Strategia de „război” a Beijingului: cum a devenit China imună la șocurile energetice din Orientul Mijlociu

Escaladarea conflictului din Iran a provocat turbulențe pe piețele globale și temeri privind inflația, însă China a reușit să rămână relativ stabilă, datorită rezervelor energetice, diversificării surselor și expunerii reduse la capitalul străin.

Deși este unul dintre cei mai mari importatori de petrol din lume, China a evitat un șoc major, chiar și în contextul blocajelor din strâmtoarea Ormuz. Explicația ține de o strategie construită în timp: diversificarea surselor de energie și acumularea unor rezerve masive.

Cu peste 1,2 miliarde de barili de petrol în stoc și un mix energetic care include cărbune, energie regenerabilă și GNL, economia chineză este mai puțin vulnerabilă la crizele din Golful Persic.

„O mare parte din corelația scăzută observată pe piețele sale de capital în ultimele săptămâni provine cu siguranță din faptul că, în calitate de cel mai mare importator de petrol din lume, se gândește strategic la un război de ceva vreme”, a declarat Julian Howard, strateg șef de investiții la Gam, potrivit CNBC.

Un avantaj construit după tensiunile cu SUA

Analiștii spun că această reziliență a fost accelerată după războiul comercial cu SUA din 2018. „Pe atunci, Trump a lovit China frontal, iar ceea ce s-a întâmplat de atunci este că China a început să se pregătească, iar ei au început să devină mai rezistenți și mai independenți”, a explicat Peter Boockvar.

El a adăugat: „Încercarea noastră de a le limita accesul la tehnologia noastră i-a încurajat doar să o dezvolte pe a lor”.

Obligațiunile, un refugiu stabil

În timp ce alte active considerate sigure au avut fluctuații, obligațiunile chineze au rămas stabile. Randamentul pe 10 ani s-a menținut în jur de 1,81%, în contrast cu creșterea semnificativă a randamentelor din SUA.

„Important este că principala problemă a acestei crize a fost incapacitatea țărilor de a reacționa eficient, având în vedere deficitele fiscale foarte ridicate, nivelurile datoriei și inflația la niveluri incomode”, a declarat Gustavo Medeiros.

„China se confruntă cu deflația, așa că piața sa de obligațiuni a fost mai puțin expusă decât alte piețe majore”.

În plus, dependența redusă de investitori străini limitează riscul unor retrageri masive de capital.

Un rival global și un posibil stabilizator regional

Pe termen lung, China rămâne singura țară care poate concura cu SUA în mai multe industrii-cheie, de la inteligență artificială la vehicule electrice. „Există o singură țară, și anume China, care concurează puternic cu SUA în toate industriile”, a spus Liqian Ren.

În același timp, Beijingul încearcă să își consolideze rolul în Asia, oferind sprijin în domeniul energiei. „Suntem aici pentru a oferi dezvoltare economică… și vă putem ajuta să asigurați siguranța aprovizionării cu energie… putem oferi stabilitate”, a explicat Li Shuo.