Duminică, 19 Octombrie 2025
Adevărul
Video Un șofer a murit carbonizat în propria mașină: designul „modern” al ușilor a împiedicat salvarea

Publicat:

Un accident recent din China a scos în evidență un pericol ascuns al designului modern al mașinilor electrice. Un bărbat aflat la volanul unui Xiaomi SU7 Ultra a murit carbonizat, după ce ușile mașinii nu au putut fi deschise din exterior. Martorii au încercat cu disperare să-l salveze, însă nici geamurile nu au cedat.

Un șofer a murit carbonizat în mașină FOTO: Captură video / CarNewsChina
Un șofer a murit carbonizat în mașină FOTO: Captură video / CarNewsChina

Incidentul s-a produs în urmă cu câteva zile, în orașul Chengdu. Mașina electrică a lovit un separator de beton dintre benzi și a luat foc aproape imediat. Potrivit publicației Blikk, pasagerii nu au reușit să iasă singuri, cel mai probabil din cauza rănilor suferite la impact.

Imaginile video surprind mai mulți șoferi oprindu-se și alergând spre mașina în flăcări. Aceștia încearcă să spargă geamurile cu mâinile, coatele sau chiar cu pantofii, dar fără succes. Sticla nu s-a fisurat, iar flăcările s-au extins rapid, făcând imposibilă apropierea de vehicul. „Am încercat tot ce se putea, dar geamurile nu cedau. Era un foc uriaș, nu puteam ajunge la el”, a povestit unul dintre martori. Nici stingătoarele aduse de alți șoferi nu au reușit să domolească incendiul. Pompierii au ajuns la fața locului, însă era prea târziu: șoferul a murit în interiorul mașinii.

Mânerele ascunse, o capcană mortală

Tragedia a readus în discuție un detaliu de design tot mai întâlnit la automobilele moderne: mânerele retractabile sau „ascunse”, care se pliază în caroserie atunci când mașina este închisă. Acestea sunt concepute pentru a reduce rezistența la aer și a oferi un aspect elegant, dar pot deveni un obstacol fatal în caz de urgență.

„Este tot mai clar că aceste sisteme, deși arată bine, pot pune vieți în pericol atunci când contează fiecare secundă”, a comentat jurnalistul Bittó Ákos, redactor-șef AutoBild, citat de Blikk. Problema apare mai ales atunci când pasagerii sunt inconștienți sau blocați, iar salvatorii nu pot accesa mânerele din exterior.

Impact asupra Xiaomi

După accident, acțiunile Xiaomi, compania care a lansat recent modelul SU7 Ultra, au scăzut brusc cu peste 6%. Presa chineză notează că incidentul ar putea determina producătorii auto să regândească siguranța acestor mecanisme, pentru a permite deschiderea mașinii și din exterior în caz de incendiu sau accident. Tragedia ar putea fi un semnal de alarmă pentru ingineri, care ar trebui să regândească prioritățile dintre designul estetic și siguranța pasagerilor.

Cazul din Chengdu nu este singular. În ultimele luni, mai multe accidente similare au stârnit îngrijorare, după ce pasageri au fost blocați în interiorul mașinilor electrice din cauza ușilor automatizate sau a geamurilor imposibil de spart. Deocamdată, Xiaomi nu a emis un comunicat oficial, iar ancheta autorităților chineze este în desfășurare.

China

