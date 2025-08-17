Armata ucraineană avansează în regiunea Sumi, în timp ce luptele continuă în Donețk

Forțele ucrainene au câștigat teren în nord-estul regiunii Sumi, la doar o zi după discuțiile dintre Statele Unite și Rusia despre posibile schimburi teritoriale.

Armata ucraineană a anunțat că a reușit să avanseze aproximativ doi kilometri în regiunea Sumi, situată în nord-estul țării, la scurt timp după întâlnirea dintre Vladimir Putin și Donald Trump, unde s-ar fi discutat despre posibile schimburi de teritorii în Ucraina.

„Soldaţii ucraineni continuă să distrugă activ inamicul şi să elibereze aşezările noastre”, a transmis Statul Major al Ucrainei pe Telegram. Oficialii militari au adăugat că trupele au obținut câștiguri și în alte zone din regiune, informează Kyiv Independent.

Contextul discuțiilor SUA-Rusia

Progresele anunțate de Kiev vin la o zi după întâlnirea dintre preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele american Donald Trump din Alaska, în cadrul căreia s-ar fi discutat un posibil acord privind Ucraina.

Potrivit informațiilor relatate, discuțiile ar fi vizat o înțelegere prin care Rusia s-ar retrage din anumite părți ale regiunilor Sumi și Harkov, în schimbul teritoriilor controlate de Ucraina în zonele parțial ocupate Donețk și Luhansk. Întâlnirea nu a adus însă un acord.

Trump a afirmat că responsabilitatea pentru o înțelegere revine Ucrainei: „Rusia este o putere foarte mare, iar ei nu sunt”, a spus liderul american.

Rusia și Ucraina au lansat drone una împotriva celeilalte, în noaptea de joi spre vineri, înainte de summitul Trump-Putin. Forţele aeriene ale Ucrainei au raportat doborârea a 63 de drone lansate de Rusia înspre teritoriului ucrainean. În plus, forțele ruse a folosit două rachete balistice şi un total de 97 de drone, astfel încât s-a înregistrat impactul a 34 de drone în 13 puncte de pe teritoriul ţării. În urma acestui atac, un incendiu a izbucnit la o benzinărie în orașul Sumî.

La rândul său, armata ucraineană a anunțat că forțele speciale au efectuat mai multe atacuri asupra Rusiei în cursul nopții. Forțele ucrainene au afirmat că a lovit rafinăria de petrol Syzran din regiunea Samara a Rusiei, unde au fost observate explozii și incendii.

Situația tensionată din Donețk

În paralel, în estul Ucrainei, forțele ruse ar fi reușit să captureze două sate din regiunea Donețk, potrivit relatărilor din teren. Președintele Volodimir Zelenski a recunoscut că situația rămâne „extrem de dificilă”, dar a subliniat că armata nu cedează. Trupele ucrainene au lansat contraatacuri de succes, a precizat acesta într-o postare pe rețelele sociale.

Statul Major de la Kiev a confirmat că, în est, forțele ucrainene au avansat și au obținut câștiguri în apropiere de orașele Dobropillia și Pokrovsk, în regiunea Donețk.