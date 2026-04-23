Atac cibernetic în Germania. Președinta Bundestagului, vizată de hackeri ruși prin aplicația Signal

Președinta Bundestagului, camera inferioară a Parlamentului german, ar fi fost ținta unui atac cibernetic care a vizat utilizatorii aplicației de mesagerie Signal. Julia Klöckner, un membru important a CDU și apropiată a cancelarului Friedrich Merz, ar fi avut contul de Signal compromis.

Conform unei anchete publicate de Der Spiegel, serviciile de informații germane atribuie aceste atacuri Rusiei, în contextul intensificării războiului hibrid în Europa.

Potrivit surselor citate, Klöckner face parte din conducerea partidului, iar membrii executivului CDU, inclusiv cancelarul, folosesc un grup de discuții pe această aplicație pentru comunicare internă.

Contactat de AFP, un purtător de cuvânt al Juliei Klöckner nu a confirmat, dar nici nu a infirmat incidentul, declarând că Parlamentul german nu oferă în mod obișnuit informații despre infrastructura critică de securitate.

Între timp, BfV (serviciul de informații interne al Germaniei) l-a informat pe Friedrich Merz despre situație. În urma verificărilor efectuate, telefonul cancelarului nu a prezentat semne de compromitere.

Avertismentul autorităților vine pe fondul unui val de atacuri de tip phishing, o metodă prin care atacatorii se dau drept entități de încredere pentru a obține date sensibile sau pentru a determina victimele să acceseze linkuri malițioase. Chiar în această săptămână, BfV a avertizat parlamentarii germani cu privire la amploarea acestor atacuri.

„Trebuie să presupunem că un număr mare de grupuri Signal din sfera parlamentară sunt citite de atacatori aproape nedetectați”, au transmis reprezentanții agenției, citați de Der Spiegel.

Recent, procurori, anchetatori și instituții anticorupție din Ucraina au fost principalele ținte ale unei operațiuni de hacking atribuite Rusiei. Atacul a vizat și țări NATO, precum România, unde au fost sparte zeci de conturi administrate de Forțele Aeriene și de baze NATO.

Cele mai multe victime sunt din Ucraina, unde au fost sparte peste 170 de conturi aparținând procurorilor, anchetatorilor și instituțiilor implicate în lupta anticorupție și în identificarea colaboratorilor ruși.