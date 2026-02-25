Iranul se află în negocieri avansate cu China pentru achiziționarea unei rachete de croazieră supersonice capabile să lovească portavioane americane, potrivit unor surse citate de Reuters.

Este vorba despre modelul CM-302, o variantă de export a familiei YJ-12, produsă de China Aerospace Science and Industry Corporation. Racheta este concepută pentru a distruge nave de război și, potrivit producătorului, poate atinge viteze de până la patru ori mai mari decât cea a sunetului, transportând o încărcătură explozivă de aproximativ 250 de kilograme. În faza finală a zborului, poate executa manevre de evitare în zigzag, la altitudine joasă, pentru a eluda sistemele de apărare ale navelor.

Rachetele nu ar fi fost utilizate până acum în luptă.

Negocieri accelerate după conflictul cu Israel

Potrivit Reuters, discuțiile dintre Teheran și Beijing au început în urmă cu doi ani, dar s-au intensificat după confruntarea de 12 zile dintre Israel și Iran, în luna iunie a anului trecut.

Nu este clar câte rachete intenționează Iranul să achiziționeze și nici când ar putea deveni operaționale. Vara trecută, în faza finală a negocierilor, o delegație iraniană formată din oficiali militari și guvernamentali de rang înalt ar fi vizitat China. Printre aceștia s-ar fi aflat și adjunctul ministrului iranian al Apărării, Massoud Oraei.

Un analist în domeniul securității, Danny Citrinowitz, fost ofițer de informații israelian, a declarat că astfel de rachete sunt „foarte dificil de interceptat” și ar reprezenta „o schimbare majoră de paradigmă” dacă Iranul ar dobândi capacitatea de a ataca nave cu armament supersonic.

Contextul militar din regiune

Informațiile apar în contextul în care Statele Unite concentrează una dintre cele mai ample desfășurări navale și aeriene în Orientul Mijlociu de la al doilea război din Golf.

Grupul de atac al portavionului USS Abraham Lincoln este staționat în prezent în Marea Arabiei, la sud de Iran. Un al doilea portavion, USS Gerald R. Ford, se îndreaptă către regiune și a fost fotografiat recent în apropiere de Creta.

Președintele american Donald Trump a amenințat Teheranul cu acțiuni militare dacă nu se ajunge la un acord privind limitarea programelor nucleare și balistice ale Iranului. Deși Washingtonul afirmă că oferă diplomației o șansă, oficialii americani au consolidat în paralel sistemele de apărare antirachetă din zonă.

Sistemul THAAD este destinat interceptării rachetelor balistice la altitudine mare, iar bateriile Patriot – recent suplimentate, potrivit imaginilor satelitare – pot utiliza variante capabile să vizeze rachete de croazieră care zboară la joasă altitudine, precum CM-302.

Relațiile dintre Beijing și Teheran

China s-a opus în mod constant intervențiilor militare occidentale împotriva Iranului. În anii 1980, Beijingul a furnizat cantități importante de armament Republicii Islamice, reducând însă cooperarea militară la sfârșitul anilor 1990, sub presiune internațională.

La o paradă militară organizată la Beijing în septembrie, președintele chinez Xi Jinping a declarat, în prezența omologului său iranian, Masoud Pezeshkian, că „China sprijină Iranul în apărarea suveranității, integrității teritoriale și demnității naționale”.

Exerciții militare și tensiuni interne

Între timp, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) a desfășurat exerciții militare în sudul Iranului și pe insulele din Golf, folosind, potrivit autorităților, „tactici combinate noi” și „tehnologii moderne”. Televiziunea de stat a difuzat imagini cu lansări de rachete, drone și alte sisteme de armament.

Săptămâna trecută, Iranul a organizat exerciții cu muniție reală în Strâmtoarea Hormuz, rută strategică prin care tranzitează aproximativ 20% din producția globală de petrol. De asemenea, forțele navale iraniene au participat la exerciții comune cu Rusia în Golful Oman și în nordul Oceanului Indian.

Pe plan intern, proteste studențești au fost raportate în mai multe universități din Teheran, inclusiv la Khajeh Nasir și Elm-o-Sanat, unde au avut loc confruntări între demonstranți și susținători ai guvernului.

Rămâne neclar dacă achiziția rachetelor supersonice va fi finalizată. O astfel de capacitate ar putea modifica semnificativ echilibrul militar din regiune, într-un moment în care negocierile diplomatice și demonstrațiile de forță se desfășoară în paralel.