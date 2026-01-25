search
Duminică, 25 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză De ce este încurajată criza politică din Bulgaria: „Este o imixtiune rusă mai puternică decât în România”

0
0
Publicat:

În Bulgaria urmează a opta rundă de alegeri din ultimii patru ani, după ce partidele parlamentare nu au reușit să formeze un nou executiv. Mai mult, președintele bulgar și-a anunțat demisia, urmând să fie înlocuit de vicepreședinta Iliana Iotova. În acest context, în statul vecin ar urma să se deruleze un scenariu cu „o variantă inedită”.

Cetățenii Bulgariei merg din nou la vot în 2026 FOTO EPA EFE
Cetățenii Bulgariei merg din nou la vot în 2026 FOTO EPA EFE

„Este o marca a instabilității și a fragilității”, este de părere analistul de politică externă Iulian Chifu, cu privire la șirul de alegeri anticipate din ultimii ani în statul vecin, subliniind că „vedem foarte clar o fărâmițare a vieții politice în Bulgaria”. 

„O variantă inedită”

Acesta remarcă însă „o variantă inedită": "Iată, președintele demisionează, își face partid și consideră că el va putea să rezolve problemele de factura asta”.

„În Bulgaria există postura de vicepreședinte. Demisia președintelui antrenează în mod automat ca vicepreședintele să preia atribuțiile sale. Din punctul acesta de vedere, avem un președinte care e vicepreședintele actual. Nu întâmplător a fost făcută modificarea constituțională și există vicepreședinte (n. r. – 1991). Deci a fost premeditată la un anumit punct. Iar în faza următoare avem președintele care își face partid. Partidul său cu care trebuie să meargă în alegeri și să obțină suficient de multe voturi încât noua variantă de majoritate să fie mult mai stabilă și să dureze măcar un mandat”, explică acesta.

Cu privire la motivele președintelui demisionar, expertul punctează: „Să zicem că vine în primul rând din ambiția sa, o dată, și în al doilea rând din faptul că el crede că va putea să performeze ca om politic și să realizeze mult mai mult pentru Bulgaria în noua postură de șef de partid, eventual premier”.

Liderul demisionar a expus de-a lungul timpului o poziționare favorabilă Kremlinului și împotriva sprijinului UE pentru Ucraina. Anul trecut Radev și-a folosit dreptul de veto împotriva modificărilor legislative care permiteau guvernului să preia controlul asupra rafinăriei de petrol Lukoil, însă Parlamentul a respins obiecțiile. 

În Schengen și în Zona Euro

Deși ultimii ani au fost marcați de o criză politică și de mai multe alegeri anticipate, țara a aderat complet la Schengen, odată cu România și, cel mai recent, la Zona Euro.

Expertul în securitate și relații internaționale explică faptul că în privința Schengen „s-a mers la pachet. Au dat criteriile și acolo foarte clare și odată ce au fost stabilizate s-a putut face pasul înainte”.

În ce privește aderarea la Zona Euro, acesta indică faptul că „Bulgaria, după eșecul său financiar, bancar, dezechilibre din perioada de tranziție, a introdus Consiliul care lega Leva de marca germană și ulterior de euro. În consecință, exista deja un Consiliu Monetar legat de euro, din momentul în care Bulgaria a avut probleme financiare majore. Și atunci e mult mai simplu să faci convergență în momentul în care ești deja legat de euro”.

„Ceea ce se întâmplă în Bulgaria este expresia unei imixtiuni”

„E limpede că noi trebuie să fim mai atenți. Și, personal, eu cred că ceea ce se întâmplă în Bulgaria este expresia unei imixtiuni ruse chiar mai puternice decât în România. Adică noi, cu toții, bănuim că la alegerile noastre trecute, într-o formă sau alta, au fost imixtiuni. Bănuim că de natură tehnologică sau informațională, de rețele sociale și așa mai departe. Știm foarte bine că au fost imixtiuni în Macedonia de Nord sau în republica Moldova, mai ales, unde s-au dat bani aproape pe față pentru modificarea rezultatului votului. 

Cunoaștem relația dintre Rusia și state vecine, cum ar fi Ungaria sau Serbia. S-ar putea să ajungem la concluzia la care sunt convins că mulți dintre vecinii noștri bulgari au ajuns deja, că și în alegerile lor sau în politica lor există o imixtiune rusească mai mult sau mai puțin evidentă. Această succesiune de crize cred că este și încurajată de formațiuni sau mai ales de personaje politice locale care au agendă antieuropeană”, explică și fostul ministru de Externe Adrian Cioroianu pentru „Adevărul”.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump strânge rândurile: lista țărilor incluse în Consiliul pentru Pace. Cine a spus „pas” invitației sale. Răspunsul României întârzie
digi24.ro
image
Guvernul renunță la plafonarea gazelor din 31 martie. Care este nota de plată după patru ani de aplicare a măsurii
stirileprotv.ro
image
Prognoză meteo Paște 2026 | Pe ce dată pică Paștele anul acesta și cum va fi vremea în România, potrivit meteorologilor Accuweather
gandul.ro
image
Un an de la furtul Coifului dacic. Detectiv de artă: „Coiful de la Coțofenești va fi returnat”
mediafax.ro
image
FCSB, decizie radicală înaintea derby-ului cu CFR Cluj. A fost anunțat că va fi scos de pe lista de SuperLiga. Exclusiv
fanatik.ro
image
Moarte la ofertă? Pericol uriaș ascuns în medicamentele vândute ilegal pe internet și în târguri: „La mine e mai ieftin decât la farmacie. Cumpără cu încredere!”
libertatea.ro
image
Oana Țoiu, avertisment serios după Davos: „Aici e o problemă”
digi24.ro
image
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
gsp.ro
image
Lovitură de teatru! Adevărul a ieșit la iveală, după ce Michael Schumacher "a avut prima apariție publică"
digisport.ro
image
De ce NU trebuia huiduit Nicusor Dan
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
antena3.ro
image
Momentul în care Alex Pretti este împușcat de agenții federali în Minneapolis. Victima era cetăţean american
observatornews.ro
image
Gestul BIZAR făcut de mama criminalului lui Mario Berinde, chiar în ziua înmormântării adolescentului din Cenei
cancan.ro
image
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
prosport.ro
image
Momente sfâșietoare la înmormântarea adolescentului. Gestul cutremurător făcut de părinții lui Mario. Uniți, chiar dacă au divorțat
playtech.ro
image
„Rapid a făcut transferurile iernii cu Moruțan și cu Paraschiv”. Fostul tehnician din Giulești vede echipa în lupta la titlu. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Calmează-te, nesimțitule!" Novak Djokovic a dat cărțile pe față, după gestul urât de la Australian Open
digisport.ro
image
România se va topi la propriu. Ce fenomene meteo extreme ne vor lovi în următoarea perioadă
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din Vaslui, dispărut de patru zile, a fost găsit fără suflare într-o râpă. Unul din nepoți a făcut descoperirea macabră
kanald.ro
image
VIDEO Tatăl lui Mario, adus la capelă sub escortă. Ținut de forțele de ordine, bărbatul își strigă durerea: „Mario, unde ești? Mario, de ce m-ai lăsat…”
wowbiz.ro
image
Ce frumoasă este! Gabriela Cristea a slăbit enorm în ultimele luni. Mulți au acuzat-o că folosește filtre, dar nici vorbă. A ținut dietă și acum arată într-un mare fel! GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Neptun intră în Berbec pe 26 ianuarie 2026! Cele trei zodii care vor fi direct afectate
mediaflux.ro
image
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
gsp.ro
image
Ingredientul care îți îmbolnăvește creierul, dacă îl consumi după masă
actualitate.net
image
Zodia care trăiește ceva neașteptat. Perioada în care adevărul iese la suprafață. Deciziile care schimbă tot
actualitate.net
image
Cele 3 zodii care scapă de stres, iar viața li se schimbă complet după 24 ianuarie 2026. Totul devine mai simplu pentru acești nativi
click.ro
image
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt
click.ro
image
Durere fără margini la priveghiul lui Mario! Mama adolescentului ucis nu-și găsește liniștea: „Urlă ca un animal”. FOTO
click.ro
Kate Middleton, Prințul William foto profimedia 1068330192 jpg
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!
okmagazine.ro
vedete fit colaj jpg
Cultul corpului perfect la peste 45 de ani. Ce-au testat divele pe propria piele, ca să arate atât de bine
okmagazine.ro
? ??? ??? ?????? ???? ?? ???????? ????????? ??????? webp
Tiarele regale. O contesă dezvăluie „codul” bijuteriilor purtate de Prințesa de Wales
clickpentrufemei.ro
Foto: © Facebook / Vasile Diaconu – archaeologist
O descoperire rară în Neamț, pe șantierul autostrăzii A8
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Andra, în lacrimi în direct la „La Măruță”: „Este ceva peste care nu pot să trec!”
image
Cele 3 zodii care scapă de stres, iar viața li se schimbă complet după 24 ianuarie 2026. Totul devine mai simplu pentru acești nativi

OK! Magazine

image
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!

Click! Pentru femei

image
Tiarele regale. O contesă dezvăluie „codul” bijuteriilor purtate de Prințesa de Wales

Click! Sănătate

image
Ai aceste lucruri în portofel? Scapă de ele astazi!