search
Miercuri, 25 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video China ar putea furniza Iranului rachete supersonice anti-portavion

0
0
Publicat:

Iranul se află în negocieri avansate cu China pentru achiziționarea unei rachete de croazieră supersonice capabile să lovească portavioane americane, potrivit unor surse citate de Reuters.

Racheta chinezească CM-302/FOTO:X
Racheta chinezească CM-302/FOTO:X

Este vorba despre modelul CM-302, o variantă de export a familiei YJ-12, produsă de China Aerospace Science and Industry Corporation. Racheta este concepută pentru a distruge nave de război și, potrivit producătorului, poate atinge viteze de până la patru ori mai mari decât cea a sunetului, transportând o încărcătură explozivă de aproximativ 250 de kilograme. În faza finală a zborului, poate executa manevre de evitare în zigzag, la altitudine joasă, pentru a eluda sistemele de apărare ale navelor.

Rachetele nu ar fi fost utilizate până acum în luptă.

Negocieri accelerate după conflictul cu Israel

Potrivit Reuters, discuțiile dintre Teheran și Beijing au început în urmă cu doi ani, dar s-au intensificat după confruntarea de 12 zile dintre Israel și Iran, în luna iunie a anului trecut.

Nu este clar câte rachete intenționează Iranul să achiziționeze și nici când ar putea deveni operaționale. Vara trecută, în faza finală a negocierilor, o delegație iraniană formată din oficiali militari și guvernamentali de rang înalt ar fi vizitat China. Printre aceștia s-ar fi aflat și adjunctul ministrului iranian al Apărării, Massoud Oraei.

Un analist în domeniul securității, Danny Citrinowitz, fost ofițer de informații israelian, a declarat că astfel de rachete sunt „foarte dificil de interceptat” și ar reprezenta „o schimbare majoră de paradigmă” dacă Iranul ar dobândi capacitatea de a ataca nave cu armament supersonic.

Contextul militar din regiune

Informațiile apar în contextul în care Statele Unite concentrează una dintre cele mai ample desfășurări navale și aeriene în Orientul Mijlociu de la al doilea război din Golf.

Grupul de atac al portavionului USS Abraham Lincoln este staționat în prezent în Marea Arabiei, la sud de Iran. Un al doilea portavion, USS Gerald R. Ford, se îndreaptă către regiune și a fost fotografiat recent în apropiere de Creta.

Președintele american Donald Trump a amenințat Teheranul cu acțiuni militare dacă nu se ajunge la un acord privind limitarea programelor nucleare și balistice ale Iranului. Deși Washingtonul afirmă că oferă diplomației o șansă, oficialii americani au consolidat în paralel sistemele de apărare antirachetă din zonă.

Sistemul THAAD este destinat interceptării rachetelor balistice la altitudine mare, iar bateriile Patriot – recent suplimentate, potrivit imaginilor satelitare – pot utiliza variante capabile să vizeze rachete de croazieră care zboară la joasă altitudine, precum CM-302.

Relațiile dintre Beijing și Teheran

China s-a opus în mod constant intervențiilor militare occidentale împotriva Iranului. În anii 1980, Beijingul a furnizat cantități importante de armament Republicii Islamice, reducând însă cooperarea militară la sfârșitul anilor 1990, sub presiune internațională.

La o paradă militară organizată la Beijing în septembrie, președintele chinez Xi Jinping a declarat, în prezența omologului său iranian, Masoud Pezeshkian, că „China sprijină Iranul în apărarea suveranității, integrității teritoriale și demnității naționale”.

Exerciții militare și tensiuni interne

Între timp, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) a desfășurat exerciții militare în sudul Iranului și pe insulele din Golf, folosind, potrivit autorităților, „tactici combinate noi” și „tehnologii moderne”. Televiziunea de stat a difuzat imagini cu lansări de rachete, drone și alte sisteme de armament.

Săptămâna trecută, Iranul a organizat exerciții cu muniție reală în Strâmtoarea Hormuz, rută strategică prin care tranzitează aproximativ 20% din producția globală de petrol. De asemenea, forțele navale iraniene au participat la exerciții comune cu Rusia în Golful Oman și în nordul Oceanului Indian.

Pe plan intern, proteste studențești au fost raportate în mai multe universități din Teheran, inclusiv la Khajeh Nasir și Elm-o-Sanat, unde au avut loc confruntări între demonstranți și susținători ai guvernului.

Rămâne neclar dacă achiziția rachetelor supersonice va fi finalizată. O astfel de capacitate ar putea modifica semnificativ echilibrul militar din regiune, într-un moment în care negocierile diplomatice și demonstrațiile de forță se desfășoară în paralel.

China

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un primar avertizează că reforma lui Bolojan poate fi fentată. Care este trucul legal găsit de edili pentru a nu tăia posturi
digi24.ro
image
Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit
stirileprotv.ro
image
Deputaţii au schimbat marţi legea care modifică valabilitatea permiselor de conducere
gandul.ro
image
Mecanismul EastInvest, de sprijin pentru România și alte 8 țări din UE, lansat joi la Bruxelles
mediafax.ro
image
Cartelurile dezlănțuite după moartea lui „El Mencho”! America ar putea interveni în orice moment. Declarații exclusive din mijlocul haosului: „Nu am ieșit de trei zile, pentru că este riscant”
fanatik.ro
image
Putin îi pregătește pe ruși pentru cea mai proastă veste posibilă
libertatea.ro
image
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini
digi24.ro
image
„Vă spun suma netă! Nu e normal”. Ce pensie are Marin Condescu, fostul boss de la Pandurii, condamnat în 2018 pentru delapidare
gsp.ro
image
Nu a crezut! Noi detalii ies la iveală, după despărțirea dintre Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac: "Era jos de tot!"
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Blocaj la CCR. Judecătorii nu reușesc să se pună de acord pe motivarea deciziei privind pensiile magistraților
antena3.ro
image
Un profesor din Caraș-Severin a tamponat mașina fostei iubite și a fugit. Avea interdicție să se apropie de ea
observatornews.ro
image
Cine este Lăcrămioara, iubita lui Florin Prunea? Deși nu a divorțat, Hanțu se afișează cu femeia în vârstă de 50 de ani
cancan.ro
image
Înfrângere pentru pensionarii cu grupe. Înalta Curte decide să nu le crească pensiile într-o speță crucială
newsweek.ro
image
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
prosport.ro
image
Cum a scăpat fetița de 6 ani cu doar câteva răni în urma accidentului din Brăila, deși impactul a fost devastator. Detaliul care i-a salvat viața
playtech.ro
image
Profeţia lui Dumitru Dragomir despre calificarea FCSB-ului în play-off: “Dacă o să câştige acolo se califică”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Ultima căsnicie a durat 24 de zile!" La 44 de ani, a spus că nu se mai însoară niciodată
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
Daniela, o tânără mamă și soție din Argeș, s-a stins din viață la doar 37 de ani: „La mulți ani ți-am spus acum două zile, iar azi îți spun adio”
kanald.ro
image
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
wowbiz.ro
image
Anunț TRIST despre Monica Bîrlădeanu. Soția lui Valeriu Gheorghiță a ajuns pe mâna medicilor
romaniatv.net
image
Anunț pentru toți clienții Hidroelectrica. Se schimbă tarifele
mediaflux.ro
image
„Vă spun suma netă! Nu e normal”. Ce pensie are Marin Condescu, fostul boss de la Pandurii, condamnat în 2018 pentru delapidare
gsp.ro
image
Ce a pățit un vlogger danez în timp ce făcea autostopul la noi în țară: „Tot ce ați auzit despre România e greșit”
actualitate.net
image
Scene hilare în apropierea Parlamentului European. Cum a coborât un bărbat de la etajul trei pe balcoanele unui imobil din Bruxelles: „M-am apucat să îl filmez ...”
actualitate.net
image
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
click.ro
image
3 zodii a căror viață se va schimba în bine înainte de sfârșitul lunii martie. Astrele anunță surprize neașteptate și oportunități uriașe
click.ro
image
Gabriela Cristea, schimbare radicală de look! Fosta moderatoare s-a afișat cu părul scurt. FOTO
click.ro
Kate Middleton foto Profimedia jpg
În spatele ușilor închise de la palat, când nimeni n-o vedea, Kate „a plâns în hohote”. S-a întâmplat totul chiar înainte de-a apărea în public!
okmagazine.ro
Jennifer Lopez foto Instagram jpg
„Am fost întotdeauna noi trei”. Omagiul adus de Jennifer Lopez gemenilor ei de 18 ani
clickpentrufemei.ro
Insula Ada-Kaleh (© iMAGO Romaniae)
Insula turcească Ada Kaleh, vizitată de un grup de elevi din Caransebeș în vara anului 1913
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
image
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete

OK! Magazine

image
Priviri galeșe și gelozie! Regina Letizia e foc și pară după ce toată lumea vorbește despre „infidelitatea lui Felipe”

Click! Pentru femei

image
„În sfârșit, înțeleg sexul!” Cântăreața Hillary Duff a avut numai experiențe neplăcute până acum!

Click! Sănătate

image
Ce face prima dată un medic când ajunge într-o cameră de hotel