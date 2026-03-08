search
Duminică, 8 Martie 2026
Adevărul
„Un război care nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată”. Mesajul Chinei înaintea summitului Xi-Trump

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:

China avertizează că tensiunile din Orientul Mijlociu riscă să scape de sub control și face apel la dialog pentru a preveni extinderea conflictului. Declarațiile vin cu doar câteva săptămâni înaintea unui summit crucial între președintele chinez Xi Jinping și liderul american Donald Trump, la Beijing.

China cere dialog între marile puteri înaintea summitului Xi-Trump FOTO: Shutterstock
China cere dialog între marile puteri înaintea summitului Xi-Trump FOTO: Shutterstock

Principalul diplomat al Chinei a declarat că războiul aflat în desfășurare în Iran este o tragedie care nu aduce beneficii nimănui și a subliniat rolul pe care Beijingul îl revendică în menținerea stabilității internaționale.

Acesta este un război care nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată şi un război care nu aduce beneficii nimănui”, a declarat ministrul chinez de Externe, Wang Yi, într-o conferinţă de presă organizată duminică, în marja sesiunii anuale a parlamentului chinez, potrivit CNN.

Oficialul a prezentat China drept „cea mai importantă forţă a păcii, stabilităţii şi justiţiei din lume” și a reiterat apelul Beijingului pentru oprirea imediată a conflictului.

Potrivit lui Wang Yi, este nevoie de un armistițiu urgent pentru „a împiedica escaladarea situaţiei şi a evita extinderea şi propagarea flăcărilor războiului”.

„Toate părţile ar trebui să revină cât mai curând posibil la masa negocierilor şi să îşi rezolve diferenţele printr-un dialog egal”, a mai subliniat ministrul chinez de Externe.

Summitul Xi-Trump, umbrit de conflictul din Orientul Mijlociu

Avertismentul Chinei vine într-un moment sensibil, în condițiile în care președintele Xi Jinping se pregătește să îl primească la Beijing pe președintele american Donald Trump pentru discuții considerate esențiale pentru relația dintre cele mai mari două economii ale lumii.

Întâlnirea, programată pentru sfârșitul lunii, ar urma să abordeze teme majore precum tensiunile comerciale dintre cele două state sau situația din Taiwan.

Totuși, escaladarea rapidă a războiului din Orientul Mijlociu riscă să devină unul dintre subiectele centrale ale discuțiilor.

Temeri privind impactul global al războiului

China are relații apropiate de mult timp cu conducerea iraniană, iar evoluțiile recente au stârnit îngrijorare la Beijing. Autoritățile chineze, alături de multe alte state, au privit cu preocupare uciderea liderului iranian, ayatollahul Ali Khamenei, precum și creșterea prețurilor petrolului și efectele pe care conflictul le-ar putea avea asupra economiei globale.

La mai bine de o săptămână după ce Statele Unite și Israelul au lansat lovituri asupra Iranului, conflictul nu dă semne de calmare.

Președintele american Donald Trump a declarat vineri că nu va exista niciun acord cu Iranul în afară de „capitularea necondiţionată”, fără să ofere însă detalii despre condițiile concrete pe care Washingtonul le-ar impune.

China

