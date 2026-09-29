 Andy Burnham deschide discuția despre o apropiere a Marii Britanii de UE: „Brexit-ul a făcut mai mult rău decât bine” | adevarul.ro
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Andy Burnham deschide discuția despre o apropiere a Marii Britanii de UE: „Brexit-ul a făcut mai mult rău decât bine”

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Premierul britanic Andy Burnham pregătește o posibilă schimbare de direcție în relația Marii Britanii cu Uniunea Europeană, la mai bine de un deceniu de la referendumul pentru Brexit. Liderul laburist a anunțat că va prezenta mai multe variante pentru o relație mai strânsă cu blocul comunitar și a recunoscut că ieșirea din UE a avut efecte negative asupra țării.

Premierul britanic Andy Burnham pregătește o schimbare în relația Marii Britanii cu UE.
Premierul britanic Andy Burnham pregătește o schimbare în relația Marii Britanii cu UE. Foto: AFP

Burnham a sugerat că guvernul britanic ar putea reconsidera unele dintre limitele asumate de Partidul Laburist înaintea alegerilor din 2024, inclusiv cele referitoare la revenirea în uniunea vamală sau în piața unică europeană, potrivit Agerpres. 

Premierul a susținut că Marea Britanie trebuie să stabilească o strategie pe termen lung în relația cu principalul său partener comercial.

„Nu vom da Marii Britanii calea clară de care avem nevoie pentru restul secolului până când nu vom decide asupra unei relații pe termen lung cu ceea ce rămâne principala noastră piață de desfacere”, a declarat el în discursul susținut marți în fața membrilor partidului, la Liverpool.

Burnham a admis totodată că situația creată după Brexit nu este una satisfăcătoare.

„Nu pot spune că situația actuală este satisfăcătoare. Brexit-ul a făcut mai mult rău decât bine”, a adăugat premierul britanic.

Șeful guvernului de la Londra a afirmat că summitul dintre Regatul Unit și UE va reprezenta o oportunitate pentru prezentarea mai multor scenarii privind viitorul relației dintre cele două părți.

„Așadar, voi profita de ocazia summitului (dintre Regatul Unit și UE) pentru a vă prezenta - și a prezenta țării - ceea ce consider a fi diferitele opțiuni privind relația pe termen lung a Marii Britanii cu partenerii noștri europeni. Și există diverse opțiuni (...). Voi vedea dacă putem ajunge la un consens asupra uneia dintre ele, care să ne ofere claritate cu privire la poziția noastră și la viitorul continentului în care trăim”, a spus premierul britanic.

Burnham a mai afirmat că, după ieșirea din Uniunea Europeană, Regatul Unit a pierdut o parte din controlul asupra economiei și imigrației.

Un summit între Marea Britanie și Uniunea Europeană era programat inițial pentru luna iulie, însă a fost amânat după demisia fostului premier Keir Starmer. Până în prezent, nu a fost anunțată o nouă dată pentru reuniune.

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