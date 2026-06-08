Brexitul costă Marea Britanie până la 30 de miliarde de lire pe an, susține un fost ministru de Externe al Regatului Unit

Brexitul a fost un act de „sabotaj” care a costat Marea Britanie până la 30 de miliarde de lire pe an, a susținut fostul ministru de externe britanic David Miliband. El a adăugat că pierderile economice provocate de ieșirea din UE sunt echivalente cu o „taxă împovărătoare” plătită zilnic de Regatul Unit.

Scriind în cartea „The Brexit Effect”, a lui Sir Anthony Seldon, publicată în serie de The Independent, Miliband a cerut guvernului laburist să „ofere un nou impuls politic” reconstruirii unor relații mai strânse cu Uniunea Europeană.

El a avertizat, de asemenea, că Regatul Unit va plăti un preț și mai mare dacă nu răspunde urgent acestei provocări.

Acesta a susținut că Marea Britanie trebuie să își asume din nou identitatea europeană și să își consolideze cooperarea cu UE, despre care spune că a fost afectată de Brexit.

„Suferim în fiecare zi din cauza unei taxe împovărătoare impuse de Brexit. Estimările arată că faptul că ne aflăm în afara uniunii vamale costă între 0,5% și 1% din PIB, adică aproximativ 15–30 de miliarde de lire sterline pe an. Pur și simplu nu ne putem permite să rămânem pe loc în aceste privințe”, a subliniat fostul ministru de Externe.

Declarațiile vin în contextul în care relația Regatului Unit cu Europa a revenit în centrul atenției politice, în special în interiorul Partidului Laburist.

Starmer a spus că legături mai strânse cu continentul vor fi o componentă centrală a răspunsului său la rezultatele dificile obținute de partid la alegerile locale de luna trecută, adăugând că, în opinia sa, Brexitul „i-a ținut pe tineri pe loc”.

Potrivit lui Miliband, ieșirea din Uniunea Europeană nu a rezolvat nici problema imigrației.

„Să ne amintim că, atunci când eram membri ai UE, aveam dreptul să deportăm înapoi în țara europeană în care au pășit prima dată orice persoană care ajungea cu o ambarcațiune mică din Franța”, a scris Miliband.

Miliband a pledat pentru politici de migrație eficiente și echitabile și a argumentat că, într-un context internațional tot mai instabil, cooperarea dintre Regatul Unit și statele europene devine mai importantă pentru a face față provocărilor globale.

El a adăugat că obiectivul guvernului nu ar trebui să fie ca Regatul Unit „să încerce să-și recâștige dominația pierdută”, ci să recupereze „claritatea morală și viziunea politică privind cine suntem și ce reprezentăm”.

Peste jumătate dintre britanici susțin revenirea în UE

Potrivit unei cercetări publicate la un deceniu de la votul pentru Brexit, 53% din cetățenii britanici susțin revenirea în UE, nu doar o apropiere economică prin piața unică. Sprijinul este deosebit de ridicat în rândul simpatizanților Partidului Laburist, Liberal Democrat și Verzilor, unde depășește 80%.

În schimb, alegătorii conservatori și cei ai formațiunilor pro-Brexit rămân mai rezervați, deși o minoritate semnificativă ar susține și ea o astfel de schimbare de direcție.

În studiul realizat de organizația Best for Britain arată că majoritatea alegătorilor susțin relații mai apropiate cu UE fără revenirea în structurile europene.

Cu toate acestea, cercetătorii avertizează că această abordare de compromis ar putea genera nemulțumiri de ambele părți și ar redeschide dezbateri sensibile privind suveranitatea.

În prezent, guvernul laburist urmărește o strategie de aliniere la anumite standarde europene, fără a participa la procesul de decizie. Aceasta ar putea transforma Regatul Unit într-un „importator de reguli”, fără influență asupra lor, avertizează analiștii.

Un exemplu este acordul sanitar și fitosanitar aflat în negociere, care ar putea reduce barierele comerciale pentru produsele agricole, dar ar presupune respectarea unor reguli stabilite la nivel european.

De la ieșirea din UE, în 2020, Regatul Unit s-a îndepărtat de zeci de reglementări europene, ceea ce complică procesul de armonizare.