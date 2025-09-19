Un bărbat și doi copii au murit arși de vii într-o mașină Tesla, după ce s-au izbit de un copac. Portierele nu au putut fi deschise

Un bărbat de 43 de ani și doi copii de nouă ani au murit arși de vii, după ce au rămas blocați într-un autoturism Tesla care a luat foc în urma unui accident rutier. Mașina a ieșit de pe șosea și s-a izbit de un copac.

Conform poliției din orașul Schwerte, landul Renania de Nord-Westfalia, Germania, victimele au murit în momentul impactului. Un alt copil aflat în vehicul a reușit să iasă teafăr și a fost transportat la un spital din apropiere. Cumplictul accident, despre care a relatat publicația germană Ruhr News, s-a produs pe 7 septembrie.

Un localnic, proprietar al unui magazin de vopsele din zonă, a declarat pentru Ruhr News că a încercat să intervină cu un extinctor, dar nu a reușit să deschidă ușile din cauza mânerelor retractabile.

„Am vrut să salvez niște oameni. Am încercat să deschid mașina, dar nici asta nu a mers. Era deja foarte fierbinte din cauza incendiului, dar partea dreaptă a mașinii era încă relativ nedeteriorată. La naiba, nu am reușit să ajut. Nu a mers”, a spus acesta.

Incendiul s-a reaprins de mai multe ori, îngreunând intervenția pompierilor. Poliția investighează circumstanțele accidentului produs în vestul Germaniei, despre care a anunțat că s-a produs în timpul unei manevre de depășire.

Asociația auto germană ADAC avertizase încă din aprilie 2024 că mânerele retractabile ale ușilor Tesla pot deveni un risc de siguranță atunci când alimentarea electrică se întrerupe în urma unui accident.

Între timp, Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi din SUA a declanșat o investigație asupra a aproximativ 174.000 de modele Tesla Model Y, după plângeri privind imposibilitatea deschiderii ușilor electrice în situații de urgență.

Tesla a transmis că lucrează la un nou design al mânerelor ușilor pentru a îmbunătăți siguranța pasagerilor.