search
Luni, 25 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Un bărbat din Suceava, arestat pentru omor și incendiere: și-a ucis bunicul vitreg și a încercat să-i ascundă trupul

0
0
Publicat:

Un bărbat de 28 de ani din județul Suceava a fost arestat preventiv, fiind acuzat că și-ar fi ucis în bătaie bunicul vitreg, apoi i-a incendiat locuința pentru a ascunde fapta. Cadavrul carbonizat al bătrânului, în vârstă de 89 de ani, a fost descoperit în anexele casei.

Un bărbat din Suceava a fost arestat pentru omor și incendiere FOTO: Shutterstock
Un bărbat din Suceava a fost arestat pentru omor și incendiere FOTO: Shutterstock

Potrivit anchetatorilor, incidentul a avut loc pe 15 august, în jurul orei 21:40, în satul Valea Putnei, comuna Pojorâta. Polițiștii Secției 11 Pojorâta au fost sesizați prin apel 112 despre un incendiu la o locuință. La fața locului, aceștia au constatat că două anexe și acoperișul casei erau cuprinse de flăcări. Într-una dintre anexe, folosită ca adăpost pentru animale și magazie pentru lemne, a fost găsit cadavrul carbonizat al proprietarului, un bărbat de 89 de ani. 

Epicentrul focarului a fost într-o anexă, conturându-se ipoteza că incendiul a fost provocat intenționat”, au transmis anchetatorii, potrivit News.ro

Tânărul, suspect din prima fază 

În timpul intervenției pompierilor, la fața locului se afla și un bărbat de 28 de ani, nepot vitreg al bătrânului și vecin cu acesta. Ancheta a arătat că tânărul, aflat sub influența alcoolului, era agitat și încerca să afișeze „o atitudine empatică și de îngrijorare” față de bătrânul găsit carbonizat. Ulterior, acesta a părăsit zona și a dispărut, ascunzându-se în pădure și în imobile nelocuite.

Concluziile preliminare ale autopsiei au indicat că moartea bătrânului s-ar fi putut datora „unor acte de violență fizică anterioare incendiului”.

Cercetări complexe și mobilizare de forțe

Anchetatorii, coordonați de un procuror criminalist de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, au efectuat zeci de audieri, percheziții și căutări extinse în păduri, ferme și locații izolate. La operațiuni au participat polițiști ai Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului pentru Acțiuni Speciale, ai Polițiilor din Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Suceava, Rădăuți, Gura Humorului, Vicovu de Sus, jandarmi, lucrători silvici, salvamontiști și voluntari.

În urma acestor eforturi, sâmbătă noapte, în jurul orei 23:30, tânărul a fost găsit ascuns în podul unui imobil nelocuit din satul său. A fost imobilizat, încătușat și dus la sediul Secției de Poliție Rurală Pojorâta, iar apoi la Parchetul Suceava pentru audieri.

Mărturisirea faptei și arestarea preventivă

Anchetatorii au stabilit că, pe fondul unor conflicte anterioare și al consumului de alcool, tânărul a mers la locuința bunicului său vitreg, a avut o altercație cu acesta, „exercitând asupra sa acte de violență și incendiind locația pentru a ascunde urmele infracțiunii”. După comiterea faptelor, s-a ascuns în pădure și în imobile nelocuite, încercând să evite cercetările.

După administrarea probelor, în noaptea de 23 spre 24 august, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior Parchetul a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru omor și distrugere, fiind arestat preventiv pentru 30 de zile. Tânărul a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă, ancheta continuând sub coordonarea procurorului de caz.

Suceava

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone
digi24.ro
image
PSD a decis să revină la ședințele coaliției de guvernare cu PNL, USR și UDMR: ”Avem de reglat câteva lucruri”
stirileprotv.ro
image
S-a aflat adevărata cauză a morții lui Felix Baumgartner! Primele rezultate ale anchetei schimbă tot ce se știa până acum: "A rămas conștient până în ultimele clipe"
gandul.ro
image
Adevărata cauză a morții lui Felix Baumgartner: 'A rămas conștient până în ultimele clipe'
mediafax.ro
image
Ce studii are, de fapt, Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK Salonic. Domeniul la care puțină lume s-ar fi gândit
fanatik.ro
image
Putin va plăti scump pentru că l-a trollat ​​pe Trump: „Rusul crede că va scăpa nepedepsit”, anunță ziarul favorit al președintelui american
libertatea.ro
image
STENOGRAME din ședința PSD. Grindeanu: „Nu mă duc să-mi spună Fritz ce funcții vrea!”
digi24.ro
image
Dimineață și-a văzut fiul campion în București, iar seara a fost pe „Oblemenco” la Craiova - Petrolul
gsp.ro
image
A rupt tăcerea: reacție dură a femeii cu care Gigi Becali a fost acuzat că și-a înșelat soția timp de 20 de ani
digisport.ro
image
Noul Cod Rutier 2025 schimbă regulile: Cu cât mai poți depăși viteza legală fără să fii amendat
stiripesurse.ro
image
Anastasia a ajuns în resortul lui Kim Jong Un de la mare și spune pe ce a dat 1.800 de euro: O vacanță fără oameni
antena3.ro
image
Ultimele schimbări la Pachetul 2: "Taxa pe bogăţie" va fi de trei ori mai mare
observatornews.ro
image
Ultimul mesaj al Ștefaniei, înainte să moară în accidentul din Argeș! Imaginea care i-a înduioșat pe toți
cancan.ro
image
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
prosport.ro
image
Uscatul rufelor pe balcon îţi aduce amenzi de până la 1.000 lei. Ce scrie exact în lege
playtech.ro
image
Tragedie: s-a repetat cazul Diogo Jota! Imagini oribile din timpul accidentului în care a mai murit un fotbalist. Video
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Donald Trump a luat decizia și a făcut anunțul: vineri, 26 septembrie
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Situație politică complicată în București. Cine ar putea câștiga Primăria Capitalei / Bucureștenii ar prefera amânarea alegerilor sau un interimat
stiripesurse.ro
image
Ce NU trebuie să facem sub nicio formă pe 29 august 2025! Este prăznuită Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul
kanald.ro
image
Telefonul patriotic lansat de Donald Trump este de fapt...
playtech.ro
image
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
wowbiz.ro
image
Concedii 2025. Angajații care pierd zile libere de odihnă. Ce modificări usturătoare se aplică de la 20 august DOCUMENT
romaniatv.net
image
Pensii speciale pentru peste 400.000 de români. Anunțul făcut de Casa Națională de Pensii Publice
mediaflux.ro
image
Dimineață și-a văzut fiul campion în București, iar seara a fost pe „Oblemenco” la Craiova - Petrolul
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
S-a ales praful de Teatrul de Vară de la Mamaia. A ajuns o ruină plină de nostalgii
actualitate.net
image
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”
click.ro
image
Horoscop rune săptămâna 25-31 august. Abundență pentru Berbeci, descoperire neașteptată pentru Fecioare, acțiuni decisive pentru Săgetători
click.ro
image
Dorințele lui Fuego, la 49 de ani! Ce se întâmpla cu mama artistului când a fost aniversat pe scena Festivalului Mamaia: „Vreau minte pe umeri”
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry sursa foto Profimedia jpg
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori
okmagazine.ro
ayo ogunseinde 1Dsvt XAclw unsplash jpg
Bărbații care au resentimente față de soțiile lor obișnuiesc să facă aceste 11 lucruri acasă
clickpentrufemei.ro
bomba nucleara jpg
Primele orașe lovite în cazul unui Al Treilea Război Mondial - ce e nou față de Războiul Rece?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
image
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”

OK! Magazine

image
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori

Click! Pentru femei

image
Jon Bon Jovi a devenit bunic! În mod complet neașteptat, fiul lui a adoptat o fetiță!

Click! Sănătate

image
5 semne surprinzătoare că ai putea fi la risc de demență