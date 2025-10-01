Mașină electrică mistuită de flăcări în Bihor. De la ce a pornit incendiul la autoturismul parcat în faţa locuinţei

Un autoturism electric a fost distrus complet de flăcări în localitatea Cheriu, județul Bihor, deşi pompierii s-au luptat peste 30 de minute pentru a stinge focul.

Un incendiu violent a izbucnit marți seara, în jurul orei 18:00, în localitatea Cheriu, comuna Oșorhei, județul Bihor. Flăcările au cuprins un autoturism electric aflat parcat în fața unei locuințe, iar în doar câteva minute din maşină nu a mai rămas aproape nimic.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Crișana”, alerta a fost dată prin apel la numărul unic de urgență 112 şi imediat la fața locului s-au deplasat pompierii Detașamentului 1 Oradea, care au găsit autoturismul îcuprinsîn flăcări violente.

„La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la întreaga mașină. Focul a fost localizat și lichidat în aproximativ 30 de minute, însă autoturismul a fost distrus complet. Din fericire, nu au fost înregistrate victime”, a purtătorul de cuvânt al ISU Crișana pentru Bihoreanul.

Imaginile surprinse și difuzate ulterior de pompieri arată cum autoturismul ardea în fața unei case, flăcările ridicându-se la câțiva metri înălțime. Intervenția rapidă a pompierilor a împiedicat propagarea incendiului la clădirile din apropiere.

În urma cercetărilor preliminare, specialiștii ISU au stabilit că focul ar fi izbucnit de la bateria Li-Ion a vehiculului electric. Cel mai probabil, o reacție chimică internă a acesteia a dus la aprindere și la extinderea rapidă a flăcărilor.