Vacanțele la târgurile de Crăciun din Europa pierd teren în fața destinațiilor din România. Ce spun agențiile de turism

Sezonul târgurilor de Crăciun începe în Europa, dar tot mai puțini români se interesează de vacanțele peste hotare. Scăderea puterii de cumpărare și temerile legate de siguranța zborurilor îi determină să se orienteze mai degrabă spre destinații din România. Viena rămâne principala atracție pentru cei care își permit o escapadă în străinătate, alături de târguri cunoscute din Praga, Budapesta, Strasbourg sau Nürnberg, în timp ce Craiova se pregătește pentru o nouă ediție a evenimentului său de Crăciun.

Lipsa puterii de cumpărare poate fi un avantaj pentru Târgul de Crăciun de la Craiova Foto: Arhiva Adevărul

Vicepreședinta Federației Patronatelor din Industria Ospitalității, Corina Martin, a explicat pentru „Adevărul” că această tendință este determinată atât de puterea de cumpărare redusă, cât și de percepția de nesiguranță asociată transportului aerian.

„Anul acesta vedem o scădere considerabilă a interesului românilor pentru deplasările în străinătate, în special pe fondul scăderii abrupte a puterii de cumpărare, cât și din cauza nesiguranței din transportul aerian, al atacurilor cu drone și al unui pericol resimțit, justificat sau nu, după incidentele cu alarme false sau mai puțin false la bordul aeronavelor, din ultima vreme.

Acest lucru se simte și în agenția de unde vorbesc: se observă clar o scădere a interesului pentru destinațiile externe. Aș putea spune mai mult: în ultimele săptămâni, românii se orientează spre destinații din țară. Însă, cu siguranță, dintre românii care mai au suficienți bani pentru vacanțe în străinătate, Viena rămâne principala atracție pentru târgurile de Crăciun”, a precizat Corina Martin, vicepreședinta Federației Patronatelor din Industria Ospitalității, pentru „Adevărul”.

Târgul de Crăciun de la Craiova, în atenția clasamentelor europene

Un element care merită menționat în contextul regional este poziționarea Craiovei în unele clasamente internaționale ale târgurilor de Crăciun. Un sondaj realizat în 2025 pentru sezonul 2025–2026 a plasat târgul din Craiova pe primul loc în preferințele respondenților, cu aproximativ 142.700 de voturi, devansând astfel destinații consacrate, precum Viena, Zürich sau Gdansk.

Datele indică, de asemenea, că în clasamentul realizat prin vot public, Craiova ocupa poziția a doua, cu circa 91.000 de voturi, după Gdańsk, dar înaintea Genevei sau a piețelor din Asti și Govone. Aceste rezultate nu modifică ierarhiile tradiționale ale piețelor istorice, dar semnalează o vizibilitate crescută a ofertei românești în circuitul european de sezon.

Ediția 2026 a Târgului de Crăciun de la Craiova este programată să se desfășoare în perioada 13 noiembrie 2026 - 3 ianuarie 2027, în zona centrală a municipiului, cu o temă oficială anunțată drept „Tărâmul elfilor”. Evenimentul se întinde pe aproximativ 280.000 de metri pătrați și este structurat în cinci zone tematice: Piața Mihai Viteazul, Piața Frații Buzești, Piața William Shakespeare, zona Casei Băniei și zona Doljana.

Printre atracțiile confirmate se numără sania zburătoare a lui Moș Crăciun, un brad cu trenuleț suspendat, un labirint al elfilor, o roată panoramică și un patinoar, iar amenajările includ peste două milioane de instalații luminoase și aproximativ 550 de brazi. Programul de vizitare este stabilit de luni până joi între orele 13:00 și 21:00, iar de vineri până duminică între 10:00 și 22:00.

Din perspectiva organizării, Primăria Craiova a alocat un buget de 370.000 de lei pentru desfășurarea târgului, la care se adaugă un milion de lei prevăzut separat pentru iluminatul festiv, iar până la începutul lunii noiembrie fuseseră încheiate două contracte de sponsorizare în valoare totală de 100.000 de lei.

Circulația rutieră pe Calea Unirii, tronsonul cuprins între intersecția cu strada Mihai Viteazul și intersecția cu strada Alexandru Ioan Cuza și strada Popa Șapcă, este restricționată începând cu 15 octombrie 2026, ora 05:00, până la 8 ianuarie 2027, ora 23:00, pentru amplasarea, menținerea și demontarea echipamentelor. Totodată, datele publicate înainte de inaugurare indică un grad de ocupare a unităților de cazare din Craiova de peste 90% pentru weekend-urile din perioada târgului, semnalând o presiune turistică ridicată asupra infrastructurii locale.

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Viena, Praga și Budapesta: triunghiul central-european al târgurilor de Crăciun

Viena rămâne referința pentru publicul românesc, conform declarației Corinei Martin, dar și pentru clasamentele internaționale care poziționează constant piața de la Rathausplatz printre primele opțiuni ale sezonului. Ediția 2026 a Christkindlmarkt-ului vienez se desfășoară în perioada 13 noiembrie – 26 decembrie, cu extensii ale altor piețe din oraș, precum cea de la Palatul Schönbrunn, care rămâne deschisă până la 6 ianuarie. Specificul vienez combină amplasamentele imperiale cu o ofertă gastronomică standardizată și un program artistic susținut, ceea ce explică și rezistența sa în preferințele publicului.

Praga își transformă Piața Orașului Vechi într-un ansamblu de căsuțe din lemn, cu o ediție programată, potrivit mai multor ghiduri de sezon, din 28 noiembrie 2026 până la 6 ianuarie 2027. Atracția principală rămâne bradul de dimensiuni mari și perspectiva oferită de turnul Primăriei, iar piața se extinde și în Piața Wenceslas și pe insula Kampa. Spre deosebire de Viena, Praga menține un profil mai accesibil ca preț, ceea ce a consacrat-o drept una dintre cele mai vizitate destinații de sezon din regiune.

La Budapesta, două piețe domină sezonul: Adventul de la Bazilica Sfântul Ștefan și piața Vörösmarty tér. Cea dintre urmă se deschide, conform datelor publicate pentru sezonul 2026–2027, pe 13 noiembrie și rămâne operațională până la 1 ianuarie, cu proiecții luminoase pe fațada bazilicii și cu o pistă de patinaj amplasată în perimetrul festiv. Budapesta este frecvent menționată în ghidurile de specialitate pentru raportul favorabil dintre calitatea ofertei și costuri, fiind poziționată constant în primele trei opțiuni europene după criteriul calitate-preț.

Germania și Franța oferă principalele târguri de Crăciun din Vestul Europei

Germania găzduiește unele dintre cele mai vechi și mai bine documentate piețe de Crăciun din Europa. Nürnberg, cu Christkindlesmarkt, este considerată piața emblematică a țării: se deschide de obicei între sfârșitul lunii noiembrie și 24 decembrie și rămâne asociată cu ceremonia Christkind și cu turta dulce specifică zonei.

Dresda susține că are cea mai veche atestare documentară a unei piețe de Crăciun, din 1434, iar Striezelmarkt este cunoscută pentru ștrudelul cu stafide și pentru amploarea istorică a evenimentului. Köln și München completează harta germană cu mai multe piețe răspândite în diverse zone ale orașelor, cu programe care acoperă perioada noiembrie-decembrie.

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Franța are două dintre cele mai mediatizate destinații ale sezonului: Strasbourg și Colmar. Strasbourg își promovează identitatea drept „Capitala Crăciunului”, iar piața sa, atestată din 1570, se desfășoară pe baza unei tradiții comerciale neîntrerupte. În Place Kléber se află un brad iluminat de peste 30 de metri, iar evenimentul se extinde în mai multe piețe din centrul istoric inclus în patrimoniul UNESCO.

Colmar, aflat la aproximativ 30 de minute cu trenul, oferă șase piețe tematice, cu un aspect vizual mai puțin aglomerat și cu arhitectură specific alsaciană. Ambele destinații sunt frecvent recomandate atât pentru itinerarii combinate, cât și pentru nivelul ridicat de ocupare hotelieră, care impune rezervări făcute cu șase până la nouă luni înainte de sezon.

Alternative cu profil distinct în Estul Europei

În afara axei central-europene, câteva piețe din nordul și estul continentului și-au câștigat o reputație proprie. Târgul de Crăciun din Bruxelles va găzdui peste 250 de căsuțe în perimetrul festiv și se va desfășura de la finalul lunii noiembrie până la începutul lunii ianuarie, iar Bruges va oferi o variantă mai puțin aglomerată, cu amplasamente de-a lungul canalelor.

În Estonia, Tallinn își valorifică centrul istoric medieval printr-o piață care se desfășoară, în sezonul 2026, între 21 noiembrie și 27 decembrie, și printr-o tradiție a bradului din piața primăriei revendicată ca fiind una dintre cele mai vechi din Europa.

Riga, în Letonia, apare în mai multe clasamente ale sezonului 2025–2026 între primele cinci opțiuni europene, cu un târg care se va deschide de la finalul lunii noiembrie până la începutul lunii ianuarie 2027.