search
Miercuri, 13 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Autoritățile din regiunea Donețk au cerut evacuarea forțată a familiilor cu copii din 14 localități, pe fondul intensificării atacurilor rusești

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Autoritățile din regiunea Donețk au decis evacuarea obligatorie a familiilor cu copii din 14 localități aflate în zona de risc crescut, în contextul escaladării operațiunilor militare ruse în estul Ucrainei. Anunțul a fost făcut de șeful administrației militare regionale, Vadim Filașkin, printr-un mesaj publicat pe canalul său de Telegram.

Evacuarea copiilor din regiunea Donețk/FOTO:Telegram
Evacuarea copiilor din regiunea Donețk/FOTO:Telegram

Măsura vizează atât orașul Bilozerske, cât și mai multe sate din comunitățile Dobropilska și Bilozerska: Vesele Pole, Blahodat, Kopani, Bokove, Novovodiane, Mirove, Viriivka, Vesna, Novoukrainka, Viktorivka, Novoviktorivka, Stepî și așezarea Sviagorivka. Potrivit autorităților, în aceste localități trăiesc încă aproximativ 1.150 de copii.

Decizia a fost adoptată în cadrul unei reuniuni extraordinare a comisiei regionale pentru siguranță tehnogenă și situații de urgență, în urma deteriorării rapide a situației de securitate în zonă.

Pericolul încercuirii crește în vestul regiunii Donețk

În ultimele zile, armata rusă a intensificat atacurile aeriene și de artilerie asupra localităților de pe linia frontului, folosind inclusiv drone de atac în operațiuni coordonate împotriva infrastructurii civile și a pozițiilor militare ucrainene.

Potrivit comandantului unui batalion din Brigada 25 aeropurtată „Siceslav”, forțele ruse urmăresc să încercuiască orașul Dobropillia, aplicând tactici de izolare și încercuire — așa-numitele „cazane” folosite anterior în alte faze ale războiului. Informațiile au fost confirmate și de purtătorul de cuvânt al Grupării Operaționale „Dnipro”, care a subliniat că, deși forțele ruse nu controlează încă teritoriul din jurul orașului, direcția de înaintare este vizibilă inclusiv pe hărțile militare publicate de platforma DeepState.

Orașele Pokrovsk și Mirnohrad se află, potrivit surselor ucrainene, în pericol iminent de izolare, iar Kostiantynivka — un nod strategic important — este deja într-o stare de semiencercuire.

Situația umanitară, tot mai fragilă

Evacuarea din cele 14 localități evidențiază fragilitatea situației umanitare din vestul regiunii Donețk, pe fondul unui conflict care pare să intre într-o nouă etapă de intensificare.

Oficialii locali fac apel la populație să coopereze cu echipele de evacuare și avertizează că rămânerea în zonă presupune riscuri majore, în special pentru copii. Transferul familiilor în zone mai sigure este sprijinit de autoritățile centrale de la Kiev, dar rămâne un proces logistic dificil, în condițiile în care drumurile sunt frecvent ținta atacurilor.

În acest context, autoritățile ucrainene continuă să ceară sprijin internațional suplimentar pentru protejarea populației civile, în special în regiunile supuse presiunii constante din partea armatei ruse.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este inevitabil”. Care este planul și cine ar fi premier
digi24.ro
image
Un bărbat din Portugalia a murit după ce partenera lui „obeză” a căzut peste el în timp ce se ridica din pat
stirileprotv.ro
image
Mihaela Rădulescu sfâșiată de DURERE, la o lună de la tragicul accident care i-a luat viața lui Felix Baumgartner: „Îmi frânge inima în fiecare zi”
gandul.ro
image
Ultimatum dat de Bolojan! Premierul le-a cerut reprezentanţilor instituţiilor subordonate Guvernului propuneri de reorganizare
mediafax.ro
image
Cum arată George Soros la 95 ani! Cel mai hulit personaj de români, care nu apare niciodată în public, și-a serbat ziua de naștere alături de fiul de 39 ani
fanatik.ro
image
Procurorul Antonia Diaconu: "Noi suntem foarte sus față de restul UE pentru că ne-am dorit să fim"
libertatea.ro
image
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
digi24.ro
image
Boala cruntă de care suferă Monica Seleș. Ce este miastenia gravis și care au fost primele simptome
gsp.ro
image
S-a aflat cine încasează 500 de milioane € după moartea lui Felix Baumgartner. Mihaela Rădulescu primește cu totul altceva
digisport.ro
image
Un zăcământ uriaș de aur, descoperit la doar 300 de kilometri de România. Opt platforme de foraj lucrează nonstop pentru exploatare
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care a cumpărat cu 35 de lei o geacă din piele dintr-un second hand a găsit ceva cu totul neașteptat în buzunarul acesteia
antena3.ro
image
Cine primeşte bursă în 2025-2026: Cele de merit, rezervate pentru primii 15% din elevii clasei. Cât e valoarea
observatornews.ro
image
Cum arăta Ilie Bolojan în tinerețe? 'Avea păr mult și creț'
cancan.ro
image
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
prosport.ro
image
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la biserică? Enoriaşii au observat imediat şi ţinuta, ce a făcut în spatele preşedintelui
playtech.ro
image
Încă o taxă în plus pentru români odată cu noile reglementări pentru colete? Explicațiile specialiștilor: „O modalitate de a-i forța pe giganții online”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură după lovitură pe final de mercato: Rodrygo și Donnarumma, la același club!
digisport.ro
image
Europa vrea să interzică total mașinile pe benzină și motorină: Un gigant european se opune puternic și cere o 'trezire la realitate'
stiripesurse.ro
image
Când începe școala în 2025. Ministerul Educației a anunțat data la care elevii revin în bănci
kanald.ro
image
Nicuşor Dan, criticat de români pentru un detaliu. Deşi mulţi l-au...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kg în doar 3 luni! Cum a reușit: Îmbrac hainele fiicei mele. Am renunțat la îmbuibarea de care eram dependentă
romaniatv.net
image
Se va elimina plata CASS pentru pensionari!
mediaflux.ro
image
Boala cruntă de care suferă Monica Seleș. Ce este miastenia gravis și care au fost primele simptome
gsp.ro
image
Lovitura dată de guvernanți clienților Temu, Shein și Trendyol. Cât vor plăti taxă pentru colete
actualitate.net
image
Hoții de la Untold. Cine sunt infractorii de la festivalul de muzică și ce obiecte prețioase au furat
actualitate.net
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată
click.ro
image
Prin ce a trecut Ramona, când se întoarcea în țară, într-un avion plin de conaționali reveniți din Spania: „Omul meu nu avea treabă cu legile fizicii”
click.ro
image
Sfatul astrelor pentru ultimele 2 săptămâni din august: Cum să închei vara în forță și de ce trebuie să ții cont ca să-ți fie bine, în funcție de zodia ta
click.ro
Michael Douglas, Foto Getty (2) jpg
Michael Douglas s-a îmbolnăvit de cancer, după ce a practicat sexul oral. Actorul și-a șocat fanii cu dezvăluirile intime
okmagazine.ro
Halle Berry foto Instagram jpg
Halle Berry, părăsită de soț pentru că nu făcea curat și mâncare și n-avea instinct matern
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția acidă a lui Ion Lăceanu, aflat în azil, după ce fiica l-a scăpat pe Irinel Columbeanu de datorii: „A petrecut cu femeile, trebuia să pună bani și la saltea”
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată

OK! Magazine

image
Aceasta e Familia Regală non-europeană care deţine mai mult din Londra decât Regele Charles

Click! Pentru femei

image
Își face bagajele și părăsește Hollywoodul. Angelina Jolie se pregătește de o nouă etapă în viața ei!

Click! Sănătate

image
E dovedit: această vitamină previne pierderile de memorie