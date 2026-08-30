 Anomalia legii în Marea Britanie. A făcut 20 de ani de închisoare pentru furtul unui telefon și a fost eliberat la insistențele ONU | adevarul.ro
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Anomalia legii în Marea Britanie. A făcut 20 de ani de închisoare pentru furtul unui telefon și a fost eliberat la insistențele ONU

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Leroy Douglas, condamnat la închisoare pe termen nedeterminat pentru un jaf în care a furat un telefon mobil, va fi eliberat după două decenii. ONU a considerat că detenția sa a devenit arbitrară și ilegală.

Un bărbat a fost condamnat la închisoare pentru furtul unui telefon.
Un bărbat a fost condamnat la închisoare pentru furtul unui telefon. Foto: Istock

Douglas avea 24 de ani când, în decembrie 2005, a jefuit un cunoscut în apropierea unei gări din Cardiff. Avea deja mai multe condamnări, în principal pentru furturi comise pentru a-și finanța dependența de droguri, iar pentru acest caz a primit o sentință de tip Imprisonment for Public Protection (IPP), notează publicația The Independent. 

Deși tariful minim stabilit pentru infracțiune era de doi ani și șase luni, bărbatul a rămas în închisoare aproximativ 20 de ani. Acum, la 44 de ani, Comisia pentru eliberare condiționată i-a aprobat ieșirea din penitenciar, iar el urmează să fie transferat în octombrie într-un centru specializat.

„Am așteptat această zi în ultimii 20 de ani”, a declarat Douglas pentru The Independent.

„Nu am încetat niciodată să lupt pentru eliberarea mea. Sincer, libertatea ar fi trebuit să vină cu mult timp în urmă, pentru că nu sunt periculos; am furat doar un telefon, fără violență, doar prin amenințarea cu forța, iar asta a dus la faptul că am rămas în închisoare 20 de ani”, a spus el.

În timpul detenției, Douglas a urmat programe pentru combaterea consumului de droguri, gestionarea furiei și conștientizarea efectelor infracțiunilor asupra victimelor. A studiat și dreptul pentru a putea contesta situația sa juridică.

ONU: detenția a devenit arbitrară

Cazul său a fost analizat de Grupul de lucru al ONU privind detenția arbitrară. Organismul a concluzionat că menținerea lui Douglas în închisoare mult după expirarea tarifului inițial reprezintă detenție arbitrară în baza dreptului internațional privind drepturile omului, considerând că acesta are dreptul la despăgubiri și alte forme de reparație.

Douglas face parte dintr-un grup mai larg de persoane afectate de sistemul IPP, introdus în Marea Britanie și abolit în 2012, fără efect retroactiv. Astfel, sute de deținuți au rămas încarcerați după expirarea perioadelor minime stabilite inițial.

Potrivit The Independent, 96 de deținuți condamnați în baza sistemului IPP s-au sinucis, după ani de detenție și incertitudine.

Guvernul promite să încheie sistemul IPP

Premierul Andy Burnham a anunțat că guvernul intenționează să pună capăt sentințelor IPP până la sfârșitul actualei legislaturi.

„M-am confruntat cu o situație în care oameni aflați sub aceste sentințe, care și-au ispășit cu mult perioada, nu sunt eliberați, în timp ce alții care au comis infracțiuni foarte grave sunt eliberați mai devreme”, a declarat Burnham.

Douglas i-a transmis, la rândul său, un mesaj premierului: „Eliberați naiba deținuții IPP, care sunt ființe umane, nu câini”.

Bărbatul susține că mulți dintre cei aflați în această situație nu mai comit infracțiuni de ani de zile, dar continuă să fie considerați un pericol.

„Cei mai mulți dintre noi nu au mai comis infracțiuni de peste 10 ani, însă guvernul continuă să ne prezinte ca pe un pericol pentru societate. Cei mai mulți au fost atât de traumatizați încât acum au probleme psihologice sau psihiatrice și au nevoie de mai mult ajutor decât atunci când au fost închiși”, a afirmat el.

După eliberare, Douglas va trebui să respecte condiții stricte: să locuiască la o adresă stabilită, să respecte un program de restricționare a circulației, să poarte un dispozitiv GPS, să fie supus unor teste antidrog și să se prezinte periodic pentru supraveghere.

El și-a găsit deja un loc de muncă drept șofer de stivuitor și speră să recupereze timpul pierdut alături de fiica sa cea mică, născută la câteva luni după ce a fost închisă.

„Cred că măcar atât merită”, a spus Douglas.

Eliberarea sa vine însă prea târziu pentru cealaltă fiică a sa, care a murit în 2021.

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