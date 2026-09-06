Alegerile din Saxonia-Anhalt, testul care poate schimba politica Germaniei. Partidul de extremă dreaptă se crede deja învingător

Aproximativ 1,7 milioane de alegători din Saxonia-Anhalt sunt chemați la urne, duminică, 6 septembrie, într-un scrutin urmărit cu atenție în întreaga Germanie. Votul din acest land din estul țării este primul dintr-o serie de trei alegeri regionale care ar putea influența echilibrul politic german.

Liderul Alternativei pentru Germania din Saxonia-Anhalt, Ulrich Siegmund Foto: captură foto X

La 20 septembrie urmează alegerile din Mecklenburg-Pomerania de Vest și Berlin. În toate cele trei scrutine, partidul de extrema-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) este creditat cu un scoruri importante. În Saxonia-Anhalt, însă, partidul are șansa de a face un pas fără precedent: să preia controlul asupra unui guvern regional.

„Am câștigat deja”

Liderul Alternativei pentru Germania din Saxonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, în vârstă de 36 de ani, nu și-a ascuns încrederea în victorie.

La un eveniment electoral organizat vineri, 4 septembrie, la Magdeburg, Siegmund le-a spus susținătorilor că partidul său a câștigat deja, cel puțin din punct de vedere politic.

„Am scris deja o pagină de istorie. Ne-am regăsit și am învățat din nou să ne iubim țara”, a spus el în fața simpatizanților, potrivit relatărilor despre eveniment.

Discursul a avut loc pe fondul unei ploi puternice, care a determinat o parte dintre participanți să părăsească evenimentul.

Pentru AfD, însă, miza este mult mai mare decât câștigarea unui singur land.

De ce este important scrutinul

Alternativa pentru Germania (AfD) a fost fondată în 2013, inițial ca o formațiune eurosceptică, dar s-a transformat ulterior într-un partid axat puternic pe imigrație și identitate națională.

Formațiunea a exploatat nemulțumirea unei părți a electoratului față de stagnarea economică, imigrație și schimbările sociale și culturale din Germania.

Un rezultat de aproximativ 40-42% în Saxonia-Anhalt ar putea pune partidul în poziția de a încerca să formeze primul guvern regional condus de extrema dreaptă în Germania postbelică.

Importanța scrutinului depășește însă granițele landului.

Guvernele regionale sunt reprezentate în Bundesrat, camera superioară a Parlamentului german, care are competențe importante în domenii precum educația, cultura și securitatea internă.

Pentru cancelarul Friedrich Merz, care conduce Uniunea Creștin-Democrată (CDU), o eventuală victorie a AfD ar reprezenta o lovitură politică majoră într-un mandat deja confruntat cu numeroase dificultăți.

Ce vrea AfD să schimbe

AfD a prezentat o agendă care ar modifica semnificativ politica landului în mai multe domenii. În materie de imigrație, partidul promite să înceapă deportarea migranților aflați ilegal în Germania „din primul minut” al preluării puterii.

Formațiunea vrea și promovarea unui discurs mai pronunțat de patriotism și identitate națională. Una dintre propunerile sale este schimbarea sloganului oficial al landului, „Think Modern”, cu „Think German”.

Educație și cultură

Programul AfD prevede schimbări importante și în educație. Partidul propune ca drapelele germane să înlocuiască steagurile curcubeu în școli, iar elevii să intoneze imnul național.

Copiii solicitanților de azil ar urma să fie educați în clase separate.

AfD susține, de asemenea, revenirea educației la domiciliu, interzisă în Germania în urma experiențelor perioadei naziste, și modificarea programei de istorie. Partidul critică ceea ce consideră a fi o concentrare excesivă asupra perioadei naziste și propune o abordare diferită a predării istoriei Germaniei.

În același timp, dorește extinderea predării limbii ruse și eliminarea unor programe destinate combaterii extremismului de dreapta.

În domeniul cultural, formațiunea vrea să limiteze finanțarea unor proiecte pe care le consideră incompatibile cu identitatea germană. AfD propune și reducerea drastică a finanțării pentru radiodifuzorii publici pe care îi acuză că promovează „propagandă de stânga”.

Schimbări în politica de mediu și familie

Pe tema energiei, AfD se opune dezvoltării parcurilor eoliene în land.

În privința politicilor familiale, partidul dorește stimularea natalității printr-un sistem de „bani de bun venit” pentru cuplurile care au copii, reducerea costurilor pentru îngrijirea copiilor și introducerea unor programe de alimentație școlară gratuită.

Securitatea internă, un alt punct sensibil

AfD dorește și modificări importante în sistemul german de informații interne.

Partidul critică structura și funcționarea Oficiului Federal pentru Protecția Constituției și cere reformarea acestuia. Subiectul este deosebit de sensibil deoarece filiala AfD din Saxonia-Anhalt a fost clasificată drept extremistă de dreapta de către autoritățile de securitate.

Formațiunea vrea, de asemenea, crearea unor grupuri de tip „patrulă civică” care să sprijine poliția în combaterea extremismului de stânga. Criticii au comparat această propunere cu structurile auxiliare create în perioada nazistă, argumentând că astfel de mecanisme ar putea contribui la extinderea controlului statului asupra societății.

Cine este Ulrich Siegmund

În centrul campaniei AfD din Saxonia-Anhalt se află Ulrich Siegmund, un politician de 36 de ani care a devenit una dintre cele mai vizibile figuri ale partidului.

Siegmund are o prezență importantă pe TikTok și este primit de susținători ca o vedetă politică în timpul turneelor electorale.

A atras atenția inclusiv prin folosirea unor vehicule asociate fostei Germanii de Est, inclusiv o motocicletă din perioada de dinaintea reunificării.

Fost vânzător de odorizante auto și absolvent al unei facultăți de Psihologie economică, Siegmund încearcă să proiecteze o imagine mai accesibilă decât cea a unor reprezentanți tradiționali ai extremei drepte germane.

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Revista Der Spiegel l-a descris recent drept „cel mai periculos om din Germania”, o formulare pe care politicianul a folosit-o ulterior cu ironie în campanie, semnând exemplare ale revistei la mitinguri.

Controverse în jurul partidului

Imaginea pe care Siegmund încearcă să o construiască este însă însoțită de controverse.

AfD s-a confruntat cu acuzații de favoritism și nepotism, după ce mai mulți parlamentari ai formațiunii ar fi angajat rude sau apropiați în structurile parlamentare.

Și Siegmund și-ar fi angajat tatăl într-o asemenea poziție. Practica nu este ilegală, dar a fost criticată inclusiv în interiorul partidului, care se prezintă drept formațiunea oamenilor obișnuiți.

Există, de asemenea, controverse legate de persoane care lucrează în structurile parlamentare conduse de Siegmund.

Potrivit unor informații publicate de Die Welt, patru foști membri ai organizației neonaziste interzise Heimattreue Deutsche Jugend, cunoscută sub acronimul HDJ, ar fi angajați în cadrul grupului parlamentar regional al AfD.

HDJ a promovat ideologia național-socialistă și idei rasiste și a fost interzisă de autoritățile germane. Interdicția a fost ulterior confirmată de Tribunalul Administrativ Federal.

Jurnaliștii Deutsche Welle au relatat, de asemenea, că la unele evenimente electorale ale lui Siegmund au fost observate persoane asociate scenei neonaziste. Aceste informații au alimentat criticile potrivit cărora partidul nu reușește să se delimiteze suficient de clar de extrema dreaptă radicală.

Poate AfD să obțină majoritatea absolută?

O victorie a AfD este considerată posibilă în actualele sondaje. Obținerea unei majorități absolute în parlamentul regional este însă o chestiune mai complicată.

Un element important îl reprezintă pragul electoral de 5%. Dacă partidele mai mici nu reușesc să atingă acest prag, AfD ar putea avea nevoie de mai puțin de 50% din voturi pentru a obține majoritatea parlamentară.

În același timp, CDU și celelalte partide tradiționale – inclusiv social-democrații și Verzii – au transmis că sunt pregătite să formeze o coaliție dacă rezultatele le permit. CDU a exclus în mod repetat o alianță cu AfD și a respins, de asemenea, o colaborare cu partidul de stânga radicală Die Linke.

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În cazul în care rezultatul electoral ar face imposibilă formarea unei majorități tradiționale, CDU ar putea avea nevoie de sprijinul Die Linke pentru un guvern minoritar. Un astfel de sprijin ar putea fi oferit, în parte, pentru a împiedica AfD să ajungă la putere.

„Un laborator politic”

Pentru criticii partidului, problema nu este doar dacă AfD va câștiga alegerile, ci ce va face dacă va ajunge efectiv la guvernare. David Begrich, un observator al scenei politice din land, consideră că Saxonia-Anhalt ar putea deveni un fel de laborator politic pentru partid.

„Multe lucruri indică faptul că AfD, dacă ar ajunge la guvernare, ar transforma Saxonia-Anhalt într-un laborator de testare”, spune el, potrivit materialului.

Întrebarea, în opinia sa, este cât de departe ar putea merge partidul în modificarea nu doar a regulilor scrise, ci și a normelor nescrise care stau la baza culturii democratice germane.

Bisericile, sindicatele, organizațiile civice și mai multe partide politice au avertizat asupra consecințelor unei eventuale victorii a AfD. Begrich consideră că impactul ar putea fi resimțit în special de minorități și de persoanele care nu se regăsesc în viziunea ideologică a partidului.

În opinia sa, climatul social s-ar putea schimba de la o societate liberală și deschisă către una mai autoritară.

Un scrutin cu miză națională

Pentru AfD, Saxonia-Anhalt poate reprezenta mai mult decât o victorie regională.

Partidul este în prezent principala forță de opoziție din Bundestag și vede preluarea puterii într-un land drept o posibilă platformă pentru alegerile federale din 2029. Până acum, principala barieră în calea accesului AfD la guvernare a fost „Brandmauer” – refuzul celorlalte partide de a forma alianțe cu extrema dreaptă.

O majoritate absolută a AfD ar elimina însă această problemă, permițându-i partidului să guverneze fără un partener de coaliție. De aceea, scrutinul din Saxonia-Anhalt este urmărit dincolo de granițele landului.

O victorie a AfD ar testa pentru prima dată în Germania postbelică posibilitatea ca extrema dreaptă să transforme un program electoral radical într-o politică de guvernare. Iar rezultatul ar putea oferi indicii despre cât de mult s-a schimbat peisajul politic german și despre direcția în care se îndreaptă țara înaintea următoarelor alegeri federale.