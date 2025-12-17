search
Președintele Serbiei amenință cu represalii după ce planurile pentru Trump Tower la Belgrad au fost anulate: „Am pierdut o investiție excepțională”

0
0
Publicat:

Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a amenințat cu represalii după ce proiectul Trump Tower la Belgrad a fost anulat în urma protestelor și a inculpării unui ministru implicat în sprijinirea investiției de 500 de milioane de dolari.

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic FOTO EPA EFE
Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic FOTO EPA EFE

Într-un eșec rar pentru campania globală de profit a familiei Trump, proiectul de 500 de milioane de dolari a fost abandonat după ce, luni, un ministru sârb a fost inculpat sub suspiciunea de abuz în serviciu pentru a sprijini proiectul.

„Am pierdut o investiție excepțională”, a declarat marți Aleksandar Vučić, președintele Serbiei, aflat sub presiune. „Voi avea grijă personal ca toți cei care au participat la producerea acestui prejudiciu să răspundă.”

Vučić, a cărui apropiere de Vladimir Putin i-a lăsat puțini aliați occidentali, a încercat personal să atragă familia Trump. Însă mii de demonstranți au protestat la locul hotelului și al clădirii de apartamente propuse, un loc cu semnificație istorică, mult timp interzis dezvoltatorilor, scrie The Guardian.

Un purtător de cuvânt al Affinity Partners, compania de investiții condusă de ginerele lui Trump și trimisul său diplomatic Jared Kushner, care dezvolta clădirile împreună cu Trump Organization, a declarat: „Pentru că proiectele importante ar trebui să unească, nu să dezbine, și din respect pentru poporul Serbiei și orașul Belgrad, ne retragem aplicația și ne facem deoparte pentru moment.”

Trump, acuzat că plătește pentru favoritisme

De când Donald Trump a recâștigat Casa Albă, acum 13 luni, fiii săi au semnat o serie de afaceri în Golful Persic și Vietnam, contribuind la creșterea veniturilor familiei la aproximativ 864 de milioane de dolari doar în prima jumătate a acestui an. Declarațiile financiare ale președintelui arată că, deși Donald Trump Jr. și Eric conduc formal Trump Organization, profiturile ajung în continuare la tatăl lor.

Criticii familiei Trump numesc fenomenul „pay to play” („plătești ca să fii favorizat”): percepția că îmbogățirea familiei prezidențiale poate cumpăra favorurile președintelui. Casa Albă a răspuns întrebărilor privind influența intereselor comerciale asupra grațierilor, transferurilor de tehnologie, ridicării sancțiunilor și reducerilor tarifare, insistând că „nici președintele, nici familia sa nu s-au angajat și nu se vor angaja vreodată în conflicte de interese”.

Familia Trump a luat în calcul adăugarea unei proprietăți la Belgrad în portofoliul internațional cel puțin din 2013. În 2024, Kushner a venit în Serbia pentru a anunța că unul urma să fie construit. În ianuarie, la câteva zile după inaugurarea lui Trump, Eric a dezvăluit că viitoarea clădire va purta numele familiei.

Două luni mai târziu, Trump Jr. s-a aflat la Belgrad pentru o întâlnire cu Vučić. În timp ce sârbii umpleau străzile în semn de protest împotriva corupției și incompetenței presupuse a regimului, președintele și Trump Jr. au avut ceea ce Vučić a numit o „conversație cordială” despre „relațiile bilaterale” – comentarii care sugerează linii neclare între afaceri și geopolitică. Însă proiectul era deja în dificultate.

Planurile pentru Belgrad, anulate

Locul avea statut de protecție ca monument de patrimoniu cultural. Odată bijuterie a arhitecturii moderniste, era păstrat ca ruine ale sediului militar al regimului lui Slobodan Milošević, bombardat de NATO în 1999.

La nouă zile după victoria lui Trump în noiembrie 2024, regimul Vučić a revocat acest statut de protecție. Însă documentele necesare fuseseră falsificate, a declarat șeful institutului pentru patrimoniu cultural după arestarea sa din mai. Vučić a vorbit despre „bande corupte” de procurori care aduc „cazuri fabricate”.

Procurorul Mladen Nenadić a continuat însă ancheta. El a făcut arestări suplimentare, culminând luni cu inculparea ministrului culturii al lui Vučić, Nikola Selaković, și a altor oficiali „în legătură cu ilegalitățile privind retragerea statutului de patrimoniu cultural” de la locul planificat pentru Trump Tower.

Selaković neagă orice vină. Niciuna dintre aceste acuzații nu are legătură cu comportamentul familiei Trump sau al lui Kushner.

Vučić a declarat marți că cei care s-au opus Trump Tower „vor să distrugă Serbia”. Țara se confruntă cu o criză energetică după ce administrația Trump a impus, în octombrie, sancțiuni rafinăriei de petrol sârbești deținute de ruși.

Estela Radonjic Zivkov, oficială la institutul pentru patrimoniu care a refuzat presiunile agenților de la agenția de securitate de stat de a sprijini proiectul, a salutat decizia de abandonare a proiectului. Ea a declarat pentru Guardian: „Această decizie demonstrează că interesul public, statul de drept și integritatea profesională nu pot fi suprimate permanent de voința politică și de interesele private.”

