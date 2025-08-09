Unitatea de forțe speciale care a băgat spaima în ruși. Culisele unor operațiuni spectaculoase în spatele frontului

Un grup de forțe speciale de elită se află în spatele unui șir de atacuri îndrăznețe în spatele liniilor inamice, cel mai recent având loc în regiunea de graniță Sumî, unde Rusia a lansat o ofensivă pentru a construi o zonă-tampon, relatează The Telegraph.

Trupe de comando din cadrul unității de forțe speciale Timur a lansat recent o operațiune îndrăzneață în regiunea Sumî: s-au infiltrat în pozițiile inamice, au întrerupt liniile de aprovizionare și au distrus centrele de comandă într-un atac surpriză care – potrivit Kievului – a eliminat un întreg batalion rusesc, stopându-i ofensiva.

Cel puțin 334 de soldați ruși au fost uciși și peste 550 răniți, anunța în urmă cu câteva zile serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR).

A fost o misiune marca Timur, un grup de forțe de elită din cadrul HUR care efectuează ambuscade și raiduri pe uscat și pe mare.

Unitatea este responsabilă de unele dintre cele mai sofisticate ale războiului, conferind trupelor sale un statut aproape mitic în Ucraina.

Volodimir Zelenski a numit unitatea după numele de război al comandantului său: locotenent-colonelul Timur, cel cunoscut pentru mai multe operațiuni spectaculoase în spatele liniilor inamice.

Comandantul care a arborat un steag în Crimeea ocupată

Pe 24 august 2023 – ziua independenței Ucrainei – a căpătat statut de erou, după ce a dus un steag ucrainean în Crimeea pentru prima dată după aproape zece ani de ocupație.

Raidul îndrăzneț în Marea Neagră a presupus deplasarea în bărci și apoi cu skijet-uri pe o distanță de 200 de kilometri înainte de a lua cu asalt o bază rusească ce adăpostea un puternic sistem de război electronic. În ciuda confruntărilor cu rușii, ținta a fost lovită, iar misiunea – cu numele de cod „Produdjenia sili” (Trezirea Forței) – a fost catalogată drept un succes militar semnificativ.

„Locuitorii ar vedea că am venit, iar rușii ar înțelege că putem apărea oriunde și oricând”, a declarat ulterior locotenent-colonelul Timur despre acea operațiune.

Ce se știe despre unitatea Timur

Este una dintre cele mai mari unități de forțe speciale ale HUR și este alcătuită din aproximativ 20 de divizii specializate în război neregulat.

De pildă, Unitățile Nimeni și Corbul sunt cunoscute pentru războiul lor tehnologie de ultimă generație, și anume atacul cu drone pe uscat și pe mare, în timp ce Batalionul Bratstvo „Frăția” excelează în raiduri amfibii și operațiuni de sabotaj pe teritoriul rusesc.

Unitatea are și o divizie alcătuită din scafandri de luptă, supranumită „Spectrul 33”.

„Particularitatea acestei unități speciale constă în faptul că este compusă din diverse unități cu abilități unice și pregătire specială, îmbogățite de experiența în războiul modern”, a explicat Dmitro Jmailo, expert politico-militar și director executiv al Centrului Ucrainean pentru Securitate și Cooperare.

„Este probabil una dintre primele unități de la al Doilea Război Mondial încoace care a efectuat cu succes raiduri în adâncime în cadrul unor misiuni secrete în teritorii controlate de Rusia”, a subliniat el pentru The Telegraph.

Versatilitate și experiență

Unitatea Timur a participat la unele dintre cele mai sângeroase bătălii ale războiului, de la ocuparea „drumului vieții” în Bahmut la lovituri simbolice pentru creșterea moralului, inclusiv eliberarea Insulei Șerpilor din Marea Neagră și vânarea mercenarilor ruși în Sudan.

„Este echipată cu armament occidental, are o vastă experiență pe câmpul de luptă, este extrem de motivată și extrem de eficientă”, spune Ivan Stupak, analist militar ucrainean și fost ofițer în cadrul serviciului de securitate al Ucrainei (SBU).

În recenta operațiune de la Sumî, unitatea și-a dovedit capacitatea versatilă de atac și abilitatea de a lupta eficient în orice mediu și teren: tranșee, păduri și în aer, a remarcat analistul.

Rusia a invadat regiunea de nord-est la începutul acestui an, cu scopul explicit de a crea o „zonă tampon” și a preveni alte incursiuni transfrontaliere ale Ucrainei în regiunile de frontieră rusești.

Marți, HUR a anunțat că înaintarea trupelor ruse în Sumî a fost „oprită subit” după ce unitatea Timur s-a infiltrat în pozițiile inamice și a „învins” sute de soldați ai lui Vladimir Putin în lupte corp la corp și atacuri aeriene.

Aproape 1.000 de soldați ruși au fost uciși sau răniți, potrivit HUR, care a publicat și imagini ale atacului efectuat din mai multe direcții de trupele ucrainene.

HUR nu a specificat data sau locația exactă a operațiunii. Analiștii și sursele de informații open source au estimat însă că operațiunile ofensive rusești în regiunea de nord-est au stagnat la sfârșitul lunii mai.

La operațiune au mai participat forțe ale diviziilor Chymera, Yunger, Stugna, Batalionul Siberian, Aratta, 1514, Paragon, Divizia de Artă, Prima Linie, Grupul Raven și Unitatea a 6-a de Operațiuni Speciale, toate membre ale unității Timur.

Misiuni pe front și peste hotare

În luna mai, unitatea Timur a efectuat un asalt în regiunea Harkov ce a presupus o sincronizare a puterii aeriene, a artileriei, a atacurilor cu drone și a operațiunilor de sabotaj în spatele liniilor rusești.

Obiectivul său: zădărnicirea eforturilor rusești de a traversa râul Oskil, care reprezintă o barieră naturală cheie împotriva forțelor inamice care vizează orașul Kupiansk, o fortăreață vitală la marginea nordică a frontului.

Potrivit HUR, forțele speciale au atacat 600 de adăposturi subterane rusești, nouă depozite de muniții, opt puncte de traversare a râurilor și au ucis sau rănit 439 de soldați inamici.

Pe baza acestor isprăvi notabile, unitatea a fost trimisă și în misiuni delicate peste hotare.

În august 2023, 100 de soldați, majoritatea membri în unitatea Timur, au fost trimiși în Sudan pentru a ajuta la alungarea rebelilor susținuți de gruparea paramilitară rusă Wagner din Khartoum, în toiul războiului civil din această țară.

Extinzând linia frontului dintre Ucraina și Rusia până în Africa, comandourile au instruit soldați ai armatei sudaneze în războiul cu drone și în noile tehnologii, au efectuat raiduri nocturne și au contribuit la recucerirea terenului.

„Nu avem granițe în ceea ce privește locul în care putem lucra – în teritoriile ocupate sau oriunde în lume”, declara locotenent-colonelul Timur pentru Ukrainean Pravda în februarie 2024.

„Oriunde există soldați, ofițeri sau persoane implicate în serviciile speciale ale Federației Ruse, îi ajungem din urmă”, a adăugat el.