Beijingul le cere chinezilor aflați în Iran să-și ia măsuri de siguranță și să părăsească țara „cât mai curând posibil”

China le-a recomandat cetăţenilor săi să evite călătoriile în Iran şi le-a cerut celor aflaţi în ţară să plece „cât mai curând posibil”, invocând o creştere accentuată a riscurilor de securitate, pe fondul intensificării tensiunilor între Washington şi Teheran.

„Cetăţenii chinezi aflaţi în prezent în Iran sunt sfătuiţi să-şi ia măsuri de siguranţă şi să părăsească ţara cât mai curând posibil”, a declarat Departamentul pentru Afaceri Consulare al Ministerului chinez de Externe, potrivit Agerpres.

„Având în vedere situaţia actuală de securitate din Iran, Ministerul chinez de Externe şi ambasadele şi consulatele chineze din Iran le reamintesc cetăţenilor lor să evite orice călătorie în ţară în acest moment”, a adăugat acesta.

Ministerul a dat asigurări că ambasadele şi consulatele sale chineze din Iran şi din ţările vecine vor oferi „asistenţa necesară” cetăţenilor chinezi care doresc să părăsească ţara pe calea aerului sau pe uscat.

La rândul lor, Statele Unite au recomandat vineri ca personalul neesenţial de la ambasada lor din Ierusalim să părăsească Israelul pe fondul ameninţărilor americane cu atacuri împotriva Iranului.

Aceste anunţuri au loc a doua zi după cea de-a treia rundă de discuţii la Geneva, mediate de Oman, între Iran şi Statele Unite, văzută ca o ultimă încercare de a evita războiul după cea mai mare desfăşurare militară americană în Orientul Mijlociu din ultimele decenii.

Situație tot mai tensionată în Orient

Mesajul vine în aceeași zi în care Ambasada Statelor Unite la Ierusalim le-a transmis angajaților că pot părăsi Israelul imediat, pe fondul speculațiilor privind un posibil atac al SUA asupra Iranului. Avertismentul a fost trimis vineri de ambasadorul american în Israel, Mike Huckabee, într-un e-mail obținut și verificat de The New York Times.

„Găsiți un bilet de avion către orice destinație” și plecați „ASTĂZI”, a scris el, îndemnându-i să rezerve un zbor de pe aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv.

Până acum, mai multe ţări au început să retragă membri ai familiilor personalului diplomatic şi personal neesenţial din anumite zone din Orientul Mijlociu sau să-şi sfătuiască cetăţenii să evite călătoriile în Iran, pe fondul tensiunilor în creştere dintre Washington şi Teheran.

SUA au organizat una dintre cele mai mari desfăşurări militare din Orientul Mijlociu, în timp ce negociază cu Iranul privind programul nuclear al Republicii Islamice. Ultima rundă de discuţii s-a încheiat joi, fără niciun semn de progres.

Iranul a ameninţat că va lovi bazele americane din regiune dacă va fi atacat, iar o escaladare ar putea atrage şi Israelul. Cei doi inamici au purtat un război de 12 zile în iunie anul trecut.