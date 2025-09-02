Video Atac cu cuțitul într-un hotel din Marsilia. Agresorul a fost împușcat mortal de autorități

Un bărbat a fost împușcat mortal de polițiști în orașul francez Marsilia, după ce cinci persoane au fost rănite într-un hotel și pe o stradă din apropiere.

Individul era înarmat cu două cuțite și o bâtă și a ignorat somațiile poliției de a-și arunca armele, a declarat procurorul din Marsilia, Nicolas Bessone, citat de BBC.

Potrivit acestuia, bărbatul fusese evacuat din hotel pentru neplata chiriei și l-a atacat mai întâi pe un om în fosta sa cameră, apoi l-a înjunghiat pe administratorul hotelului și pe fiul acestuia.

Martorii au povestit că au auzit focuri de armă trase în fața unui restaurant de tip fast-food, nu departe de Vechiul Port al Marsiliei, cu puțin timp înainte de ora 15:00 (13:00 GMT) marți.

Nicolas Bessone a precizat că presupusul atacator era un cetățean tunisian, cu reședință legală în Franța, dar cunoscut de poliție.

După ce a fost dat afară din hotel, acesta s-a întors înarmat cu cuțite și a atacat trei persoane, după care a mers la un snack bar unde a încercat să-l înjunghie pe administrator.

Clienții l-au alungat din restaurantul aflat pe Cours Belsunce, la câteva minute de mers pe jos de Vechiul Port. Polițiștii au ajuns apoi la fața locului și au deschis focul, folosind atât un taser, cât și arme de foc.

Una dintre victimele înjunghiate la hotel se află în stare critică, a precizat procurorul, iar celelalte două sunt grav rănite.

Ministrul de Interne, Bruno Retailleau, urma să viziteze marți locul atacului.

Primarul Marsiliei, Benoît Payan, și-a exprimat sprijinul față de toți cei afectați de atac și a lăudat reacția rapidă a polițiștilor. „Securitatea femeilor și bărbaților din Marsilia este prioritatea mea”, a scris acesta pe rețelele sociale.