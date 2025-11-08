Indignare în Serbia. Ginerele lui Trump a primit undă verde să ridice un „hotel magnific” în Belgrad, pe locul bombardamentului NATO din 1999

Parlamentul Serbiei a aprobat o lege specială pentru a accelera proiectul imobiliar planificat în Belgrad de Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, ignorând preocupările locale cu privire la hotelul ce urmează a fi ridicat de firma acestuia chiar pe locul bombardamentului NATO din 1999, potrivit RFE Radio Liberty.

Cu 130 de voturi pentru și 40 împotrivă, legiuitorii s-au pronunţat în favoarea legii speciale susținute de Partidul Progresist Sârb (SNS) al președintelui Aleksandar Vucic, care a vorbit cu entuziasm despre plan, spunând că acesta va avea ca rezultat un „hotel magnific”.

Fost consilier la Casa Albă în timpul primului mandat al lui Trump, Kushner, care este căsătorit cu fiica mai mare a lui Trump, Ivanka, a anunțat anul trecut un complex hotelier de 500 de milioane de dolari în Belgrad.

Jared Kushner vizează fostul loc al bombardamentelor NATO din Belgrad.

Conceput de arhitectul Nikola Dobrovic, proiectul s-a concentrat pe două clădiri moderniste din cărămidă, neocupate, situate în centrul Belgradului, fostul sediu al Statului Major al Armatei Iugoslave.

Locul a fost bombardat de avioanele NATO în primăvara anului 1999, în cadrul unei campanii menite să împiedice forțele sârbe să atace anumite zone din Kosovo, care încă făcea parte din țară.

Cădirile și-au păstrat statutul de clădiri protejate datorită importanței lor arhitecturale, potrivit activiștilor.

Noua lege anulează acest statut, declarând proiectul prioritate națională și stipulând că „toate procedurile legate de implementarea proiectului de revitalizare a Statului Major General trebuie considerate urgente” și că „toate organismele și instituțiile statului sunt obligate să emită fără întârziere acte în cadrul jurisdicției lor”.

În timpul dezbaterilor privind legea, deputata parlamentară din opoziție Biljana Dordevic, membră a Frontului Verde-Stânga, a afirmat că prevederile noii legi permit intrarea acesteia în vigoare a doua zi după adoptare.

„Îmi imaginez că vor începe demolarea chiar săptămâna viitoare. Cetățenii vor veni cu siguranță să încerce să o oprească. Nu-mi pot imagina altfel”, a spus ea.

Dispute legate de proiect

În urmă cu un an, guvernul sârb a deschis calea pentru ca compania lui Kushner să poată continua proiectul, ceea ce a stârnit indignarea conservatorilor de patrimoniu istoric.

În mai, procurorii au anunțat că funcționarul cultural responsabil de desemnarea istorică a sitului a falsificat o semnătură pe un document important și a fost arestat.

Goran Vasic, director interimar al Institutului Republican pentru Protecția Monumentelor Culturale, a recunoscut că a falsificat opinia unui expert, iar ancheta este în curs de desfășurare.

Affinity Partners a negat atunci orice implicare în falsificarea documentelor. De asemenea, s-a angajat să construiască un complex memorial în cadrul sitului, dedicat tuturor victimelor bombardamentelor NATO.

Situl a fost inclus în lista din acest an a celor mai periclitate situri de patrimoniu din Europa de către Europa Nostra, cea mai mare organizație de protecție a patrimoniului de pe continent.