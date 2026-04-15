Al doilea atac armat într-o școală în Turcia în 24 de ore. Trei elevi și un profesor morți și peste 20 de răniți. Atacatorul, un elev de clasa a VIII-a, a folosit arma tatălui său, fost polițist

Trei elevi şi un profesor au fost ucişi și alte aproximativ 20 de persoane au fost rănite în al doilea atac armat produs într-o școală din Turcia în mai puțin de 24 de ore după un prim incident soldat cu 16 răniți.

Atacul s-a petrecut miercuri, 15 aprilie, la Școala Gimnazială Ayşer Çalık din provincia Kahramanmaraș, într-o zi obișnuită de curs, în care brusc au început să se audă focuri de armă din interiorul clădirii. În câteva minute, totul s-a transformat într-o fugă disperată: elevi care alergau pe holuri, profesori care încercau să-i scoată afară și părinți care ajungeau în grabă la școală fără să știe exact ce s-a întâmplat.

Un profesor și trei elevi au fost ucişi, iar alte aproximativ 20 au fost rănite, dintre care patru se află în stare gravă, potrivit haberler.

Potrivit guvernatorului provinciei, Mukerrem Ünlüer, atacatorul este un elev de clasa a VIII-a. Acesta ar fi venit la școală cu un rucsac în care avea mai multe arme, despre care anchetatorii cred că îi aparțineau tatălui său, fost agent de poliție.

„A venit la școală cu un rucsac în care avea arme despre care credem că aparțin tatălui său și a intrat la întâmplare, fără să țintească, în două clase în care se aflau în special elevi de clasa a V-a, deschizând focul și provocând răniți și morți”, a povestit acesta încă șocat de cele întâmplate.

În timpul haosului care a urmat, atacatorul ș-a împușcat.

„Atacatorul s-a sinucis în timpul haosului, trăgând cu arma. Este un elev de clasa a VIII-a, iar tatăl său este fost agent de poliție. Credem că a luat armele acestuia. A venit la școală cu 5 arme și 7 încărcătoare”, a mai precizat guvernatorul.

Tragedia vine la doar o zi după un alt atac armat într-un liceu din provincia Şanlıurfa, unde un fost elev a deschis focul și a rănit 16 persoane înainte de a se sinucide.

Cele două episoade, petrecute într-un interval atât de scurt, au amplificat sentimentul de îngrijorare și au ridicat întrebări serioase despre siguranța în școli și despre cum au ajuns armele în mâinile unor minori.

După atacul de miercuri, ministrul Educației și ministrul de Interne s-au deplasat personal în regiune, iar Parchetul General din Kahramanmaraș a deschis o anchetă amplă, cu mai mulți procurori desemnați pentru investigarea cazului.

Autoritățile au restricționat difuzarea informațiilor pe durata anchetei, cerând presei să respecte confidențialitatea până la comunicările oficiale.