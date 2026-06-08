search
Luni, 8 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Brexitul costă Marea Britanie până la 30 de miliarde de lire pe an, susține un fost ministru de Externe al Regatului Unit

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Brexitul a fost un act de „sabotaj” care a costat Marea Britanie până la 30 de miliarde de lire pe an, a susținut fostul ministru de externe britanic David Miliband. El a adăugat că pierderile economice provocate de ieșirea din UE sunt echivalente cu o „taxă împovărătoare” plătită zilnic de Regatul Unit.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Scriind în cartea „The Brexit Effect”, a lui Sir Anthony Seldon, publicată în serie de The Independent, Miliband a cerut guvernului laburist să „ofere un nou impuls politic” reconstruirii unor relații mai strânse cu Uniunea Europeană.

El a avertizat, de asemenea, că Regatul Unit va plăti un preț și mai mare dacă nu răspunde urgent acestei provocări.

Acesta a susținut că Marea Britanie trebuie să își asume din nou identitatea europeană și să își consolideze cooperarea cu UE, despre care spune că a fost afectată de Brexit.

„Suferim în fiecare zi din cauza unei taxe împovărătoare impuse de Brexit. Estimările arată că faptul că ne aflăm în afara uniunii vamale costă între 0,5% și 1% din PIB, adică aproximativ 15–30 de miliarde de lire sterline pe an. Pur și simplu nu ne putem permite să rămânem pe loc în aceste privințe”, a subliniat fostul ministru de Externe.

Declarațiile vin în contextul în care relația Regatului Unit cu Europa a revenit în centrul atenției politice, în special în interiorul Partidului Laburist.

Starmer a spus că legături mai strânse cu continentul vor fi o componentă centrală a răspunsului său la rezultatele dificile obținute de partid la alegerile locale de luna trecută, adăugând că, în opinia sa, Brexitul „i-a ținut pe tineri pe loc”.

Potrivit lui Miliband, ieșirea din Uniunea Europeană nu a rezolvat nici problema imigrației.

„Să ne amintim că, atunci când eram membri ai UE, aveam dreptul să deportăm înapoi în țara europeană în care au pășit prima dată orice persoană care ajungea cu o ambarcațiune mică din Franța”, a scris Miliband.

Miliband a pledat pentru politici de migrație eficiente și echitabile și a argumentat că, într-un context internațional tot mai instabil, cooperarea dintre Regatul Unit și statele europene devine mai importantă pentru a face față provocărilor globale.

El a adăugat că obiectivul guvernului nu ar trebui să fie ca Regatul Unit „să încerce să-și recâștige dominația pierdută”, ci să recupereze „claritatea morală și viziunea politică privind cine suntem și ce reprezentăm”.

Peste jumătate dintre britanici susțin revenirea în UE

Potrivit unei cercetări publicate la un deceniu de la votul pentru Brexit, 53% din cetățenii britanici susțin revenirea în UE, nu doar o apropiere economică prin piața unică. Sprijinul este deosebit de ridicat în rândul simpatizanților Partidului Laburist, Liberal Democrat și Verzilor, unde depășește 80%.

În schimb, alegătorii conservatori și cei ai formațiunilor pro-Brexit rămân mai rezervați, deși o minoritate semnificativă ar susține și ea o astfel de schimbare de direcție.

În studiul realizat de organizația Best for Britain arată că majoritatea alegătorilor susțin relații mai apropiate cu UE fără revenirea în structurile europene.

Cu toate acestea, cercetătorii avertizează că această abordare de compromis ar putea genera nemulțumiri de ambele părți și ar redeschide dezbateri sensibile privind suveranitatea.

În prezent, guvernul laburist urmărește o strategie de aliniere la anumite standarde europene, fără a participa la procesul de decizie. Aceasta ar putea transforma Regatul Unit într-un „importator de reguli”, fără influență asupra lor, avertizează analiștii.

Un exemplu este acordul sanitar și fitosanitar aflat în negociere, care ar putea reduce barierele comerciale pentru produsele agricole, dar ar presupune respectarea unor reguli stabilite la nivel european.

De la ieșirea din UE, în 2020, Regatul Unit s-a îndepărtat de zeci de reglementări europene, ceea ce complică procesul de armonizare.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O fată de 18 ani din Cluj-Napoca acuză că a fost drogată și violată la banchetul de absolvire a liceului
digi24.ro
image
Un șofer de autobuz a fost concediat după 17 ani pentru că lăsa copiii în fața caselor lor, în Franța. Ce a decis instanța
stirileprotv.ro
image
Bat clopotele pentru unirea cu Republica Moldova? România, planul B pentru aderarea la UE a fraților de peste Prut. Un politolog celebru explică pentru Gândul de ce riscurile Unirii sunt mai mari decât beneficiile
gandul.ro
image
Cine ar putea intra în noul Guvern? Lista numelor vehiculate
mediafax.ro
image
Ce mutare a reușit Universitatea Craiova pentru sezonul viitor! „Este o certitudine. România a câștigat un jucător deosebit”
fanatik.ro
image
Ce tot caută DNA la Primăria Iași: miza dosarului cu sute de tone de păcură dispărute din rezerva de stat
libertatea.ro
image
Conflictul intern de care Putin se teme cel mai mult
digi24.ro
image
Ultimele vești de luni dimineață, de la spital, în cazul lui Eriksen » Doctorul naționalei a făcut anunțul
gsp.ro
image
O legendă i-a pus o întrebare lui Kim Kardashian și ce a urmat a produs revoltă! ”S-o dăm afară!” / ”Incredibil”
digisport.ro
image
Andreea Bostănică rupe tăcerea despre banii pe care îi câștigă din live-urile de pe TikTok: „Stăteam ore în șir”
click.ro
image
Un vânzător ambulant de șervețele a cumpărat un loz în plic și a câștigat 500.000 de euro. Dar a aflat că nu își poate ridica premiul
antena3.ro
image
Cum se explică faptul că un croissant cu unt sau o baghetă costă de două ori mai puţin la Paris decât la Bucureşti, deşi salariile sunt duble în Capitala Franţei versus local?
zf.ro
image
După ce a devenit virală, o insulă cu 16 locuitori a fost nevoită să se închidă
observatornews.ro
image
Care sunt singurii 3 Faimoși care au REFUZAT să se întoarcă în Dominicană, la marea finală Survivor 2026
cancan.ro
image
Bani în plus la pensie. Ce vor trebui să facă angajatorii înainte să îți depui dosarul de pensie
newsweek.ro
image
FOTO. Kim Kardashian, apariție fără inhibiții la Monaco. Și-a arătat bustul generos după ce a venit direct de pe iaht la Marele Premiu de Formula 1
prosport.ro
image
Câți bani vor primi profesorii evaluatori la Bacalaureat 2026. Vești proaste pentru cadrele didactice: niciun leu în plus pentru corectarea lucrărilor
playtech.ro
image
Cele 4 cuvinte pe care le-a spus Gabi Tamaș după ce a câștigat Survivor România 2026. A fost o mare surpriză
fanatik.ro
image
Fricile românilor când participă la un interviu de angajare. Întrebările pe care evită să le adreseze, dezvăluite de un expert HR: ”În realitate, întrebările mature sunt apreciate”
ziare.com
image
Christian Eriksen a strigat două cuvinte, înainte de momentele dramatice: ”Imediat, s-a prăbușit”
digisport.ro
image
Cine era medicul găsit mort în baia Spitalului Floreasca. Alexandru a lăsat în urmă o soție și doi copii. Ce substanță și-ar fi injectat
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini SPECTACULOASE de la petrecerea de moț a fiului lui Ianis Hagi. Bunicul Gică i-a organizat un party de vis, la Athénée Palace. Au luat parte numeroși fotbaliști și vedete / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Postul Sfinților Petru și Pavel a început luni, 8 iunie. Cât ține, dar și ce tradiții și obiceiuri se respectă
mediaflux.ro
image
Ultimele vești de luni dimineață, de la spital, în cazul lui Eriksen » Doctorul naționalei a făcut anunțul
gsp.ro
image
Filmul care a cucerit Netflix și a ajuns neașteptat pe locul 1, urmărit de aproape 19 milioane de ori într-o singură săptămână
actualitate.net
image
Tatăl lui Alex Nedea de la Recorder, poveste de viață spectaculoasă: copilăria într-un grajd, fuga din sărăcie și profesorul care „a început să facă medici” la pensie
actualitate.net
image
Teo Trandafir, mărturisiri sincere despre o nouă căsătorie, după două mariaje eșuate: „M-a cucerit pe jumătate”
click.ro
image
8 iunie 1930, ziua când Carol al II-lea devine rege al României. Povestea celui mai controversat lider al perioadei interbelice
click.ro
image
Petrecere de poveste pentru fiul lui Ianis Hagi, la tăierea moțului. Nume mari din fotbalul românesc au făcut show, printre care și Gigi Becali. „Este o zi specială pentru noi”
click.ro
Mette Marit, Profimedia (4) jpg
Prințesa Mette-Marit nu mai are mult de trăit, e un parcurs galopant al bolii care o macină. Palatul a făcut un nou anunț, situația e extrem de gravă
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Epava unei nave din secolul al V-lea î.Hr., descoperită în apele Mării Ionice (© Soprintendenza ABAP per la città di Reggio Calabria e Vibo Valentia)
Epava unei nave din secolul al V-lea î.Hr., cu peste 300 de amfore, descoperită în apele Mării Ionice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Imagini rare de la nunta lui Mihai și Elwira Petre. Anunțul făcut după 18 ani: „Emoția a fost aceeași”
image
Teo Trandafir, mărturisiri sincere despre o nouă căsătorie, după două mariaje eșuate: „M-a cucerit pe jumătate”

OK! Magazine

image
La nunta regală, Kate a dat nas în nas cu iubitul pe care l-a părăsit pentru William. Bărbatul arată foarte chipeș și distins

Click! Pentru femei

image
Taylor Swift și Travis Kelce, la un pas de altar. Pregătirile pentru nuntă sunt în toi

Click! Sănătate

image
Acest medicament poate creşte riscul de demenţă