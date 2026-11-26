Lucrările pe lotul Chiribiș – Biharia al Autostrăzii Transilvania (A3), în lungime de 28,5 kilometri, au ajuns la un stadiu de execuție de 90%, fiind în avans față de graficul de lucru. Constructorul este mobilizat pe șantier cu aproximativ 200 de muncitori și peste 200 de utilaje și echipamente, a anunțat joi Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR).

Potrivit companiei, primul strat de asfalt a fost așternut pe 27,2 kilometri, reprezentând 95% din lungimea lotului, în timp ce al doilea strat a fost turnat pe 22,6 kilometri, adică 79%. Stratul final, de uzură, este realizat pe 3,5 kilometri, respectiv 12% din traseu.

Lucrările de așternere a balastului stabilizat au fost finalizate pe 28 de kilometri, în proporție de 98%, iar parapetele marginale au fost montate pe 37 de kilometri, reprezentând 75% din totalul prevăzut.

Toate cele 18 structuri de pe traseu sunt finalizate, iar plăcile de suprabetonare au ajuns la un stadiu de execuție de 98%. De asemenea, lucrările de relocare a DN 19E au fost încheiate și sunt pregătite pentru recepție.

Ce legătură va asigura lotul Chiribiș – Biharia

Sectorul de autostradă este situat în județul Bihor și, împreună cu lotul vecin Suplacu de Barcău – Chiribiș, va permite circulația pe autostradă de la Nușfalău, în județul Sălaj, până la punctul de trecere a frontierei Borș II.

„Sunt 28,5 km de autostradă în județul Bihor, filmați cap-coadă, așa cum arată astăzi șantierul”, au transmis reprezentanții CNIR.

Contractul pentru proiectarea și execuția subsecțiunii 3C2 Chiribiș – Biharia este derulat de asocierea Precon Transilvania – Citadina 98. Valoarea acestuia este de 785 de milioane de lei, iar termenul contractual de finalizare este 20 mai 2027.

Investiția este finanțată din fonduri europene, prin Programul Transport 2021–2027, și de la bugetul de stat. Beneficiarul proiectului este Compania Națională de Investiții Rutiere.