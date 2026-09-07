Arestat pe nedrept timp de o lună după ce un hoț i-a folosit identitatea. Eroarea gravă a polițiștilor din Capitală

Un bucureștean a ajuns în închisoare pentru un furt pe care nu l-a comis, după ce adevăratul suspect ar fi furnizat polițiștilor datele sale de identitate. Bărbatul nevinovat a stat aproape o lună în arest din cauza acestei erori.

Bărbatul a stat aproape o lună în arest Foto: iStock

Cazul a început pe 28 noiembrie 2024, când polițiștii Secției 2 au fost sesizați cu privire la furtul unor bunuri dintr-o societate comercială situată într-un centru comercial din Sectorul 1, transmite Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB).

Oamenii legii au identificat un bărbat suspectat că ar fi comis furtul. Acesta nu avea asupra sa un document de identitate, astfel că polițiștii i-au cerut datele personale pentru stabilirea identității.

Potrivit informațiilor transmise de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, bărbatul le-ar fi comunicat verbal datele de identificare ale unei alte persoane. Polițiștii au găsit în bazele de date o persoană cu datele respective, iar cercetările penale au continuat pe identitatea acesteia.

Bărbatul identificat astfel a fost reținut pentru 24 de ore, după care a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Ulterior, persoana cercetată nu s-a mai prezentat la poliție, deși avea această obligație în cadrul măsurii controlului judiciar. În consecință, pe numele său a fost emis un mandat de arestare.

Bărbatul era în Austria când a fost comis furtul

Problema era că persoana pentru care fusese emis mandatul nu era cea care comisese furtul. Bărbatul se afla în Austria la momentul respectiv și nu avea nicio legătură cu fapta anchetată.

După revenirea în România, acesta a fost însă arestat și a rămas în închisoare aproape o lună.

Situația a fost clarificată ulterior, după ce anchetatorii au verificat imaginile surprinse de camerele de supraveghere. Acestea au arătat că bărbatul aflat în arest nu era persoana care ar fi comis furtul.

Ulterior, în urma unor verificări și activități desfășurate în cauză, au apărut aspecte care au impus clarificarea identității reale a persoanei care ar fi comis fapta, a mai transmis Poliția Capitalei.

Poliția Capitalei a început verificări interne

În urma situației constatate, conducerea DGPMB a dispus verificări interne pentru a stabili cum au fost efectuate legitimarea și identificarea inițială și dacă polițiștii au respectat procedurile.

Ancheta internă urmărește inclusiv stabilirea identității reale a persoanei suspectate de furtul calificat și clarificarea tuturor împrejurărilor care au dus la confundarea acesteia cu un alt bărbat.

În paralel, procurorul de ședință s-a sesizat din oficiu cu privire la posibila săvârșire a infracțiunii de fals privind identitatea.

Cercetările sunt efectuate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, împreună cu structura de poliție competentă.

Verificările interne dispuse la nivelul Poliției Capitalei sunt în desfășurare, iar în funcție de rezultatele acestora urmează să fie luate măsurile prevăzute de lege.