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Video Proteste fără precedent la Tirana împotriva proiectului imobiliar al familiei Trump: „Albania nu e de vânzare"

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Zeci de mii de persoane s-au adunat sâmbătă, la Tirana, în cea mai mare manifestație de până acum a mișcării de protest împotriva unui proiect imobiliar turistic legat de familia președintelui american Donald Trump.

Manifestanți albaneni protestează față de proiectul imobiliar al fiului președintelui SUA
Sute de mii de oameni au demonstrat în Albania FOTO: X

Această cea de-a 35-a manifestație zilnică consecutivă a fost cea mai importantă de la începutul protestelor împotriva construirii unui hotel de lux într-o rezervație naturală din Zvernec, pe coasta de sud-vest a Albaniei, proiect în care este implicată fiica președintelui american, Ivanka Trump şi soțul ei, Jared Kushner, potrivit Agerpres.

Opoziția față de acest proiect a devenit punctul de unire al furiei provocate de ceea ce este considerat de manifestanți drept corupția guvernului, aceștia cerând demisia prim-ministrului Edi Rama din cauza lipsei de transparență.

„Ceea ce a început ca „Revoluţia flamingo roz” s-a transformat într-o nemulțumire populară pe scară largă", a declarat pentru AFP protestatara Alketa Ademi.

„Lipsă de transparență, aroganță, ajunge! Prim-ministrul trebuie să plece", crede această albaneză în vârstă de peste 40 de ani.

Denumirea protestului face referire la flamingii roz care trăiesc în zona naturală protejată unde este planificată construirea complexului turistic.

Protestatarii afirmă că acest complex hotelier de lux, al cărui cost este estimat la 4,6 miliarde de dolari şi care ar urma să fie construit într-o zonă protejată de pe coasta Adriaticii, reprezintă un risc pentru mediu şi pentru o lagună vecină esențială pentru migrația păsărilor.

Promotorii speră, de asemenea, să transforme insula nelocuită Sazan - odinioară o bază militară secretă comunistă - într-o destinație turistică prestigioasă.

Proiectul a întâmpinat o opoziție puternică încă de la prezentarea sa, în 2024.

Ultimul val de proteste a fost declanșat de apariția, la sfârșitul lunii mai, a gardurilor de sârmă ghimpată şi a buldozerelor pe plajele învecinate.

Manifestații zilnice

Proteste au loc în fiecare zi în capitala Albaniei, Tirana, iar de două ori în această săptămână, grupuri mari de manifestanţi s-au adunat în faţa clădirii Parlamentului încercând să înfrunte deputații şi să blocheze accesul în clădire, în special joi.

Sute de manifestanţi s-au confruntat cu cordoanele de poliţie care i-au împins înapoi, provocând ciocniri şi mai multe arestări. Poliţia a folosit gaze lacrimogene şi un tun cu apă pentru a încerca să disperseze mulţimea, în timp ce unii manifestanţi încercau să treacă de cordoanele poliţiei sau aruncau cu ouă, pietre şi alte proiectile.

Potrivit poliţiei, 14 agenţi au fost răniţi, iar 25 de manifestanţi au fost arestaţi.

Comitetul Helsinki din Albania (AHC), o organizaţie pentru apărarea drepturilor omului, şi-a exprimat sâmbătă "îngrijorarea faţă de escaladarea situaţiei".

„Violenţa individuală nu poate justifica folosirea disproporţionată a forţei", a declarat AHC, denunţând utilizarea, de către forţele de ordine, a gazelor lacrimogene fără avertisment, a bastoanelor şi a loviturilor asupra manifestanţilor aflaţi la pământ, şi solicitând o anchetă rapidă şi independentă.

Aceste violenţe contrastează cu caracterul în esenţă paşnic al protestelor care au atras zilnic mii de persoane pe străzi de la începutul mişcării, inclusiv albanezi din diaspora.

"Eliberaţi-i pe băieţi", scandau sâmbătă seara manifestanţii, făcând referire la cei 19 protestatari încă reţinuţi într-un comisariat din Tirana.

Unii fluturau bannere pe care scria "Albania nu este de vânzare" şi "Abrogaţi legea privind zonele protejate", referindu-se la legislaţia care a permis guvernului să accelereze punerea în practică a proiectului.

Un grup de protestatari transporta un mare tort din beton, o referinţă simbolică la ziua de naştere a prim-ministrului Edi Rama, care a împlinit sâmbătă 62 de ani.

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