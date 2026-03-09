Un român din Austria, implicat într-un conflict în trafic care a degenerat în violențe. A amenințat un brazilian cu un cuțit

Doi șoferi, printre care un român, s-au certat în trafic la Viena, iar disputa a degenerat în îmbrânceli și amenințări cu un cuțit, potrivit poliției. Incidentul a avut loc pe 7 martie.

Potrivit autorităților, altercația a avut loc în cartierul Donaustadt din Viena între doi șoferi. Disputa ar fi pornit după ce românul, în vârstă de 56 de ani, a schimbat banda de circulație fără să semnalizeze, scrie publicația 5min.at.

În timpul incidentului, acesta ar fi amenințat cu un cuțit celălalt șofer, un bărbat de 29 de ani din Brazilia.

Cele două vehicule s-au oprit în cele din urmă în Platz der Vereinten Nationen, unde conflictul a continuat în afara mașinilor, cei doi bărbați lovindu-se reciproc. Ambii s-au ales cu răni ușoare

Cei doi au refuzat însă asistența medicală oferită de echipajele de ambulanță. În mașina bărbatului de 56 de ani, polițiștii au găsit un cuțit, care a fost confiscat.

Bărbatul a fost reținut temporar la fața locului, iar ulterior a fost pus în libertate și denunțat, la ordinul procurorilor.