Un câine de peste 30 de ani ar putea intra în Cartea Recordurilor. Lazare ar deveni cel mai bătrân exemplar din lume

Un patruped de talie mică din Franța, un „câine-fluture” pe nume Lazare, a intrat în atenția organizației Guinness World Records deoarece a depășit vârsta de 30 de ani, o longevitate considerată excepțională pentru rasa lui.

Câinele ar urma să îl depășească pe actualul deținător al recordului, un ciobănesc australian cunoscut sub numele de „Bluey”, care a trăit 29 de ani și 5 luni.

Adoptat la vârstă înaintată, dar în stare bună de sănătate

Potrivit New York Post, Lazare a ajuns într-un adăpost la scurt timp după moartea stăpânei sale, fiind ulterior adoptat de o femeie.

Deși se confruntă cu semne normale de îmbătrânire — precum artroză, diminuarea vederii și pierderea treptată a auzului — veterinarilor le-a atras atenția starea generală bună a animalului, considerată remarcabilă pentru vârsta sa.

Reprezentanții adăpostului au precizat că un câine de peste 30 de ani este o premieră absolută în experiența lor, chiar și în condițiile în care au mai îngrijit animale care au depășit 20 de ani.

„Primele verificări indică faptul că documentele sunt autentice. Dacă totul se confirmă, Lazare va deveni oficial cel mai vârstnic câine din istorie”, au transmis aceștia.

Verificări în desfășurare pentru omologarea recordului

În prezent, cazul se află în proces de verificare, iar autoritățile responsabile analizează documentele care atestă vârsta patrupedului.

Dacă datele vor fi confirmate, Lazare ar putea intra oficial în Cartea Recordurilor, stabilind un nou reper istoric privind longevitatea canină.