Escaladare diplomatică între Moscova și Londra: cinci cetățeni britanici, printre care jurnaliști de investigație, interziși în Rusia

Autoritățile de la Moscova au decis interzicerea accesului în Federația Rusă pentru cinci cetățeni britanici, decizia fiind motivată prin acuzații de „retorică anti-rusă” și sprijinul acordat Ucrainei de către Marea Britanie.

Printre persoanele vizate se află Catherine Belton, jurnalistă de investigație la „The Washington Post”, cu o experiență anterioară la „Financial Times” și Reuters, și Richard Holmes, corespondent pe teme de securitate la publicația „The i Paper”, finalist la Premiul Pulitzer.

De asemenea, pe lista sancțiunilor se regăsesc Alexander Browder, asociat al think-tank-ului Henry Jackson Society, Alice Laugher, director executiv al firmei de recrutare umanitară Committed to Good, precum și Richard Westbury, președintele Chelsea Group, compania care deține Committed to Good, scrie reuters.

Ministerul rus de Externe a motivat decizia prin ceea ce a numit „retorică anti-rusă provocatoare” din partea oficialilor britanici, răspândirea de „insinuări” la adresa Rusiei, dar și sprijinul militar acordat Ucrainei de către Londra.

Măsura vine în contextul în care relațiile dintre Rusia și Marea Britanie rămân tensionate, mai ales după anexarea Crimeei din 2014 și, ulterior, după invazia rusă în Ucraina din 2022.

Londra a impus în acest interval mai multe pachete de sancțiuni împotriva Moscovei, inclusiv restricții de călătorie, la care Rusia a răspuns cu măsuri similare împotriva unor cetățeni britanici.