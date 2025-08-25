search
Luni, 25 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Dublă crimă la Zaragoza. Doi români găsiți morți în groapa de gunoi a oraşului

0
0
Publicat:

Autoritățile spaniole investighează o dublă crimă după ce trupurile a doi români au fost descoperite, la interval de două săptămâni, în groapa de gunoi din Zaragoza.

Poliţiştii spanioli investighează o dublă crimă. FOTO. Shutterstock
Poliţiştii spanioli investighează o dublă crimă. FOTO. Shutterstock

O descoperire macabră a zguduit orașul Zaragoza, unde, în decurs de aproximativ două săptămâni, muncitorii de la Centrul de Tratare a Deșeurilor Urbane au dat peste cadavrele a doi bărbaţi. Potrivit Gărzii Civile, este vorba despre doi cetăţeni români şi primele informaţii conduc către suspiciunea de dublă crimă, ancheta urmând să stabilească legătura dintre cele două cazuri.

Primul cadavru a fost găsit pe 25 aprilie, când angajații gropii de gunoi au descoperit trupul unui bărbat, al cărui cap era acoperit cu o haină. La numai 13 zile distanță, pe 8 mai, a fost descoperit şi cel de-al doilea cadavru, acesta fiind găsit pe banda de sortare a deșeurilor. Victima prezenta semne evidente de agresiune, având hainele rupte și urme de lovituri, ceea ce a întărit ipoteza unei morți violente.

Rapoartele preliminare de autopsie arată că în ambele cazuri este vorba despre omor, însă anchetatorii așteaptă rezultatele finale pentru confirmarea cauzei deceselor.

Cadavrele au fost ridicate de Frăția Sângelui lui Hristos și transferate la Institutul de Medicină Legală din Aragon, după care trupurile au fost repatriate în România.

Ambii români descoperiţi la groapa de gunoi a oraşului locuiau în Zaragoza, mai spun autorităţile spaniole, care au exclus între timp posibilitatea ca aceştia să provină din alte localităţi limitrofe depozitului de deşeuri şi, deşi spun că hainele rupte ar putea fi rezultatul acţiunii de sortare a gunoaielor, faptul că unul dintre cei doi români era era desfigurat, iar celălalt prezenta urme de violenţă nu lasă nicio îndoială asupra faptului că au fost ucişi.

Un martor ocular, citat de telecinco, a relatat că trupul celui de-al doilea bărbat era „îngropat în gunoi” și ar fi putut ajunge pe banda rulantă „spre sfârșitul după-amiezii, când nimeni nu se uita”.

De-a lungul timpului, la groapa de gunoi din Zaragoza au fost găsite mai multe cadavre, inclusiv trupurile a doi nou-născuţi, o parte dintre crime rămânând nerezolvate până în prezent.

Prima descoperire macabră a avut loc în septembrie 2015, atunci când angajații Centrului de Tratare a Deșeurilor Urbane au găsit pe o bandă rulantă trupul fără viață al unui nou-născut. Imaginile cutremurătoare și contextul în care a fost făcută descoperirea au declanșat imediat o anchetă a poliției, însă, în pofida eforturilor depuse, cazul nu a putut fi elucidat, iar autorii faptei au rămas necunoscuți.

Un an mai târziu, în iulie 2016, același loc avea să fie din nou scena unei descoperiri șocante. De data aceasta, muncitorii care sortau deșeurile organice au găsit capul unui alt bebeluș, aflat tot pe o bandă transportoare din aceeași unitate. Și în acest caz, ancheta declanșată de autorități s-a împotmolit, neputând oferi răspunsuri clare cu privire la împrejurările în care a survenit tragedia.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone
digi24.ro
image
România atrage muncitori calificați din Asia. Ce salarii primesc sudorii, electricienii și inginerii străini
stirileprotv.ro
image
S-a aflat adevărata cauză a morții lui Felix Baumgartner! Primele rezultate ale anchetei schimbă tot ce se știa până acum: "A rămas conștient până în ultimele clipe"
gandul.ro
image
Adevărata cauză a morții lui Felix Baumgartner: 'A rămas conștient până în ultimele clipe'
mediafax.ro
image
Universitatea Craiova dă lovitura la returul cu Bașakșehir! Suporterii iau cu asalt stadionul și clubul face un profit record
fanatik.ro
image
„System Shock”, protocolul secret prin care aviația Israelului a spulberat apărarea aeriană a Iranului
libertatea.ro
image
Medicul Flavia Groșan susține că persoanele nevaccinate s-ar îmbolnăvi dacă fac sex cu persoane vaccinate anti-Covid
digi24.ro
image
Dimineață și-a văzut fiul campion în București, iar seara a fost pe „Oblemenco” la Craiova - Petrolul
gsp.ro
image
Lamine Yamal a dat "cărțile pe față": prima imagine care confirmă relația
digisport.ro
image
Noul Cod Rutier 2025 schimbă regulile: Cu cât mai poți depăși viteza legală fără să fii amendat
stiripesurse.ro
image
Anastasia a ajuns în resortul lui Kim Jong Un de la mare și spune pe ce a dat 1.800 de euro: O vacanță fără oameni
antena3.ro
image
Ultimele schimbări la Pachetul 2: "Taxa pe bogăţie" va fi de trei ori mai mare
observatornews.ro
image
Se întoarce canicula în România! Accuweather a anunțat data exactă când revin căldurile
cancan.ro
image
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
prosport.ro
image
Noi detalii teribile ies la iveală despre accidentul din Masivul Iezer. Ce s-a întâmplat de fapt cu mașina înainte să cadă în prăpastie. Detalii tulburătoare
playtech.ro
image
Statul român, obligat să achite datorii uriașe? 200 de milioane de euro din afacerile unui miliardar britanic, în joc
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Donald Trump a luat decizia și a făcut anunțul: vineri, 26 septembrie
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Situație politică complicată în București. Cine ar putea câștiga Primăria Capitalei / Bucureștenii ar prefera amânarea alegerilor sau un interimat
stiripesurse.ro
image
Cursul valutar BNR luni, 25 august 2025: Prețul dolarului american și al monedei euro a scăzut azi! Cum arată cotațiile valutare
kanald.ro
image
Telefonul patriotic lansat de Donald Trump este de fapt...
playtech.ro
image
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
wowbiz.ro
image
Concedii 2025. Angajații care pierd zile libere de odihnă. Ce modificări usturătoare se aplică de la 20 august DOCUMENT
romaniatv.net
image
Scade numărul de zile libere. Cine sunt salariații care se odihni mai puțin
mediaflux.ro
image
Dimineață și-a văzut fiul campion în București, iar seara a fost pe „Oblemenco” la Craiova - Petrolul
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
S-a ales praful de Teatrul de Vară de la Mamaia. A ajuns o ruină plină de nostalgii
actualitate.net
image
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”
click.ro
image
Horoscop rune săptămâna 25-31 august. Abundență pentru Berbeci, descoperire neașteptată pentru Fecioare, acțiuni decisive pentru Săgetători
click.ro
image
Dorințele lui Fuego, la 49 de ani! Ce se întâmpla cu mama artistului când a fost aniversat pe scena Festivalului Mamaia: „Vreau minte pe umeri”
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry sursa foto Profimedia jpg
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori
okmagazine.ro
ayo ogunseinde 1Dsvt XAclw unsplash jpg
Bărbații care au resentimente față de soțiile lor obișnuiesc să facă aceste 11 lucruri acasă
clickpentrufemei.ro
Gudersleben dagger e1755815927170 webp
O descoperire rară care îi uimește pe arheologi: un pumnal vechi de 3500 de ani, găsit în inima Germaniei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
image
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”

OK! Magazine

image
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori

Click! Pentru femei

image
Jon Bon Jovi a devenit bunic! În mod complet neașteptat, fiul lui a adoptat o fetiță!

Click! Sănătate

image
Problemele sexuale ale bărbaţilor pot avea această cauză!