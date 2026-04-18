Video Sistemul judiciar i-a distrus viața. Un bărbat a stat în închisoare nevinovat timp de 17 ani. Probele ADN l-au indicat pe adevăratul violator după 20 de ani

Un caz cutremurător de eroare judiciară zguduie sistemul penal din Marea Britanie. Un bărbat a fost condamnat pe nedrept pentru un viol comis în 2003, în timp ce adevăratul suspect a fost identificat abia după aproape două decenii, în urma reanalizării probelor biologice și a progreselor tehnologice din domeniul ADN-ului.

În noaptea de 19 iulie 2003, o femeie de 33 de ani, mamă a doi copii, a fost atacată brutal în Salford, într-o zonă semi-rurală din nord-vestul Angliei. Victima a fost urmărită, strangulată până la inconștiență, lovită grav în zona feței și violată, agresorul fugind ulterior de la locul faptei, potrivit BBC.

Potrivit sursei citate, inițial, ancheta poliției s-a concentrat asupra lui Andrew Malkinson, un muncitor aflat temporar în zonă.

Deși nu existau probe solide, acesta a fost condamnat în 2004, exclusiv pe baza unor identificări ale martorilor oculari. A stat 17 ani în închisoare, susținându-și nevinovăția.

O eroare judiciară care a distrus o viață

Ani mai târziu, progresele în testarea ADN au scos la iveală o realitate șocantă: probele biologice prelevate de la victimă nu îi aparțineau lui Malkinson, ci unui alt bărbat necunoscut la acel moment.

Investigațiile ulterioare au dus, în 2022, la identificarea lui Paul Quinn, un bărbat din aceeași zonă, care a fost ulterior inculpat.

Potrivit anchetatorilor, probele ADN descoperite pe obiecte-cheie din dosar indică o probabilitate extrem de ridicată că acesta este autorul atacului.

În 2025, după un proces care a durat o lună, Paul Quinn a fost găsit vinovat de viol, strangulare și vătămare corporală gravă, urmând să își afle pedeapsa.

Cazul readuce în atenție vulnerabilitățile majore din sistemul de justiție britanic, unde erorile de investigare și suprasolicitarea probelor indirecte au dus la o condamnare greșită, în timp ce adevăratul suspect a rămas ani întregi neidentificat.

Andrew Malkinson a devenit între timp simbolul uneia dintre cele mai grave erori judiciare din istoria recentă a Marii Britanii.