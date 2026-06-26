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La 10 ani de la Brexit, britanicii trag linie. Mărturia virală a unui votant: „Am luat decizia greșită, îmi cer scuze”

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La aproape un deceniu de la referendumul care a scos Regatul Unit din Uniunea Europeană, dezbaterea despre Brexit continuă. Dacă în 2016 promisiunile susținătorilor vizau mai mulți bani pentru sistemul de sănătate, control mai strict al imigrației și o economie mai puternică, astăzi tot mai mulți britanici se întreabă dacă beneficiile promise au apărut vreodată.

Brexit
La 10 ani de la Brexit, britanicii trag linie Sursă Foto: Shutterstock

O discuție amplă pe Reddit, care a adunat mii de comentarii, oferă o imagine interesantă asupra modului în care oamenii privesc acum una dintre cele mai importante decizii politice din istoria recentă a țării. Întrebarea de la care a pornit dezbaterea a fost simplă: „S-a dovedit Brexitul ceva rău pentru Regatul Unit? Cei care au votat pentru Brexit cred acum că au greșit sau subiectul rămâne controversat?”

„Am pierdut 6% din economie”

Am pierdut 6% din economie”, a scris un utilizator. Alții au susținut că efectele nu reprezintă un șoc singular, ci un proces care continuă să producă pierderi an după an.

„Mulți oameni trec cu vederea acest lucru. Nu este un singur eveniment, ci ani întregi de comerț ratat, investiții pierdute și creștere economică mai slabă, care se acumulează în timp. Golul nu doar că se lărgește, ci continuă să se extindă”, a comentat un participant la discuție.

Un alt utilizator a spus că: „Are sens dacă îți întrerupi relația cu cel mai mare partener comercial al tău, aflat chiar peste Canalul Mânecii.”

Nu toți participanții au folosit însă un ton dramatic. Un britanic care s-a declarat adversar al Brexitului a observat că viața sa de zi cu zi nu s-a schimbat atât de vizibil pe cât se aștepta.

„Cred că Brexitul a fost cel mai prostesc lucru pe care l-a făcut această țară. Nu văd niciun avantaj în a ne izola de cei mai importanți parteneri comerciali și de cei mai mari aliați ai noștri. Cu toate acestea, sunt surprins de cât de puține lucruri s-au schimbat pentru omul obișnuit. Cel mai grăitor lucru este că din toate beneficiile promise nu a apărut nici măcar unul.”

Imigrația, una dintre cele mai mari controverse

Controlul imigrației a fost una dintre principalele teme ale campaniei pentru Brexit. În retrospectivă, numeroși participanți la discuție consideră că rezultatul a fost opus celui promis.

„Migrația din afara Europei a crescut. Pentru că Regatul Unit nu mai are posibilitatea de a trimite migranții înapoi în punctul lor de intrare în Uniunea Europeană, așa cum funcționa vechiul sistem. Brexitul nu doar că a fost extrem de dăunător, dar a obținut exact opusul a ceea ce spuneau că își doresc cei care l-au susținut”, a scris un utilizator.

„În mod amuzant, în zonele în care s-a votat masiv pentru Brexit s-a înregistrat o creștere a numărului de lucrători străini”, a comentat acesta.

„Oamenii au crezut lucruri diferite despre Brexit”

Mai mulți participanți au susținut că succesul campaniei pro-Brexit s-a bazat pe promisiuni foarte diferite adresate unor categorii diferite de alegători.

Un utilizator și-a amintit de o dezbatere organizată înaintea referendumului: „Doi profesori de origine indiană spuneau că votează pentru Brexit pentru a scăpa de migranții europeni și pentru ca rudele lor să primească mai ușor vize. Lângă ei stătea un englez în vârstă care vorbea despre eliminarea tuturor străinilor. Fiecare era convins că propria interpretare a Brexitului era cea adevărată. Toate discuțiile erau la fel. Brexitul urma să rezolve problema personală a fiecăruia.”

Aceeași idee apare și în alte comentarii. „Cel mai apropiat lucru de o recunoaștere a greșelii este atunci când unii spun că acesta nu este Brexitul pentru care au votat. Totuși, este exact Brexitul împotriva căruia am votat eu”, a scris un participant.

Există și beneficii?

Printre miile de comentarii critice, câțiva utilizatori au încercat să identifice și aspecte pozitive.

„Dacă principalul avantaj al Brexitului este că bezelele sunt mai albe, poți presupune liniștit că tot ceea ce este mai important decât culoarea bezelelor a rămas la fel sau s-a înrăutățit.”

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Unii au amintit și faptul că Regatul Unit a aprobat și distribuit vaccinurile anti-COVID mai rapid decât Uniunea Europeană în prima fază a pandemiei. Totuși, și această afirmație a fost contestată de alți participanți, care au susținut că avantajul a fost temporar și că nu poate fi atribuit exclusiv Brexitului.

Printre cele mai apreciate intervenții s-a numărat cea a unui utilizator care a declarat deschis că a votat pentru Brexit și că regretă decizia.

„Am votat pentru Brexit. Nu din motivele absurde și minciunile promovate în campanie. Îmi place imigrația. Îmi place Europa. Nu am crezut nicio secundă promisiunile (...). Am votat pentru că eram convins că un teritoriu atât de mare și divers nu poate fi condus tot mai centralizat. Totuși, recunosc că am luat decizia greșită. Conservatorii nu erau oamenii potriviți pentru a negocia despărțirea de Uniunea Europeană. Îmi asum asta și îmi cer scuze”, a scris acesta.

Nu toți foștii susținători ai Brexitului au ajuns însă la aceeași concluzie. Unii continuă să creadă că ieșirea din UE a fost corectă din motive ce țin de suveranitate și control democratic, chiar dacă nu susțin că țara a devenit mai prosperă.

Mai puțin entuziasm decât în 2016

Poate cea mai interesantă concluzie a discuției nu este că există un consens absolut împotriva Brexitului, ci faptul că entuziasmul de acum zece ani pare să se fi diminuat considerabil.

„Există încă oameni care cred că a fost decizia corectă. Dar observ că sunt mult mai puțini cei care vorbesc despre Brexit cu entuziasmul din 2016. Chiar și unii dintre cei care au votat pentru ieșire au trecut de la «va fi extraordinar» la «suntem deja aici, trebuie să facem ce putem cu situația actuală»”, a completat unul dintre participanți.

La aproape zece ani de la referendum, discuția rămâne deschisă. Totuși, dacă judecăm după tonul dominant al acestei dezbateri, mulți britanici par să creadă că promisiunile care au convins milioane de alegători în 2016 au fost mai ușor de formulat decât de transformat în realitate.

Tot mai mulți britanici cred că Brexitul a fost o greșeală

Percepțiile exprimate de mulți participanți la dezbaterea online sunt reflectate și de datele unui sondaj publicat recent de European Council on Foreign Relations (ECFR). Cercetarea, realizată în luna mai pe un eșantion de peste 2.000 de respondenți, arată că până la două treimi dintre britanici consideră că Brexitul a avut un impact negativ asupra țării.

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Două treimi dintre respondenți spun că ieșirea din Uniunea Europeană a contribuit la creșterea costului vieții și a afectat negativ economia, potrivit Reuters. De asemenea, 56% consideră că Brexitul a îngreunat gestionarea imigrației ilegale, comerțului și birocrației, în timp ce 57% cred că a redus oportunitățile pentru tineri.

Sondajul arată și o schimbare semnificativă de atitudine față de decizia luată în 2016. În prezent, 57% dintre britanici consideră că a fost o greșeală ca Regatul Unit să părăsească Uniunea Europeană, iar trei sferturi dintre cei chestionați spun că își doresc relații mai apropiate cu blocul comunitar.

„La un deceniu distanță, britanicii realizează că speranțele lor pentru o viață mai bună în afara Uniunii Europene nu s-au materializat și că Brexitul subminează capacitatea Regatului Unit de a gestiona problemele care îi preocupă cel mai mult pe alegători”, a declarat Mark Leonard, directorul ECFR, citat de Reuters.

Interesant este că imigrația, unul dintre principalele argumente ale taberei pro-Brexit în timpul campaniei din 2016, continuă să genereze nemulțumiri. Potrivit sondajului, 56% dintre britanici consideră că politica de imigrație adoptată după Brexit a eșuat. În plus, mulți dintre respondenți s-au declarat dispuși să accepte revenirea libertății de circulație cu Uniunea Europeană în schimbul unor relații comerciale mai apropiate.

Sondajul mai arată că britanicii privesc astăzi Europa ca pe un partener de securitate mai important decât Statele Unite, iar o cercetare separată realizată în 15 state membre ale UE indică faptul că aproximativ două treimi dintre europeni ar susține revenirea Regatului Unit în Uniunea Europeană în viitor.

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