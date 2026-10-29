 Un român, rănit în accidentul feroviar din Spania soldat cu 69 de morți. MAE: „A primit îngrijiri medicale, nu este internat” | adevarul.ro
search
Joi, 29 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Un român, rănit în accidentul feroviar din Spania soldat cu 69 de morți. MAE: „A primit îngrijiri medicale, nu este internat”

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un cetățean român a fost rănit în urma gravului accident feroviar produs în Spania, în care și-au pierdut viața 69 de persoane, potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE). Bărbatul a primit îngrijiri medicale și nu a avut nevoie de internare, însă urmează să efectueze investigații suplimentare.

69 de persoane au murit și peste 170 au fost rănite
69 de persoane au murit și peste 170 au fost rănite Foto: Captură YouTube El Debate

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat joi, 28 octombrie, că reprezentanții Consulatului României la Ciudad Real au identificat un cetățean român printre pasagerii care se aflau în unul dintre cele două trenuri implicate în tragedie. Instituția precizează că românul a fost contactat de autoritățile consulare și a confirmat că a fost rănit.

„Ca urmare a demersurilor întreprinse de reprezentanții oficiului consular și pe baza informațiilor incluse în listele persoanelor care achiziționaseră bilete pe rutele operate de cele două trenuri implicate în accident, a fost identificat un pasager cetățean român. Oficiul consular a contactat cetățeanul, care a confirmat că a suferit răni în urma accidentului, a primit îngrijiri medicale, nu este internat, dar urmează să parcurgă investigații medicale suplimentare în cursul zilei de astăzi”, a transmis MAE

Ministerul de Externe a precizat că, până în prezent, autoritățile din Spania nu au informat partea română despre existența unor omâni printre persoanele decedate sau printre răniți.

„Până la acest moment, autorităţile spaniole nu au notificat Consulatul României la Ciudad Real cu privire la existenţa unor cetăţeni români printre victime, iar la nivelul oficiului consular nu au fost primite solicitări de asistenţă consulară”, arată MAE.

Reprezentanții Consulatului României la Ciudad Real și atașatul pentru afaceri interne din cadrul Ambasadei României la Madrid mențin legătura cu autoritățile spaniole și sunt pregătiți să acorde sprijin, dacă situația o va impune, dă asigurări Ministerul. 

Amintim că o catastrofă feroviară a zguduit Spania miercuri dimineață, după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit în provincia Toledo.

Cel puțin 69 de persoane au murit în urma impactului violent produs între localitățile Mora și Orgaz, care a provocat deraierea a două vagoane și prăbușirea lor într-un șanț. 

Un român a fost primul care a sunat la 112 după tragedia feroviară

Un român a fost primul care a alertat autoritățile după accidentul feroviar soldat cu zeci de morți și răniți, potrivit TVR.

Mărturia unui preot ajuns la locul tragediei feroviare din Spania: „Am mers printre trupuri. Îngrozitor. Nu am văzut niciodată așa ceva în viața mea”

Ioan Dunca a văzut momentul în care cele două trenuri s-au ciocnit și a sunat la numărul de urgență 112, apoi a încercat să îi ajute pe pasagerii răniți să iasă din vagoanele avariate.

Bărbatul a povestit că se afla la doar 15-20 de metri de locul accidentului. Potrivit mărturiei sale, unul dintre trenuri era oprit pe calea ferată, în zona unui semafor, când a fost lovit de o garnitură care venea din spate.

„S-au băgat locomotivele una în alta, a explodat și au sărit trei vagoane în partea asta. (...) A fost o explozie ca o bombă, foarte mare s-a auzit. Explozie și fum, totul plin de fum. Aici, în Spania, în zona asta, e sârmă pe o parte de calea ferată și pe cealaltă parte.

Și trei vagoane s-au răsturnat unde sunt eu acum”, a relatat Ioan Dunca în exclusivitate pentru TVR. DETALII AICI.

Ministrul Transporturilor din Spania: o defecțiune de semnalizare și o decizie „inexplicabilă” au precedat tragedia feroviară din Toledo

Óscar Puente, ministrul spaniol al Transporturilor,  a declarat că primele date ale anchetei indică o succesiune de erori care au dus la coliziunea dintre trenurile de mare viteză din provincia Toledo, potrivit The Guardian.

Oficialul a confirmat existența unei defecțiuni a sistemului de semnalizare și a criticat decizia care a permis reluarea circulației trenurilor.

Ministrul a explicat că, în jurul orei 08:30, sistemul de control LZB a suferit o defecțiune de comunicații, lăsând fără acoperire peste 60 de kilometri de cale ferată.

„Defecțiunea a declanșat oprirea automată a șase trenuri aflate pe acel tronson”, a precizat oficialul.

La câteva minute după incident, centrul de control al companiei Adif ar fi emis însă o instrucțiune manuală pentru reluarea circulației.

„În jurul orei 08:36, centrul de control Adif a transmis o instrucțiune manuală pentru anularea avertizării și reluarea traficului”, a declarat Puente.

Ministrul a sugerat că această decizie nu ar fi trebuit luată și a calificat-o drept una „inexplicabilă”, susținând că trenurile ar fi trebuit să rămână imobilizate până la rezolvarea problemei tehnice.

Potrivit reconstituirii prezentate de autorități, în următoarele 25 de minute trenul AVE implicat în accident a parcurs aproximativ 25 de kilometri înainte de a intra în coliziune cu un tren Iryo care staționa pe linie.

Premierul spaniol Pedro Sánchez a anunțat trei zile de doliu național

Pedro Sánchez a anunțat că Guvernul va decreta trei zile de doliu național, în perioada 29-31 octombrie, în urma gravului accident feroviar produs în provincia Toledo.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Zelenski, schimbare radicală de poziție în negocierile de pace. Anunțul liderului de la Kiev
digi24.ro
image
Incendiu la Aeroportul Henri Coandă, între terminalele Sosiri și Plecări. Suspectă este o femeie
stirileprotv.ro
image
Scandal uriaș! PRO TV, unul dintre principalii finanțatori ai ONG-ului care i-a făcut plângere Antenei 1 la CNA pentru ora la care se difuzează Insula Iubirii. Emisiunea, mutată din prime-time
gandul.ro
image
Mărturia unui jurnalist spaniol după tragedia feroviară. Poveștile dramatice din spatele bilanțului victimelor
mediafax.ro
image
Inundațiile devastatoare și tragedia feroviară l-au prins pe Ioan Andone în Spania: „E groaznic aici! Ei vorbesc despre o conspirație a Marocului”
fanatik.ro
image
Bătaie de joc cu tezaurul național. Expert: milioane de piese din muzeele României sunt neevaluate. „Pui acolo 20 și ceva de lei și pleci cu un Grigorescu acasă!”
libertatea.ro
image
Ce voiau să facă la Kiev doi soldați ruși care au dezertat de pe front și s-au deghizat în civili
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Cornel Dinu a pierdut apartamentul în instanță și acum și-a scos casa la vânzare: ”'Bestia' aia îmi mai cere 30.000 de euro”
digisport.ro
image
Nana Falemi, glumă savuroasă despre pigmentul ciocolatiu: „Când simt că-mi scade, mănânc praline”
click.ro
image
Misterul celor 700.000 de euro furați din Vama Otopeni. Cine e femeia care a venit din Dubai cu un avion privat și valize pline cu bani
antena3.ro
image
Salariul şefului Deloitte pentru EMEA (Europa, Middle East, Africa), a crescut cu 45%, după ce compania a concediat 1.000 de angajaţi. Remuneraţia sa este de 93 de ori mai mare decât salariul median din firmă
zf.ro
image
Italian acuzat că și-a ucis vărul de 74 de ani cu o gogoașă cu cremă, pentru o moștenire de 300.000 de euro
observatornews.ro
image
Antena 1, acuzată că a aranjat cursa pentru Ultima Șansă de azi-noapte, pentru Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Cel 4 detalii ciudate observate în timpul probei
cancan.ro
image
Dosarele de pensie ar putea fi soluționate în cel mult 45 de zile. Care pensionari sunt vizați?
newsweek.ro
image
Compania în care e acționar iubitul Simonei Halep, în topul giganților europeni, după ce veniturile au crescut la 280 de milioane de euro!
prosport.ro
image
Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu
playtech.ro
image
Marius Șumudică a anunțat în direct că a plecat la București imediat după CFR – U Cluj. „Așa am decis”. Exclusiv
fanatik.ro
image
„La Palatul Victoria se joacă o nouă Cină cea de Taină, cu Luca Niculescu și cei 12 apostoli ai PSD” INTERVIU cu analistul politic Eusebiu Slăvitescu
ziare.com
image
A izbucnit scandalul, după ce a aflat cu cine a început o relație prietena ei! ”Nu vorbesc cu trădătoarele! Cea mai dură palmă”
digisport.ro
image
Gabriela Prisăcariu, criticată dur după ce s-a pozat sexy. Replica dată celor care i-au amintit că e măritată. „Ce-ar trebui să fac?”
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Şoc total pentru românii care au cont pe Revolut. Verificaţi aplicaţia!
romaniatv.net
image
Focuri de armă lângă locuința premierului Luca Niculescu. Poliția Capitalei a intervenit de urgență
mediaflux.ro
image
Schimbare istorică în Serbia: Lista Studenților, cu legendarul Dejan Bodiroga în componență, a câștigat alegerile parlamentare!
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit
actualitate.net
image
Hollywoodul, în lacrimi. O actriță nominalizată la Oscar a ales sinuciderea asistată. Avea 95 de ani și suferea de o boală gravă
click.ro
image
Lovitură pentru Gabi Bădălău în instanță! Judecătorii i-au respins contestația la executare
click.ro
image
Carmen de la Sălciua, pusă la zid pentru operațiile estetice. Răspunsul care i-a închis gura unui internaut
click.ro
Charlene și Albert la redeschiderea grădinii exotice Monaco 13 jpg
Răsturnare dramatică în tragedia care a îndoliat familia Prințului Albert de Monaco! Un ucrainean a fost pus sub acuzare
okmagazine.ro
Regele Carol I și Regina Elisabeta Casa Regală jpg
Scandalul sexual de la Peleș. Domnișoarele de onoare ale Reginei Elisabeta, în centrul polemicii care a aprins Curtea
okmagazine.ro
Cercetări pe malul Dunării
O reședință luxoasă, de 4.500 de metri pătrați, descoperită într-o fortăreață romană de pe malul Dunării
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Andreea Popescu, ironii la adresa fostului soț: „Vezi ce repede îşi găseşte un bărbat iubirea vieţii? A scăpat de mine”
image
Hollywoodul, în lacrimi. O actriță nominalizată la Oscar a ales sinuciderea asistată. Avea 95 de ani și suferea de o boală gravă

OK! Magazine

image
Relațiile sexuale între rude au venit la pachet cu mari nenorociri asupra marilor case regale. Bolile cutremurătoare n-au întârziat s-apară