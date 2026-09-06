Secțiile de votare s-au deschis duminică dimineață, în Saxonia-Anhalt, land din estul Germaniei, pentru alegerile regionale în care partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) pornește ca favorit clar.

Germani din landul Saxonia-Anhalt se indreaptă spre urne/FOTO:AFP Foto: FOTO:AFP

UPDATE 12.00 Șeful companiei Siemens Energy: AfD transmite un „mesaj dramatic greșit”

Directorul general al companiei Siemens Energy, listată la DAX, a emis un avertisment ferm împotriva politicilor economice ale AfD (Alternativa pentru Germania). Platforma partidului, care include o revenire la cărbune și energie nucleară, este dăunătoare competitivității economice a Germaniei și, în anumite privințe, atacă structurile democratice, a declarat Christian Bruch pentru Agenția de Presă Germană. „Consider acest lucru absolut critic”.

Christian Bruch, directorul general al companiei Siemens Energy Foto: X@MunSecConf

Bruch a subliniat: „Companiile noastre și locurile de muncă din Germania depind de exporturile noastre, de atragerea lucrătorilor calificați internaționali în Germania și de faptul că investitorii străini se pot baza pe stabilitatea politică. Dacă acest lucru nu se întâmplă, este în detrimentul Germaniei ca loc de afaceri.”

Prin urmare, el privește alegerile de duminică din Saxonia-Anhalt cu mare îngrijorare. Agenția de informații interne a statului clasifică AfD drept un partid de extremă dreapta confirmat.

Bruch a deplâns faptul că politicienii nu au reușit până acum să găsească compromisuri care să rezoneze cu majoritatea populației. „Aceasta este o situație absolut critică.” Cu toate acestea, el a susținut că AfD, cu viziunea sa de a reveni la succesele din trecut ale Germaniei, transmitea un „mesaj dramatic greșit”. Bruch a declarat: „Nu văd AfD ca fiind deschisă la schimbare, ci mai degrabă nostalgică, ca să spun blând.”

„Oamenii subestimează viteza cu care se schimbă alte țări. Trebuie să acceptăm în sfârșit schimbarea ca pe o oportunitate. Politica nostalgică nu face decât să ne dea înapoi.” Discuțiile despre revenirea la tehnologia nucleară în Germania sunt „inutile într-o Europă excepțional de bine conectată în ceea ce privește politica energetică, unde centrale nucleare există deja în Franța sau sunt construite în Republica Cehă sau în altă parte”, a spus Bruch. El consideră că declarațiile de politică energetică pe care le citește în programul AfD „nu sunt țin seama de realitate”, a adăugat managerul.

UPDATE 11:00 Episcop catolic îndeamnă la rezistență

În ziua alegerilor de stat din Saxonia-Anhalt, episcopul catolic de Magdeburg, Gerhard Feige, a cerut din nou acțiuni împotriva extremismului și a „deteriorării tot mai mari a interacțiunii umane”. „În prezent, aceasta înseamnă, într-un mod deosebit de semnificativ, rezistența față de spiritul naționalist și xenofob”, a declarat Feige, conform discursului său pregătit, duminică, în timpul pelerinajului Diecezei de Magdeburg la Mănăstirea Huysburg de lângă Dingelstedt.

Episcopul catolic de Magdeburg, Gerhard Feige Foto: X@JohnHSm05243043

El a mulțumit tuturor celor care sunt dedicați demnității umane, carității, solidarității, dialogului și unei societăți tolerante și cosmopolite. În același timp, el a criticat: „Ce idei apocaliptice și rasiste s-au înrădăcinat în mintea atâtor oameni! Caritatea devine un cuvânt urât – iar mizantropia devine acceptabilă social.”

Fără a numi în mod explicit AfD, Feige a avertizat împotriva „agitației și propagandei” acelor forțe politice „care seamănă discordie, stârnesc neîncredere și temeri, restricționează drastic drepturile și libertățile existente și, în același timp, promit condiții paradisiace cu o aroganță mesianică”.

Un rezultat bun al AfD ar putea marca o premieră: formațiunea ar putea ajunge pentru prima dată la guvernarea unui land german.

Aproximativ 1,7 milioane de alegători sunt așteptați să voteze până la ora locală 18:00 (19:00 ora României). Scrutinul este urmărit cu atenție la nivel național, deoarece rezultatul ar putea avea consecințe asupra guvernului federal condus de cancelarul conservator Friedrich Merz, care se confruntă cu o scădere a popularității.

După închiderea urnelor va începe numărarea voturilor. Autoritățile electorale se așteaptă la un prim rezultat final provizoriu în cursul dimineții de luni.

Foto: X@ER_Bund

Cum funcționează alegerile

Alegătorii din Saxonia-Anhalt își aleg un nou parlament regional, cu sediul la Magdeburg.

Fiecare alegător are două voturi. Primul este acordat unui candidat din circumscripția electorală, iar al doilea unui partid. Parlamentul nou ales va desemna ulterior premierul landului.

Mii de oameni au manifestat pentru democrație

Cu o zi înaintea scrutinului, mii de persoane au participat la un marș pentru democrație în Magdeburg.

Manifestația a fost organizată de o coaliție de organizații civice sub sloganul „Saxonia-Anhalt: deschisă către lume”. Participanții au susținut democrația, diversitatea și incluziunea și s-au pronunțat împotriva extremei drepte.

Potrivit poliției, aproximativ 6.000 de persoane au participat la marșul dintre gara centrală din Magdeburg și Piața Catedralei. Alți aproximativ 3.000 de oameni li s-au alăturat ulterior.

La protest au participat reprezentanți ai sindicatelor, organizațiilor religioase și grupurilor civice.

Manifestanții au afișat mesaje precum „Mai multă iubire, mai puțină ură” și „O viață mai bună fără naziști”. Un alt slogan, formulat ironic, afirma că „și cartoful este de origine străină”.

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Înaintea alegerilor au fost organizate și alte acțiuni publice, inclusiv un lanț uman pentru democrație și un tur pe biciclete.

Scrutinul are loc într-un moment sensibil pentru politica germană.

Cele mai recente sondaje citate de Deutsche Welle plasează AfD la peste 40% din intențiile de vot. Un asemenea rezultat ar transforma partidul în cea mai puternică formațiune din parlamentul regional.

AfD și-a organizat, la rândul său, ultimul miting electoral la Magdeburg.

Victoria în alegeri nu ar însemna însă automat și formarea unui guvern. Principalele partide germane au exclus până acum o coaliție cu AfD, ceea ce înseamnă că formațiunea ar putea guverna singură doar dacă ar obține o majoritate suficientă de mandate.

Filiala AfD din Saxonia-Anhalt a fost clasificată de serviciul german de informații interne drept organizație extremistă de dreapta.

Steinmeier: „Nu poți construi un viitor pe ură”

Înaintea scrutinului, președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a făcut apel la apărarea democrației și a statului de drept.

Fără să menționeze explicit AfD, Steinmeier a criticat ideile bazate pe criterii etnice și izolarea naționalistă. În opinia sa, acestea nu reprezintă soluții la problemele cu care se confruntă societățile europene în secolul XXI.

„Nu poți construi un viitor pe ură și incitare”, a avertizat președintele german.

Steinmeier a spus, de asemenea, că este convins că majoritatea societății germane susține democrația.

Rezultatul alegerilor din Saxonia-Anhalt ar putea avea o importanță mai mare decât cea a unui simplu scrutin regional. Dacă AfD va obține cele mai multe voturi, partidul ar înregistra unul dintre cele mai importante rezultate electorale ale sale la nivel regional.

Totuși, primul loc nu îi garantează accesul la guvernare.

Ce se poate întâmpla după alegeri?

Rezultatul va depinde nu doar de scorul AfD, ci și de distribuția mandatelor și de capacitatea celorlalte partide de a forma o majoritate.

Cel mai spectaculos scenariu ar fi ca AfD să obțină suficiente mandate pentru a forma singur guvernul landului.

Pentru conservatorii din CDU, un asemenea rezultat ar avea avantaje și riscuri.

Unii politicieni ai partidului consideră că o guvernare AfD ar putea demonstra rapid limitele formațiunii. După ani în care AfD a criticat guvernele din opoziție, exercitarea efectivă a puterii ar obliga partidul să răspundă pentru deciziile sale.

Alexander Räuscher, deputat CDU în Saxonia-Anhalt, a sugerat că liderul AfD din land, dacă ar deveni premier, s-ar putea confrunta rapid cu dificultăți în îndeplinirea promisiunilor electorale.

„În ziua în care (Siegmund) va deveni premier, va fi terminat”, a declarat Räuscher, potrivit relatărilor citate.

O guvernare AfD ar putea însă avea consecințe serioase pentru CDU și pentru Friedrich Merz.

Un rezultat foarte bun al extremei drepte ar putea amplifica presiunea asupra conservatorilor, în special dacă ar fi urmat de rezultate similare în alte alegeri regionale.

AfD este creditată cu șanse importante și în Mecklenburg-Pomerania de Vest și a obținut rezultate solide în sondajele din Berlin, înaintea alegerilor programate la sfârșitul acestei luni.

Alte patru alegeri regionale sunt programate pentru anul viitor.

În interiorul CDU există deja dezbateri privind strategia partidului față de AfD. Merz a susținut menținerea unui „zid de protecție” împotriva extremei drepte, prin refuzul unei cooperări oficiale cu AfD.

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Unii conservatori din estul Germaniei consideră însă că această strategie a contribuit la consolidarea AfD, obligând CDU să caute majorități împreună cu partide de stânga.

Michael Kretschmer, premierul CDU al landului Saxonia, a criticat în iulie această abordare.

„Oricine mai vorbește despre «firewall-uri» nu a recunoscut semnele vremurilor”, a spus el.

Dacă AfD câștigă alegerile, dar nu obține majoritatea absolută, CDU va trebui să caute sprijinul altor partide pentru a putea guverna.

Problema este că partidul lui Merz a exclus atât cooperarea cu AfD, cât și o alianță formală cu Die Linke, partidul de extremă stângă.

Sondajele indică faptul că Die Linke ar putea ocupa locul al treilea, în timp ce Partidul Social-Democrat (SPD) ar urma să se claseze pe poziția a patra.

În aceste condiții, CDU ar putea încerca să formeze un guvern minoritar împreună cu SPD și, eventual, cu Verzii.

O asemenea formulă ar putea necesita însă sprijinul Die Linke pentru anumite voturi decisive, inclusiv pentru alegerea premierului și adoptarea unor proiecte legislative.

Există deja precedente în estul Germaniei. În Turingia și Saxonia, CDU conduce guverne minoritare care beneficiază de sprijinul Die Linke în anumite situații.

Die Linke a transmis că ar fi dispusă să susțină un aranjament similar în Saxonia-Anhalt, dar numai în schimbul unor concesii politice.

În interiorul CDU, această perspectivă provoacă însă rezistență.

O grupare locală a partidului a respins orice formulă de guvernare care ar putea depinde de „bunăvoința, toleranța sau consimțământul explicit” al Die Linke.

„Un model care conferă Stângii un drept de veto de facto asupra întregii activități a unui guvern de centru-dreapta este inacceptabil”, se arată într-un document al formațiunii.

Un rezultat care poate avea consecințe naționale

Pentru CDU, problema nu este doar cine va conduce Saxonia-Anhalt, ci și modul în care rezultatul va influența strategia conservatorilor la nivel federal.

Politicienii care se opun cooperării cu Die Linke susțin că un guvern dependent de sprijinul stângii ar putea oferi AfD un avantaj politic. Formațiunea de extremă dreapta ar putea folosi această situație pentru a-i acuza pe conservatori că guvernează cu politici de stânga.

În același timp, o victorie clară a AfD ar pune o presiune suplimentară asupra CDU pentru a-și reconsidera strategia față de extrema dreaptă.

Astfel, indiferent de rezultatul final, alegerile din Saxonia-Anhalt ar putea deveni un test important pentru strategia politică a lui Friedrich Merz.

O performanță foarte bună a AfD ar putea alimenta dezbaterea privind viitorul „zidului de protecție” împotriva extremei drepte. Un guvern dificil de format sau instabil ar putea, la rândul său, adânci tensiunile din interiorul CDU.