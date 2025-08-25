Un bărbat din Suceava, arestat pentru omor și incendiere: și-a ucis bunicul vitreg și a încercat să-i ascundă trupul

Un bărbat de 28 de ani din județul Suceava a fost arestat preventiv, fiind acuzat că și-ar fi ucis în bătaie bunicul vitreg, apoi i-a incendiat locuința pentru a ascunde fapta. Cadavrul carbonizat al bătrânului, în vârstă de 89 de ani, a fost descoperit în anexele casei.

Potrivit anchetatorilor, incidentul a avut loc pe 15 august, în jurul orei 21:40, în satul Valea Putnei, comuna Pojorâta. Polițiștii Secției 11 Pojorâta au fost sesizați prin apel 112 despre un incendiu la o locuință. La fața locului, aceștia au constatat că două anexe și acoperișul casei erau cuprinse de flăcări. Într-una dintre anexe, folosită ca adăpost pentru animale și magazie pentru lemne, a fost găsit cadavrul carbonizat al proprietarului, un bărbat de 89 de ani.

„Epicentrul focarului a fost într-o anexă, conturându-se ipoteza că incendiul a fost provocat intenționat”, au transmis anchetatorii, potrivit News.ro.

Tânărul, suspect din prima fază

În timpul intervenției pompierilor, la fața locului se afla și un bărbat de 28 de ani, nepot vitreg al bătrânului și vecin cu acesta. Ancheta a arătat că tânărul, aflat sub influența alcoolului, era agitat și încerca să afișeze „o atitudine empatică și de îngrijorare” față de bătrânul găsit carbonizat. Ulterior, acesta a părăsit zona și a dispărut, ascunzându-se în pădure și în imobile nelocuite.

Concluziile preliminare ale autopsiei au indicat că moartea bătrânului s-ar fi putut datora „unor acte de violență fizică anterioare incendiului”.

Cercetări complexe și mobilizare de forțe

Anchetatorii, coordonați de un procuror criminalist de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, au efectuat zeci de audieri, percheziții și căutări extinse în păduri, ferme și locații izolate. La operațiuni au participat polițiști ai Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului pentru Acțiuni Speciale, ai Polițiilor din Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Suceava, Rădăuți, Gura Humorului, Vicovu de Sus, jandarmi, lucrători silvici, salvamontiști și voluntari.

În urma acestor eforturi, sâmbătă noapte, în jurul orei 23:30, tânărul a fost găsit ascuns în podul unui imobil nelocuit din satul său. A fost imobilizat, încătușat și dus la sediul Secției de Poliție Rurală Pojorâta, iar apoi la Parchetul Suceava pentru audieri.

Mărturisirea faptei și arestarea preventivă

Anchetatorii au stabilit că, pe fondul unor conflicte anterioare și al consumului de alcool, tânărul a mers la locuința bunicului său vitreg, a avut o altercație cu acesta, „exercitând asupra sa acte de violență și incendiind locația pentru a ascunde urmele infracțiunii”. După comiterea faptelor, s-a ascuns în pădure și în imobile nelocuite, încercând să evite cercetările.

După administrarea probelor, în noaptea de 23 spre 24 august, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior Parchetul a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru omor și distrugere, fiind arestat preventiv pentru 30 de zile. Tânărul a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă, ancheta continuând sub coordonarea procurorului de caz.