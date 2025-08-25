Dublă crimă la Zaragoza. Doi români găsiți morți în groapa de gunoi a oraşului

Autoritățile spaniole investighează o dublă crimă după ce trupurile a doi români au fost descoperite, la interval de două săptămâni, în groapa de gunoi din Zaragoza.

O descoperire macabră a zguduit orașul Zaragoza, unde, în decurs de aproximativ două săptămâni, muncitorii de la Centrul de Tratare a Deșeurilor Urbane au dat peste cadavrele a doi bărbaţi. Potrivit Gărzii Civile, este vorba despre doi cetăţeni români şi primele informaţii conduc către suspiciunea de dublă crimă, ancheta urmând să stabilească legătura dintre cele două cazuri.

Primul cadavru a fost găsit pe 25 aprilie, când angajații gropii de gunoi au descoperit trupul unui bărbat, al cărui cap era acoperit cu o haină. La numai 13 zile distanță, pe 8 mai, a fost descoperit şi cel de-al doilea cadavru, acesta fiind găsit pe banda de sortare a deșeurilor. Victima prezenta semne evidente de agresiune, având hainele rupte și urme de lovituri, ceea ce a întărit ipoteza unei morți violente.

Rapoartele preliminare de autopsie arată că în ambele cazuri este vorba despre omor, însă anchetatorii așteaptă rezultatele finale pentru confirmarea cauzei deceselor.

Cadavrele au fost ridicate de Frăția Sângelui lui Hristos și transferate la Institutul de Medicină Legală din Aragon, după care trupurile au fost repatriate în România.

Ambii români descoperiţi la groapa de gunoi a oraşului locuiau în Zaragoza, mai spun autorităţile spaniole, care au exclus între timp posibilitatea ca aceştia să provină din alte localităţi limitrofe depozitului de deşeuri şi, deşi spun că hainele rupte ar putea fi rezultatul acţiunii de sortare a gunoaielor, faptul că unul dintre cei doi români era era desfigurat, iar celălalt prezenta urme de violenţă nu lasă nicio îndoială asupra faptului că au fost ucişi.

Un martor ocular, citat de telecinco, a relatat că trupul celui de-al doilea bărbat era „îngropat în gunoi” și ar fi putut ajunge pe banda rulantă „spre sfârșitul după-amiezii, când nimeni nu se uita”.

De-a lungul timpului, la groapa de gunoi din Zaragoza au fost găsite mai multe cadavre, inclusiv trupurile a doi nou-născuţi, o parte dintre crime rămânând nerezolvate până în prezent.

Prima descoperire macabră a avut loc în septembrie 2015, atunci când angajații Centrului de Tratare a Deșeurilor Urbane au găsit pe o bandă rulantă trupul fără viață al unui nou-născut. Imaginile cutremurătoare și contextul în care a fost făcută descoperirea au declanșat imediat o anchetă a poliției, însă, în pofida eforturilor depuse, cazul nu a putut fi elucidat, iar autorii faptei au rămas necunoscuți.

Un an mai târziu, în iulie 2016, același loc avea să fie din nou scena unei descoperiri șocante. De data aceasta, muncitorii care sortau deșeurile organice au găsit capul unui alt bebeluș, aflat tot pe o bandă transportoare din aceeași unitate. Și în acest caz, ancheta declanșată de autorități s-a împotmolit, neputând oferi răspunsuri clare cu privire la împrejurările în care a survenit tragedia.