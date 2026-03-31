Video Cum arată cea mai îngustă casă din lume: are 63 de centimetri lățime și e dotată cu bucătărie, baie și dormitor

O locuință complet funcțională, cu o lățime de numai 63 de centimetri, a fost construită în regiunea Aucallama din Huaral, în nordul statului Peru, și ar putea intra în Cartea Recordurilor drept cea mai îngustă casă din lume.

Într-o perioadă în care locuințele minimaliste câștigă popularitate la nivel mondial, iar spațiile compacte sunt tot mai căutate, peruanul Fabio Moreno a dus acest concept la un nivel extrem, scrie presa internațională.

Deși la prima vedere pare mai degrabă o construcție artistică urbană, locuința include toate facilitățile unei case moderne. Aceasta dispune de baie, bucătărie, sufragerie, hol, dormitor, birou, spălătorie, precum și de două scări care fac legătura între cele două niveluri.

Parterul găzduiește o baie complet echipată (chiuvetă, toaletă și duș cu apă caldă), un mic living, o zonă de dining cu patru scaune și o bucătărie dotată cu frigider și cuptor cu microunde. Etajul este accesibil prin scări extrem de înguste și cuprinde un dormitor cu pat extensibil, un birou/bibliotecă și chiar o mică zonă de spălătorie.

Deși fațada are doar 63 cm, casa se lățește ușor spre spate, ajungând la o lățime maximă de 1,30 metri, pe o lungime totală de sub 12 metri.

Imobilul este amplasat chiar în fața pieței principale din Aucallama și a devenit rapid un punct de interes pentru localnici și turiști. Deși este dotată cu utilități (apă, electricitate și canalizare) și este teoretic locuibilă, casa funcționează momentan ca obiectiv turistic. Din cauza spațiului extrem de îngust, interiorul nu poate fi vizitat simultan de două sau mai multe persoane.

Potrivit lui Fabio Moreno, ideea din spatele construcției a fost să demonstreze că „fericirea nu depinde de dimensiunea casei, ci de modul în care este folosit eficient spațiul disponibil”.

Liniile neobișnuit de înguste și culorile vibrante ale fațadei atrag zilnic mii de vizitatori, iar locuința are potențialul de a deveni o atracție turistică importantă în regiune.

Constructorul a depus deja documentația necesară pentru omologarea recordului la Guinness World Records, însă procesul de verificare și confirmare ar putea dura o perioadă.