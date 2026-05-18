Video Atac sângeros comis de un adolescent în Turcia: a ucis patru persoane şi a rănit alte opt

Patru persoane au fost ucise şi alte opt au fost rănite luni de un bărbat înarmat în apropierea oraşului Mersin, în sudul Turciei, a relatat presa locală, citată de AFP.

Potrivit agenţiilor de ştiri private DHA şi IHA, suspectul, care este încă în libertate, a deschis mai întâi focul într-un restaurant, ucigând proprietarul şi un angajat şi rănind mai mulţi clienţi, înainte de a împuşca mortal alţi doi bărbaţi în timp ce fugea de la locul faptei, scrie Agerpres.

Imaginile difuzate de presa locală arătau un elicopter care survola zona în căutarea suspectului, precum şi ambulanţe care transferau răniţii la un spital important din apropiere.

Potrivit agenţiilor DHA şi IHA, una dintre victime este un pastor care îşi păzea turma lângă restaurantul unde suspectul a deschis focul, situat pe un drum la 40 km nord-est de Mersin. Cealaltă victimă e un șofer.

Agenţia de ştiri DHA afirmă că atacatorul are 17 ani.

În aprilie, un adolescent de 14 ani a deschis focul la o şcoală într-un mare oraş, situat la 180 km mai la est, ucigând nouă elevi cu vârste cuprinse între 10 şi 11 ani, precum şi un profesor.