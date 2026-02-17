Doi oameni au murit și trei au fost transportați în stare critică la spital, după ce o persoană a deschis focul într-un patinoar din statul Rhode Island, în timpul unui meci de hochei pe gheață între elevi de liceu. Suspectul a fost găsit mort, după ce s-ar fi împușcat. Incidentul a provocat panică imediată în rândul jucătorilor și spectatorilor, notează CBS News.

Martorii povestesc că un individ din tribună a început să tragă cu o armă, iar cel puțin 12 împușcături au răsunat în incinta patinoarului. Jucătorii s-au îndreptat spre vestiare, în timp ce spectatorii au fugit către ieșiri.

Suspectul a fost găsit mort, după ce s-ar fi împușcat, iar șefa poliției din Pawtucket, Tina Goncalves, a declarat într-o conferință de presă că, în total, trei persoane și-au pierdut viața, inclusiv atacatorul. Trei persoane rănite au fost transportate la spital în stare critică. Primele informații indică faptul că o femeie transgender ar fi împușcat mortal fosta soție și una dintre fiice și ar fi rănit alți trei oameni.

Un martor aflat pe gheață în momentul atacului a povestit pentru postul local WJAR că, după focurile de armă, s-a adăpostit în vestiar împreună cu coechipierii săi, încercând să rămână în siguranță lângă ușă.

Statele Unite se confruntă cu o problemă recurentă a atacurilor armate în masă, în contextul în care există mai multe arme de foc decât locuitori, iar dreptul de a purta arme este garantat de Constituție. În 2024, peste 16.000 de persoane, fără a include sinuciderile, au fost ucise de arme de foc, potrivit ONG-ului Gun Violence Archive. Atacurile armate în masă au lăsat urme adânci în viața americană, afectând locuri de muncă, biserici, supermarketuri, cluburi de noapte, drumuri publice și transportul în comun, iar autoritățile nu au reușit până acum să reducă acest fenomen.