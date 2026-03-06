Donald Trump: nu va exista niciun acord cu Iranul fără „capitulare necondiționată”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că nu va exista niciun acord cu Iranul pentru a pune capăt conflictului până când Teheranul nu va accepta o „capitulare necondiționată”.

Într-un mesaj publicat pe platforma sa de socializare, Truth Social, liderul american a stabilit condițiile pentru oprirea atacurilor americane asupra Iranului, afirmând: „Nu va exista niciun acord cu Iranul decât în cazul unei CAPITULĂRI NECONDIȚIONATE.”

Trump nu a oferit până acum un calendar clar pentru încheierea ostilităților. Într-un interviu acordat revistei Time, el a sugerat că obiectivele administrației sale ar putea fi atinse în patru sau cinci săptămâni, dar a subliniat că nu există „nicio limită de timp”.

Președintele a afirmat că, după capitularea Iranului și alegerea unui „lider suprem și acceptabil”, Statele Unite și aliații lor ar putea ajuta la reconstruirea economiei țării. El a susținut că Iranul ar putea deveni „mai mare, mai puternic și mai prosper ca niciodată”, folosind chiar sloganul „Make Iran Great Again”.

Interes pentru viitoarea conducere a Iranului

Trump a declarat de asemenea că dorește să fie implicat în alegerea succesorului liderului suprem iranian, Ali Khamenei, care a fost ucis în primele zile ale conflictului, potrivit relatărilor din presă.

Într-un interviu acordat postului CNN, președintele american a spus că nu este preocupat în mod special dacă Iranul devine sau nu un stat democratic. În opinia sa, este mai important ca noua conducere să fie dispusă să coopereze cu Statele Unite, Israelul și alți aliați din Orientul Mijlociu.

„Iranul nu mai este aceeași țară ca acum o săptămână”, a spus Trump. „Atunci era puternic, dar acum conducerea a fost practic neutralizată.”

El a sugerat că este deschis chiar și ideii ca Iranul să fie condus de un lider religios, dacă acesta ar menține relații constructive cu Washingtonul și cu partenerii săi regionali.

Impactul războiului asupra civililor

În timp ce liderii politici discută despre viitorul Iranului, conflictul continuă să afecteze populația civilă.

Un locuitor din Tehran a declarat pentru CNN că inițial a sperat că războiul ar putea duce la căderea regimului iranian. Însă moartea unui prieten într-un raid aerian i-a schimbat perspectiva.

Medicul, care lucra la un mare spital din capitală, a murit după ce mașina sa a fost prinsă sub dărâmături în Piața Enqelab, în timp ce se întorcea acasă după o tură lungă.

„Era prietenul meu și m-a distrus”, a spus bărbatul.

Cu toate acestea, el a afirmat că bombardamentele sunt „prețul pe care trebuie să-l plătim pentru a scăpa de acest regim”.

Conflictul continuă să se intensifice

Declarațiile lui Trump reflectă o poziție extrem de dură a Washingtonului, într-un moment în care conflictul dintre Iran, Statele Unite și Israel se extinde în întreaga regiune și provoacă temeri privind o escaladare mai largă în Orientul Mijlociu.

Oficialii americani au indicat că operațiunile militare ar putea continua timp de mai multe săptămâni, în timp ce atacurile reciproce cu rachete și drone continuă în regiune.