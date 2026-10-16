Afacerea „Trump Tower” zguduie Serbia: Cum a intervenit Vucic pentru un proiect imobiliar al familiei Trump

Fostul preșeinte al Serbiei, Aleksandar Vučić, ar fi intervenit personal pentru a facilita un plan presupus ilegal de cedare a unui sit protejat din Belgrad în vederea construirii unui turn Trump.

Vučić ar fi intervenit personal pentru construirea unui Trump Tower Foto: Arhivă

Dosarul a dus la trimiterea în judecată a unor oficiali de rang înalt din regimul său, acuzați de abuz în serviciu. Întâlnirea în care Vučić ar fi cerut retragerea statutului de monument protejat al clădirii nu este însă menționată în rechizitoriu.

Presupusa schemă planează asupra alegerilor programate pentru 25 octombrie, în care Vučić încearcă să-și păstreze influența politică, în contextul protestelor ample declanșate de acuzațiile de corupție la adresa guvernului.

Presiuni pentru cedarea unei clădiri istorice

La 6 februarie 2024, Dubravka Đukanović, directoarea institutului național pentru protejarea monumentelor culturale, a participat la o întâlnire la sediul Președinției Serbiei. Subiectul discuției era clădirea Statului Major General, fostul sediu al Ministerului Apărării al Iugoslaviei, situat în centrul Belgradului, dezvăluie o investigație publicată de The Guardian.

Considerată o bijuterie arhitecturală și un simbol al rezistenței împotriva naziștilor, clădirea fusese bombardată de forțele NATO în 1999, în timpul campaniei menite să-l determine pe Slobodan Milošević să se retragă din Kosovo.

În 2016, chiar Vučić reconfirmase statutul legal de monument protejat al clădirii. Potrivit a două persoane care cunosc detaliile întâlnirii, președintele i-ar fi cerut acum lui Đukanović să retragă această protecție, susținând că un investitor străin era interesat de amplasament.

Legislația sârbă nu îi permitea directoarei să ia singură o asemenea decizie. Institutul trebuia să solicite o expertiză care să stabilească dacă existau motive întemeiate pentru retragerea statutului de monument protejat.

Potrivit surselor citate de The Guardian, Vučić ar fi avut un ton intimidant și le-ar fi numit leneșe și incompetente pe Đukanović și pe un alt oficial responsabil de patrimoniu. Mesajul transmis ar fi fost să se conformeze cerințelor sale sau să demisioneze.

O posibilă explicație pentru intervenția președintelui a apărut în luna următoare, când a fost divulgat un acord între guvernul sârb și compania imobiliară a lui Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump.

Documentul arăta că autoritățile sârbe acordaseră companiei dreptul de a folosi terenul clădirii Statului Major General în baza unui contract de închiriere pe 99 de ani, fără plata unei chirii.

Kushner, care ar fi analizat proiectul încă din 2021, a publicat pe platforma X o imagine a viitoarei construcții, declarându-se „încântat”.

Acordul a fost criticat de activistul de mediu Aleksandar Jovanović Ćuta, care a contribuit la dezvăluirea lui.

„Serbia nu este un bufet, iar Vučić nu este un chelner”, a declarat acesta. „Nu este proprietatea lui privată.”

La 13 mai 2024, guvernul sârb a semnat un contract, consultat de jurnaliști, prin care se angaja ca statutul de patrimoniu cultural al amplasamentului să fie retras în condițiile considerate satisfăcătoare de compania lui Kushner.

Demisii după refuzul de a retrage protecția clădirii

În săptămâna de după semnarea contractului, Dubravka Đukanović a fost convocată la o nouă întâlnire, de această dată cu ministrul de Finanțe, Siniša Mali, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Vučić.

Potrivit rechizitoriului, Mali le-ar fi cerut lui Đukanović și Oliverei Vučković, principalul oficial responsabil de patrimoniu din Belgrad, să inițieze procedura de retragere a statutului de monument protejat al clădirii.

„Mali le-a întrebat dacă s-au gândit la acest lucru și dacă vor iniția procedura de retragere a statutului de monument protejat al clădirii”, se arată în rechizitoriu.

Cele două femei au refuzat, considerând că nu erau îndeplinite condițiile legale. Mali le-ar fi transmis atunci că ar trebui să demisioneze. Ambele au făcut acest lucru.

În scrisoarea sa de demisie, Đukanović a explicat că nu putea accepta intervenții care ar distruge definitiv valorile arhitecturale și culturale ale ansamblului.

Contactate de jurnaliști, cele două femei au confirmat exactitatea relatării. Đukanović a refuzat să comenteze suplimentar, invocând faptul că procedurile judiciare sunt în desfășurare.

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În noiembrie 2024, la zece zile după ce Donald Trump a învins-o pe Kamala Harris în alegerile prezidențiale americane, guvernul sârb a anunțat că amplasamentul fusese scos de sub protecția legală.

Proiectul Trump, abandonat după primele acuzații

În ianuarie 2025, la patru zile după învestirea tatălui său, Eric Trump a anunțat că familiile Trump și Kushner vor lansa prima lor afacere imobiliară comună. Hotelul și turnul rezidențial din Belgrad urmau să poarte numele Trump.

„Serbia este una dintre țările cu cea mai rapidă creștere din Europa și suntem extrem de onorați să fim acolo”, a declarat Eric Trump pentru The New York Times.

Între timp, retragerea protecției clădirii devenise subiectul unor proteste ample. Prăbușirea unei copertine în gara din Novi Sad, în urma căreia au murit 16 persoane, declanșase manifestații împotriva corupției. Ulterior, protestatarii au început să se mobilizeze și împotriva proiectului Trump Tower.

În mai 2025, Vučić a mers în Statele Unite, sperând să se întâlnească cu Trump la Mar-a-Lago, însă a reușit să se vadă doar cu fostul avocat al președintelui american, Rudy Giuliani.

La scurt timp după întoarcerea sa în Serbia, poliția l-a arestat pe Goran Vasić, numit la conducerea institutului pentru protejarea patrimoniului după demisia lui Đukanović. Potrivit procurorilor, acesta ar fi falsificat o expertiză favorabilă pentru a permite retragerea statutului de monument protejat al clădirii.

În decembrie 2025, ministrul Culturii, Nikola Selaković, a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu, fiind acuzat de implicare în presupusa schemă. În câteva zile, compania lui Kushner a anunțat că renunță la proiect.

Procurorii, acuzați că nu merg suficient de departe

Vučić i-a acuzat pe procurori că încearcă să organizeze o lovitură de stat, în timp ce alte voci au susținut că ancheta nu merge suficient de departe.

Îngrijorările au crescut după ce Selaković a declarat, în aprilie, că se afla în biroul său și bea rachiu de prune împreună cu Mladen Nenadić, șeful unității de procurori pentru combaterea criminalității organizate, în timp ce poliția îi percheziționa ministerul. Purtătorul de cuvânt al unității a negat că ar fi existat discuții despre desfășurarea dosarului.

Vučić și principalul său colaborator, Siniša Mali, nu au fost puși sub acuzare. Ambii neagă orice faptă ilegală.

Rechizitoriul face referire la mărturiile unor persoane prezente la întâlnirea din februarie 2024, dar nu menționează explicit reuniunea condusă de președinte. Omisiunea ridică semne de întrebare cu privire la informațiile deținute de procurori și la motivele pentru care întâlnirea nu a fost inclusă în document.

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Un reprezentant al unității de procurori a declarat că anchetatorii dețin probe referitoare la întâlnire și că desfășoară proceduri pentru a stabili eventuala răspundere penală a altor persoane.

Vučić a renunțat la funcția de președinte la sfârșitul lunii septembrie și nu mai poate candida pentru un nou mandat, însă este așteptat să-și păstreze controlul asupra regimului dacă va fi ales prim-ministru la 25 octombrie. Înainte de a părăsi funcția prezidențială, a acordat grațieri pentru 49 de persoane, fără ca identitatea tuturor beneficiarilor să fie făcută publică.

Familia Trump respinge acuzațiile

Reprezentanții familiei Trump și ai lui Kushner au negat orice implicare în retragerea statutului de monument protejat al clădirii și au respins acuzațiile privind existența unui aranjament politic.

Un reprezentant al Trump Organization a declarat că firma nu are planuri de a dezvolta un proiect la Belgrad și că nu a participat la discuții sau negocieri pentru achiziționarea unui amplasament în oraș.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al lui Kushner a respins categoric afirmația că proiectul ar fi făcut parte dintr-un sistem de tip „favoruri contra beneficii”. Acesta a susținut că investiția ar fi putut transforma un loc asociat unui capitol dureros din istoria Serbiei într-un simbol al reconcilierii, aducând locuri de muncă și oportunități economice.

Purtătorul de cuvânt a precizat, de asemenea, că Jared Kushner nu a avut nicio implicare în procedurile interne ale guvernului sârb referitoare la statutul de protecție al amplasamentului.

În pofida controverselor, familia Trump continuă să dețină participații în zeci de companii, chiar dacă acestea sunt conduse oficial de fiii președintelui. În iulie, declarația financiară a lui Donald Trump pentru primul an de la revenirea la Casa Albă arăta venituri de două miliarde de dolari.