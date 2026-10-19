 Bunicul elevului de 13 ani care a atacat o profesoară și un coleg în Bistrița: „A fost victima bullyingului. E vina sistemului, învăţământul din ziua de azi” | adevarul.ro
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Bunicul elevului de 13 ani care a atacat o profesoară și un coleg în Bistrița: „A fost victima bullyingului. E vina sistemului, învăţământul din ziua de azi”

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Bunicul băiatului de 13 ani din Bistrița, care luni, 19 octombrie, a atacat cu un cuțit o profesoară și un elev de 12 ani, susține că nepotul său „a fost victima bullyingului”. Acesta a mai declarat că părinții nu au găsit conținut agresiv în calculatorul băiatului.

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Foto: Tiktok

Anul ăsta a fost premiant, cel mai bun la învăţătură. S-au făcut nişte grupuri de copii în care s-a făcut bullying şi copilul ăsta fiind mai liniştit, nu a vrut să intre în grupurile astea. Nu l-am văzut vreodată să ţipe, să facă vreo problemă, e un copil liniştit.

Din cauza grupurilor astea, el a fost cam dat la o parte. Îi puneau piedică, îl trânteau, îl agresau, a fost victima bullyingului. Părinţii au spus profesorilor, s-a anunţat la şcoală. Dar profesorii nu mai pot lua măsuri împotriva copiilor în ziua de azi”, a afirmat bunicul băiatului, potrivit Observator.

Bunicul băiatului spune că nu își explică gestul nepotului, dar crede că acesta ar fi putut acumula probleme în timp sau ar fi fost agresat în dimineața incidentului.

„Nici nu ştiu dacă are TikTok, pe internet probabil că se uită ca acum are toată lumea. S-au uitat părinţii în calculatorul lui, dar nu au găsit nimic cu agresivitate. E vina sistemului, învăţământul din ziua de azi. Profesorul nu mai poate să facă nimic copiilor. Nu a avut nicio furie”, a declarat bunicul copilului.

Incidentul a avut loc la Școala gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistriţa. Băiatul a fost transferat la Clinica de Psihiatrie infantilă din Cluj-Napoca. Băiatul de 13 ani a fost dus la spital, însoțit de Poliție, după ce a suferit un traumatism cranio-cerebral minor în timpul confruntării.

Profesoara de 28 de ani, înjunghiată la frunte, sub ochi și în zona toracelui, a fost operată și era stabilă.

Elevul de 12 ani, rănit la cap, ureche, umăr și torace, a fost tratat și externat cu recomandări medicale.

Paznicul școlii, George Morar, și profesorul de sport, Ionuț Rațiu, au intervenit pentru a-l imobiliza pe agresor până la sosirea forțelor de ordine. Potrivit paznicului, băiatul avea un briceag și l-a rănit pe elevul care a încercat să o apere pe profesoară.

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