 Are 97 de ani și a mers pe aripa unui avion în timpul zborului. Pensionara care a stabilit un record mondial: „M-aș plictisi de viață altfel” | adevarul.ro
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Video Are 97 de ani și a mers pe aripa unui avion în timpul zborului. Pensionara care a stabilit un record mondial: „M-aș plictisi de viață altfel”

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Vârsta nu a oprit-o să își urmeze pasiunea. Betty Bromage are 97 de ani, a trecut printr-un AVC anul trecut, dar a revenit în forță și a stabilit un nou record mondial Guinness. Pensionara din Marea Britanie a mers pe aripa unui avion în timpul zborului, devenind cea mai vârstnică femeie care practică wing walking.

Betty Bromage și-a doborât propriul record mondial, stabilit în urmă cu patru ani, când a realizat aceeași provocare. Performanța vine după un moment dificil din viața sa: în 2025, femeia a suferit un accident vascular cerebral (AVC), iar efectele acestuia încă îi afectează vorbirea.

În ciuda problemelor de sănătate, Betty Bromage spune că nu vrea să renunțe la lucrurile care îi aduc bucurie și că preferă să rămână activă.

Betty Bromage, pe aripa unui avion Foto: arhivă personală
Betty Bromage, pe aripa unui avion Foto: arhivă personală

„Altfel m-aș plictisi de viață. Nu pot să conduc, nu văd foarte bine și devin puțin frustrată. Așa că vreau să fac lucrurile pe care încă le pot face”, a declarat femeia, potrivit BBC.

Șase demonstrații de wing walking după vârsta de 87 de ani

Betty Bromage a început să practice wing walking la vârsta de 87 de ani și, de atunci, a participat la șase astfel de demonstrații. Noua provocare a avut și un scop caritabil: femeia a strâns bani pentru secția de tratare a accidentelor vasculare cerebrale de la Spitalul General din Cheltenham, unitatea medicală unde a fost îngrijită după AVC.

„Cei de la spital m-au tratat foarte bine”, a spus Bromage despre perioada de recuperare.

Femeia a explicat că a ales să sprijine organizațiile caritabile pentru că a văzut cât de mult pot ajuta oamenii aflați în dificultate.

Mesajul care a inspirat-o

Betty Bromage a povestit că a fost marcată de un mesaj pe care l-a citit pe un perete al spitalului unde a lucrat în trecut ca asistentă medicală.

„Trecem prin această lume o singură dată. Orice bine putem face, orice bunătate putem arăta, trebuie să le facem acum. Nu amânați și nu neglijați, pentru că nu veți mai trece niciodată pe aici”, a spus femeia, citând mesajul care a inspirat-o.

„Va trebui să mă gândesc la ceva special pentru 100 de ani”

Deși recunoaște că provocarea nu este una ușoară, Betty Bromage spune că există un singur moment mai dificil.

Betty Bromage a intrat în Cartea Recordurilor Foto: arhivă personală
Betty Bromage a intrat în Cartea Recordurilor Foto: arhivă personală

„Singura problemă este să urc pe aripă, pentru că sunt destul de scundă. Odată ce ești acolo sus, nu mai este nicio problemă. Parcul de distracții este mult mai înfricoșător”, a povestit ea.

Femeia nu intenționează să se oprească aici. După recordul stabilit la 97 de ani, Betty Bromage spune că deja se gândește la următoarea provocare.

„ Va trebui să mă gândesc la ceva când voi avea 100 de ani, ceva special”, a declarat ea.

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