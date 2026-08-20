A renunțat la un salariu anual de 44.400 de euro și s-a mutat într-o rulotă: „Îmi trăiesc visul”

O tânără de 28 de ani a renunțat la un salariu de 44.400 de euro pe an și la apartamentul din oraș pentru o viață într-o rulotă. Acum locuiește fără chirie la o fermă și lucrează doar câteva ore pe săptămână.

Eva Outram a renunțat la un salariu de 38.000 de lire sterline pe an, echivalentul a aproximativ 44.400 de euro, pentru a se muta într-o rulotă. Eva Outram locuiește acum împreună cu iubitul ei, Tom Park, la o fermă din apropierea orașului Chester, fără să plătească chirie.

Decizia a venit după o perioadă în care tânăra a început să se întrebe dacă stilul de viață pe care îl construise era cu adevărat cel pe care și-l dorea. Deși avea un loc de muncă bine plătit și propria locuință, Eva spune că ajunsese să simtă că muncește în principal pentru a-și achita ipoteca și facturile, relatează noticiastrabajo.

Eva Outram lucra în cadrul Serviciului Național de Sănătate din Marea Britanie ca manager de proiect. În octombrie 2022, tânăra a cumpărat un apartament cu două dormitoare în Leeds, pentru 195.000 de lire sterline (227.900 de euro). Pentru ipotecă și facturi, plătea în jur de 1.300 de lire sterline pe lună, adică aproximativ 1.520 de euro.

Experiența care a făcut-o să-și schimbe viața

Un moment important pentru Eva a fost participarea la emisiunea de supraviețuire „Alone”, difuzată de Channel 4. Tânăra a petrecut 23 de zile în sălbăticia canadiană, iar experiența a determinat-o să-și reevalueze prioritățile. După întoarcerea în Marea Britanie, a început să privească altfel viața pe care o construise.

„Întotdeauna am avut sentimentul că modul de viață tradițional nu era pentru mine, dar eram pe linia de asamblare care m-a dus la universitate și la un loc de muncă bun. (...) După ce m-am întors din program, mi-am dat seama că îmi trăiam viața conform așteptărilor altor oameni”, a explicat Eva.

Și-a dat demisia și a cumpărat o rulotă

Potrivit publicației citate, după întoarcerea din emisiune, Eva a decis să renunțe la locul de muncă și să-și închirieze apartamentul din Leeds, în loc să-l vândă. Apoi, împreună cu iubitul ei, Tom, a cumpărat o rulotă.

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Cei doi au început să caute un loc în care să poată sta cu costuri cât mai mici. Au găsit o fermă din apropierea orașului Chester prin intermediul unui grup de Facebook. Proprietarii fermei le-au oferit posibilitatea de a locui acolo fără chirie, în schimbul muncii.

Lucrează între trei și șase ore pe săptămână

În loc să plătească o chirie lunară, Eva și Tom contribuie la activitățile fermei. Programul este de doar trei până la șase ore pe săptămână, iar sarcinile diferă în funcție de necesități. Cei doi se ocupă de lucrări generale de întreținere, iar Eva se ocupă uneori și de pictarea fețelor copiilor atunci când turiștii vizitează ferma.

Acordul cu proprietarii include și apa și electricitatea, ceea ce înseamnă că principalele costuri asociate locuirii au dispărut. Pentru gaz, cuplul plătește aproximativ 40 de lire sterline (47 de euro), la câteva luni.

În ceea ce privește mâncarea, cheltuielile sunt de aproximativ 85 de lire sterline pe săptămână (100 de euro).

De la 1.300 de lire sterline la aproximativ 125 de lire

Cea mai mare diferență se vede însă la costurile locuinței. În perioada în care locuia în apartamentul din Leeds, Eva plătea aproximativ 1.300 de lire sterline pe lună pentru ipotecă și facturi. Acum, cheltuielile legate de locuință pot fi menținute la aproximativ 125 de lire sterline pe lună (146 de euro).

„Avem un sentiment total de libertate. Avem libertatea de a face ce vrem cu banii noștri; avem un venit disponibil mult mai mare. Faptul că am mai puține cheltuieli mi-a permis să mă concentrez pe pasiunile mele”, explică britanica.

Nu a renunțat la muncă și are în continuare venituri

Chiar dacă și-a dat demisia de la NHS, Eva nu a renunțat la activitatea profesională.

În prezent, lucrează ca creatoare de conținut și antreprenoare în domeniul activităților în aer liber. În plus, primește venituri din chiria apartamentului pe care îl deține în Leeds.

Eva și Tom intenționează să folosească o parte din economiile strânse pentru a cumpăra un teren pe care să-și construiască propria casă.

Pentru moment, spune că viața într-o rulotă, cheltuielile reduse, munca de doar câteva ore pe săptămână și timpul câștigat pentru pasiunile sale îi oferă ceea ce își dorea.

„Sincer, simt că îmi trăiesc viața de vis”, a spus Eva Outram.