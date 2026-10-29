Un român, rănit în accidentul feroviar din Spania soldat cu 69 de morți. MAE: „A primit îngrijiri medicale, nu este internat”

Un cetățean român a fost rănit în urma gravului accident feroviar produs în Spania, în care și-au pierdut viața 69 de persoane, potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE). Bărbatul a primit îngrijiri medicale și nu a avut nevoie de internare, însă urmează să efectueze investigații suplimentare.

69 de persoane au murit și peste 170 au fost rănite Foto: Captură YouTube El Debate

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat joi, 28 octombrie, că reprezentanții Consulatului României la Ciudad Real au identificat un cetățean român printre pasagerii care se aflau în unul dintre cele două trenuri implicate în tragedie. Instituția precizează că românul a fost contactat de autoritățile consulare și a confirmat că a fost rănit.

„Ca urmare a demersurilor întreprinse de reprezentanții oficiului consular și pe baza informațiilor incluse în listele persoanelor care achiziționaseră bilete pe rutele operate de cele două trenuri implicate în accident, a fost identificat un pasager cetățean român. Oficiul consular a contactat cetățeanul, care a confirmat că a suferit răni în urma accidentului, a primit îngrijiri medicale, nu este internat, dar urmează să parcurgă investigații medicale suplimentare în cursul zilei de astăzi”, a transmis MAE

Ministerul de Externe a precizat că, până în prezent, autoritățile din Spania nu au informat partea română despre existența unor omâni printre persoanele decedate sau printre răniți.

„Până la acest moment, autorităţile spaniole nu au notificat Consulatul României la Ciudad Real cu privire la existenţa unor cetăţeni români printre victime, iar la nivelul oficiului consular nu au fost primite solicitări de asistenţă consulară”, arată MAE.

Reprezentanții Consulatului României la Ciudad Real și atașatul pentru afaceri interne din cadrul Ambasadei României la Madrid mențin legătura cu autoritățile spaniole și sunt pregătiți să acorde sprijin, dacă situația o va impune, dă asigurări Ministerul.

Amintim că o catastrofă feroviară a zguduit Spania miercuri dimineață, după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit în provincia Toledo.

Cel puțin 69 de persoane au murit în urma impactului violent produs între localitățile Mora și Orgaz, care a provocat deraierea a două vagoane și prăbușirea lor într-un șanț.

Un român a fost primul care a sunat la 112 după tragedia feroviară

Un român a fost primul care a alertat autoritățile după accidentul feroviar soldat cu zeci de morți și răniți, potrivit TVR.

Mărturia unui preot ajuns la locul tragediei feroviare din Spania: „Am mers printre trupuri. Îngrozitor. Nu am văzut niciodată așa ceva în viața mea”

Ioan Dunca a văzut momentul în care cele două trenuri s-au ciocnit și a sunat la numărul de urgență 112, apoi a încercat să îi ajute pe pasagerii răniți să iasă din vagoanele avariate.

Bărbatul a povestit că se afla la doar 15-20 de metri de locul accidentului. Potrivit mărturiei sale, unul dintre trenuri era oprit pe calea ferată, în zona unui semafor, când a fost lovit de o garnitură care venea din spate.

„S-au băgat locomotivele una în alta, a explodat și au sărit trei vagoane în partea asta. (...) A fost o explozie ca o bombă, foarte mare s-a auzit. Explozie și fum, totul plin de fum. Aici, în Spania, în zona asta, e sârmă pe o parte de calea ferată și pe cealaltă parte.

Și trei vagoane s-au răsturnat unde sunt eu acum”, a relatat Ioan Dunca în exclusivitate pentru TVR. DETALII AICI.

Ministrul Transporturilor din Spania: o defecțiune de semnalizare și o decizie „inexplicabilă” au precedat tragedia feroviară din Toledo

Óscar Puente, ministrul spaniol al Transporturilor, a declarat că primele date ale anchetei indică o succesiune de erori care au dus la coliziunea dintre trenurile de mare viteză din provincia Toledo, potrivit The Guardian.

Oficialul a confirmat existența unei defecțiuni a sistemului de semnalizare și a criticat decizia care a permis reluarea circulației trenurilor.

Ministrul a explicat că, în jurul orei 08:30, sistemul de control LZB a suferit o defecțiune de comunicații, lăsând fără acoperire peste 60 de kilometri de cale ferată.

„Defecțiunea a declanșat oprirea automată a șase trenuri aflate pe acel tronson”, a precizat oficialul.

La câteva minute după incident, centrul de control al companiei Adif ar fi emis însă o instrucțiune manuală pentru reluarea circulației.

„În jurul orei 08:36, centrul de control Adif a transmis o instrucțiune manuală pentru anularea avertizării și reluarea traficului”, a declarat Puente.

Ministrul a sugerat că această decizie nu ar fi trebuit luată și a calificat-o drept una „inexplicabilă”, susținând că trenurile ar fi trebuit să rămână imobilizate până la rezolvarea problemei tehnice.

Potrivit reconstituirii prezentate de autorități, în următoarele 25 de minute trenul AVE implicat în accident a parcurs aproximativ 25 de kilometri înainte de a intra în coliziune cu un tren Iryo care staționa pe linie.

Premierul spaniol Pedro Sánchez a anunțat trei zile de doliu național

Pedro Sánchez a anunțat că Guvernul va decreta trei zile de doliu național, în perioada 29-31 octombrie, în urma gravului accident feroviar produs în provincia Toledo.