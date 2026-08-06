 Anchetă după moartea unei femei de 73 de ani care urma un tratament pentru slăbit cu Mounjaro. Complicația care i-a fost fatală | adevarul.ro
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Anchetă după moartea unei femei de 73 de ani care urma un tratament pentru slăbit cu Mounjaro. Complicația care i-a fost fatală

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O anchetă desfășurată în Marea Britanie analizează circumstanțele morții unei femei de 73 de ani care urma un tratament pentru scădere în greutate. Pacienta s-a stins la scurt timp după ce a fost externată din spital după ce a suferit o peritonită fecală  - o scurgere de materie fecală în cavitatea abdominală cauzată de perforarea intestinelor.

Pacienta fusese externată de puțin timp. FOTO Shutterstock
Pacienta fusese externată de puțin timp. FOTO Shutterstock

Caroline Savage, din comitatul Norfolk, utiliza de aproximativ patru luni medicamentul injectabil Mounjaro, prescris în regim privat pentru controlul greutății și ameliorarea simptomelor asociate lipedemului si i se recomandase creșterea dozei, relatează The Teleghraph

Cum s-a întâmplat tragedia

Tragedia a avut loc în  2024, după femeia a acuzat dureri abdominale severe și a fost transportată la spital. Medicii au luat în calcul inițial o posibilă pancreatită, o complicație rară asociată unor tratamente pentru slăbit, însă analizele efectuate nu au confirmat acest diagnostic.

După evaluare, pacienta a fost externată cu tratament pentru durere și recomandări medicale. La câteva ore după întoarcerea acasă, aceasta s-a prăbușit și nu a mai putut fi salvată, în ciuda manevrelor de resuscitare.

Raportul medico-legal a stabilit că decesul a fost provocat de o peritonită fecală (o scurgere de materie fecală în cavitatea abdominală) cauzată de perforarea unui diverticul intestinal.

Potrivit informațiilor prezentate în instanță, autopsia nu a stabilit o legătură directă între afecțiunea care a dus la deces și utilizarea medicamentului Mounjaro.

În timpul audierilor au fost discutate însă posibilele efecte gastrointestinale asociate tratamentului, inclusiv constipația, încetinirea tranzitului intestinal și riscul crescut de complicații la pacienții cu boli intestinale preexistente.

Familia crede că simptomele femeii au fost atribuite prea rapid efectelor secundare ale medicamentului și dacă alte cauze posibile nu au fost investigate suficient înainte de externare.

Până în prezent, ancheta nu a ajuns la o concluzie finală, iar medicul legist urmează să stabilească dacă au existat deficiențe în evaluarea și gestionarea cazului.

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