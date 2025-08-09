search
Sâmbătă, 9 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Unitatea de forțe speciale care a băgat spaima în ruși. Culisele unor operațiuni spectaculoase în spatele frontului

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Un grup de forțe speciale de elită se află în spatele unui șir de atacuri îndrăznețe în spatele liniilor inamice, cel mai recent având loc în regiunea de graniță Sumî, unde Rusia a lansat o ofensivă pentru a construi o zonă-tampon, relatează The Telegraph.

Trupe din unitatea specială Timur FOTO via X
Trupe din unitatea specială Timur FOTO via X

Trupe de comando din cadrul unității de forțe speciale Timur a lansat recent o operațiune îndrăzneață în regiunea Sumî: s-au infiltrat în pozițiile inamice, au întrerupt liniile de aprovizionare și au distrus centrele de comandă într-un atac surpriză care – potrivit Kievului – a eliminat un întreg batalion rusesc, stopându-i ofensiva.

Cel puțin 334 de soldați ruși au fost uciși și peste 550 răniți, anunța în urmă cu câteva zile serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR).

A fost o misiune marca Timur, un grup de forțe de elită din cadrul HUR care efectuează ambuscade și raiduri pe uscat și pe mare.

Unitatea este responsabilă de unele dintre cele mai sofisticate ale războiului, conferind trupelor sale un statut aproape mitic în Ucraina.

Volodimir Zelenski a numit unitatea după numele de război al comandantului său: locotenent-colonelul Timur, cel cunoscut pentru mai multe operațiuni spectaculoase în spatele liniilor inamice.

Comandantul care a arborat un steag în Crimeea ocupată

Pe 24 august 2023 – ziua independenței Ucrainei – a căpătat statut de erou, după ce a dus un steag ucrainean în Crimeea pentru prima dată după aproape zece ani de ocupație.

Raidul îndrăzneț în Marea Neagră a presupus deplasarea în bărci și apoi cu skijet-uri pe o distanță de 200 de kilometri înainte de a lua cu asalt o bază rusească ce adăpostea un puternic sistem de război electronic. În ciuda confruntărilor cu rușii, ținta a fost lovită, iar misiunea – cu numele de cod „Produdjenia sili” (Trezirea Forței) – a fost catalogată drept un succes militar semnificativ.

„Locuitorii ar vedea că am venit, iar rușii ar înțelege că putem apărea oriunde și oricând”, a declarat ulterior locotenent-colonelul Timur despre acea operațiune.

Ce se știe despre unitatea Timur

Este una dintre cele mai mari unități de forțe speciale ale HUR și este alcătuită din aproximativ 20 de divizii specializate în război neregulat.

De pildă, Unitățile Nimeni și Corbul sunt cunoscute pentru războiul lor tehnologie de ultimă generație, și anume atacul cu drone pe uscat și pe mare, în timp ce Batalionul Bratstvo „Frăția” excelează în raiduri amfibii și operațiuni de sabotaj pe teritoriul rusesc.

Unitatea are și o divizie alcătuită din scafandri de luptă, supranumită „Spectrul 33”.

„Particularitatea acestei unități speciale  constă în faptul că este compusă din diverse unități cu abilități unice și pregătire specială, îmbogățite de experiența în războiul modern”, a explicat Dmitro Jmailo, expert politico-militar și director executiv al Centrului Ucrainean pentru Securitate și Cooperare.

„Este probabil una dintre primele unități de la al Doilea Război Mondial încoace care a efectuat cu succes raiduri în adâncime în cadrul unor misiuni secrete în teritorii controlate de Rusia”, a subliniat el pentru The Telegraph.

Versatilitate și experiență

Unitatea Timur a participat la unele dintre cele mai sângeroase bătălii ale războiului, de la ocuparea „drumului vieții” în Bahmut la lovituri simbolice pentru creșterea moralului, inclusiv eliberarea Insulei Șerpilor din Marea Neagră și vânarea mercenarilor ruși în Sudan.

„Este echipată cu armament occidental, are o vastă experiență pe câmpul de luptă, este extrem de motivată și extrem de eficientă”, spune Ivan Stupak, analist militar ucrainean și fost ofițer în cadrul serviciului de securitate al Ucrainei (SBU).

În recenta operațiune de la Sumî, unitatea și-a dovedit capacitatea versatilă de atac și abilitatea de a lupta eficient în orice mediu și teren: tranșee, păduri și în aer, a remarcat analistul.

Rusia a invadat regiunea de nord-est la începutul acestui an, cu scopul explicit de a crea o „zonă tampon” și a preveni alte incursiuni transfrontaliere ale Ucrainei în regiunile de frontieră rusești.

Marți, HUR a anunțat că înaintarea trupelor ruse în Sumî a fost „oprită subit” după ce unitatea Timur s-a infiltrat în pozițiile inamice și a „învins” sute de soldați ai lui Vladimir Putin în lupte corp la corp și atacuri aeriene.

Aproape 1.000 de soldați ruși au fost uciși sau răniți, potrivit HUR, care a publicat și imagini ale atacului efectuat din mai multe direcții de trupele ucrainene.

HUR nu a specificat data sau locația exactă a operațiunii. Analiștii și sursele de informații open source au estimat însă că operațiunile ofensive rusești în regiunea de nord-est au stagnat la sfârșitul lunii mai.

La operațiune au mai participat forțe ale diviziilor Chymera, Yunger, Stugna, Batalionul Siberian, Aratta, 1514, Paragon, Divizia de Artă, Prima Linie, Grupul Raven și Unitatea a 6-a de Operațiuni Speciale, toate membre ale unității Timur.

Misiuni pe front și peste hotare

În luna mai, unitatea Timur a efectuat un asalt în regiunea Harkov ce a presupus o sincronizare a puterii aeriene, a artileriei, a atacurilor cu drone și a operațiunilor de sabotaj în spatele liniilor rusești.

Obiectivul său: zădărnicirea eforturilor rusești de a traversa râul Oskil, care reprezintă o barieră naturală cheie împotriva forțelor inamice care vizează orașul Kupiansk, o fortăreață vitală la marginea nordică a frontului.

Potrivit HUR, forțele speciale au atacat 600 de adăposturi subterane rusești, nouă depozite de muniții, opt puncte de traversare a râurilor și au ucis sau rănit 439 de soldați inamici.

Pe baza acestor isprăvi notabile, unitatea a fost trimisă și în misiuni delicate peste hotare.

În august 2023, 100 de soldați, majoritatea membri în unitatea Timur, au fost trimiși în Sudan pentru a ajuta la alungarea rebelilor susținuți de gruparea paramilitară rusă Wagner din Khartoum, în toiul războiului civil din această țară.

Extinzând linia frontului dintre Ucraina și Rusia până în Africa, comandourile au instruit soldați ai armatei sudaneze în războiul cu drone și în noile tehnologii, au efectuat raiduri nocturne și au contribuit la recucerirea terenului.

„Nu avem granițe în ceea ce privește locul în care putem lucra – în teritoriile ocupate sau oriunde în lume”, declara locotenent-colonelul Timur pentru Ukrainean Pravda în februarie 2024.

„Oriunde există soldați, ofițeri sau persoane implicate în serviciile speciale ale Federației Ruse, îi ajungem din urmă”, a adăugat el.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Culisele acordului plănuit de Washington și Moscova privind războiul. La ce este dispus să renunțe Putin pentru bunăvoința lui Trump
digi24.ro
image
Unde se află cele șase plaje „Blue Flag” din România, cu nisip fin, apă curată și servicii mai bune
stirileprotv.ro
image
Nu este o GLUMĂ! Cât costă o sticlă de APĂ la UNTOLD 2025
gandul.ro
image
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
mediafax.ro
image
„Moartea este o iluzie”. Experiența cutremurătoare a unei femei care a murit pentru câteva minute
fanatik.ro
image
Rețeta unui faliment de miliarde la Complexul Energetic Hunedoara: numiri politice, salarii gigantice, bonusuri inventate, „multe organizații sindicale”
libertatea.ro
image
SUA oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru arestarea unui președinte de țară
digi24.ro
image
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
gsp.ro
image
În ziua în care a împlinit 38 de ani, Mădălina Ghenea a renunțat la haine și a publicat imaginile pe internet
digisport.ro
image
DOCUMENT| Toate măsurile din Pachetul 2: Ilie Bolojan taie chirurgical și rărește șefimea din teritoriu. Cresc impozitele și taxele
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost plătită de firma la care lucra timp de 20 de ani fără să facă nimic. Nemulțumită, a dat compania în judecată
antena3.ro
image
În cât timp vrea Guvernul să îi lase pe români să își ia pensiile private. "Poate nu mai apuci"
observatornews.ro
image
S-a aflat tot adevărul! Cum a încurcat Nicușor Dan înmormântarea lui Ion Iliescu. Alți politicieni au avut de suferit din cauza lui
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
prosport.ro
image
Românii care își țin câinii în lanț riscă amenzi de până la 5000 de lei. Ce reguli mai prevede noul proiect de lege
playtech.ro
image
„Ținutul Jaguarului Alb” există! Descoperirea uimitoare făcută de arheologi care schimbă tot ce se știa despre mayași
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Britanicii exclamă: ”Ianis Hagi și-a ales noul club”
digisport.ro
image
Pilonul II de pensii, de la Dragnea la Bolojan – un drum lung, dar cu aceeași destinație
stiripesurse.ro
image
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
kanald.ro
image
Bărbatul care a pierdut 350 milioane dolari în bitcoini aruncați din greșeală de fosta iubită la gunoi renunță după 12 ani de...
playtech.ro
image
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
wowbiz.ro
image
Noul an şcolar 2025-2026 începe mai devreme! Anunţul făcut de ministerul Educaţiei
romaniatv.net
image
Pensie mai mică cu 10% pentru bolnavi. Pensionarii pacienți plătesc CASS
mediaflux.ro
image
„Dimineața concuram, iar după-amiaza aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
Imaginea de la căpătâiul lui Ion Iliescu care va rămâne în istorie. De ce i-au ținut coliva Constantinescu, Văcăroiu, Năstase și Stolojan VIDEO
actualitate.net
image
Cum și-a spălat Ion Iliescu păcatele față de România înainte să moară
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 9-15 august. Trei zodii își schimbă destinul înainte de Sfânta Maria 2025, iar un nativ începe o nouă poveste de iubire
click.ro
image
Comuna din România unde se trăiește mai bine ca în multe orașe. Rupe topurile și a devenit vedetă internațională
click.ro
image
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”
click.ro
felix mihaela radulescu instagram jpg
Mihaela Rădulescu, primul mesaj după ce și-a înmormântat iubirea vieții: ”Țintește către acest tip de iubire”. Emoționant!
okmagazine.ro
Cheesecake cu caise Sursa foto shutterstock 303949643 jpg
Cum să faci cheesecake cu caise, cea mai simplă şi răcoroasă prăjitură
clickpentrufemei.ro
Baia de sânge de la Melbourne jpeg
Baia de sânge de la Melbourne
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Domnitorul român, studiat la școală, care era considerat de mulți un psihopat, mânat de impulsuri violente. A fost trădat de doctorul său și a avut parte de un sfârșit îngrozitor
image
Horoscop săptămâna 9-15 august. Trei zodii își schimbă destinul înainte de Sfânta Maria 2025, iar un nativ începe o nouă poveste de iubire

OK! Magazine

image
Un fost angajat de la Palatul Kensington dezvăluie cel mai bine păstrat secret al lui Kate Middleton. Cu ajutorul lui își menține ea sănătatea!

Click! Pentru femei

image
Ce are în bagaj? Soțul lui Nicole Kidman nu urcă în avion fără acest obiect!

Click! Sănătate

image
Poți ghici animalul ascuns printre banane?