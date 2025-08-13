Autoritățile din regiunea Donețk au cerut evacuarea forțată a familiilor cu copii din 14 localități, pe fondul intensificării atacurilor rusești

Autoritățile din regiunea Donețk au decis evacuarea obligatorie a familiilor cu copii din 14 localități aflate în zona de risc crescut, în contextul escaladării operațiunilor militare ruse în estul Ucrainei. Anunțul a fost făcut de șeful administrației militare regionale, Vadim Filașkin, printr-un mesaj publicat pe canalul său de Telegram.

Măsura vizează atât orașul Bilozerske, cât și mai multe sate din comunitățile Dobropilska și Bilozerska: Vesele Pole, Blahodat, Kopani, Bokove, Novovodiane, Mirove, Viriivka, Vesna, Novoukrainka, Viktorivka, Novoviktorivka, Stepî și așezarea Sviagorivka. Potrivit autorităților, în aceste localități trăiesc încă aproximativ 1.150 de copii.

Decizia a fost adoptată în cadrul unei reuniuni extraordinare a comisiei regionale pentru siguranță tehnogenă și situații de urgență, în urma deteriorării rapide a situației de securitate în zonă.

Pericolul încercuirii crește în vestul regiunii Donețk

În ultimele zile, armata rusă a intensificat atacurile aeriene și de artilerie asupra localităților de pe linia frontului, folosind inclusiv drone de atac în operațiuni coordonate împotriva infrastructurii civile și a pozițiilor militare ucrainene.

Potrivit comandantului unui batalion din Brigada 25 aeropurtată „Siceslav”, forțele ruse urmăresc să încercuiască orașul Dobropillia, aplicând tactici de izolare și încercuire — așa-numitele „cazane” folosite anterior în alte faze ale războiului. Informațiile au fost confirmate și de purtătorul de cuvânt al Grupării Operaționale „Dnipro”, care a subliniat că, deși forțele ruse nu controlează încă teritoriul din jurul orașului, direcția de înaintare este vizibilă inclusiv pe hărțile militare publicate de platforma DeepState.

Orașele Pokrovsk și Mirnohrad se află, potrivit surselor ucrainene, în pericol iminent de izolare, iar Kostiantynivka — un nod strategic important — este deja într-o stare de semiencercuire.

Situația umanitară, tot mai fragilă

Evacuarea din cele 14 localități evidențiază fragilitatea situației umanitare din vestul regiunii Donețk, pe fondul unui conflict care pare să intre într-o nouă etapă de intensificare.

Oficialii locali fac apel la populație să coopereze cu echipele de evacuare și avertizează că rămânerea în zonă presupune riscuri majore, în special pentru copii. Transferul familiilor în zone mai sigure este sprijinit de autoritățile centrale de la Kiev, dar rămâne un proces logistic dificil, în condițiile în care drumurile sunt frecvent ținta atacurilor.

În acest context, autoritățile ucrainene continuă să ceară sprijin internațional suplimentar pentru protejarea populației civile, în special în regiunile supuse presiunii constante din partea armatei ruse.