Video Expertul în securitate George Scutaru, la Interviurile Adevărul: despre războiul din Iran și scenariile unei posibile escaladări globale

Expertul în securitate George Scutaru, fost consilier prezidențial, este invitatul unei noi ediții a emisiunii Interviurile Adevărul, unde analizează evoluțiile recente ale conflictului din Iran și riscurile pe care acestea le pot genera la nivel internațional.

În cadrul dialogului, specialistul explică de ce tensiunile din Orientul Mijlociu ar putea escalada.

De asemenea, expertul vorbește și despre pericolul ca actualul război să se transforme într-un conflict cu implicații globale. Interviul va aborda și impactul acestor evoluții asupra securității europene și regionale.