Criza petrolului ar putea accelera tranziția către mașinile electrice, în avantajul producătorilor chinezi

Creșterea bruscă a prețurilor la petrol, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, ar putea deveni un punct de cotitură pentru industria globală a vehiculelor electrice, oferind în același timp un impuls neașteptat producătorilor din China, relatează CNN.

Prețul țițeiului a urcat recent până la aproximativ 119 dolari pe baril, după perturbarea livrărilor din regiune, în special prin Strâmtoarea Hormuz — un punct esențial pentru aprovizionarea globală cu energie. Evoluția a alimentat temeri privind o nouă rundă de inflație sau chiar o posibilă recesiune globală.

O oportunitate pentru industria auto electrică

Pentru producătorii chinezi de vehicule electrice, contextul ar putea reprezenta o oportunitate strategică. Deși China domină deja producția și exportul de automobile electrice, companiile locale se confruntă cu o concurență acerbă pe piața internă și cu o încetinire a cererii.

În același timp, scumpirea carburanților și ieftinirea relativă a mașinilor electrice ar putea încuraja adoptarea acestora, în special în țările asiatice dependente de importurile de petrol.

Analiștii susțin că această combinație ar putea accelera expansiunea globală a brandurilor chineze, în condițiile în care multe state din Asia resimt direct efectele crizei energetice.

Dependența de petrol, scoasă în evidență

Conflictul a evidențiat vulnerabilitatea energetică a regiunii: aproximativ 60% din importurile de petrol ale Asiei provin din Orientul Mijlociu, o mare parte tranzitând Strâmtoarea Ormuz.

Potrivit organizației Ember, vehiculele electrice reprezintă una dintre cele mai eficiente modalități de reducere a dependenței de importuri. Estimările arată că utilizarea acestora a redus anul trecut consumul global de petrol cu aproximativ 1,7 milioane de barili pe zi.

Posibil punct de cotitură

Experții compară actuala situație cu impactul invaziei ruse în Ucraina asupra politicilor energetice europene, sugerând că și Asia ar putea accelera tranziția către energie curată.

Creșterile repetate ale prețurilor la combustibili evidențiază volatilitatea pieței și riscurile asociate dependenței de petrol, ceea ce ar putea schimba comportamentul consumatorilor pe termen lung.

Avantajul Chinei

China pare mai bine pregătită decât alte state pentru a face față șocului energetic. Pe lângă rezervele semnificative de petrol, țara este lider global în producția de energie solară și eoliană.

Vehiculele electrice reprezintă deja aproximativ jumătate din vânzările de mașini noi din China, iar extinderea acestui segment a contribuit la reducerea consumului de petrol al țării.

Autoritățile de la Beijing văd în această tranziție nu doar un obiectiv de mediu, ci și o componentă esențială a securității naționale, în contextul instabilității din regiuni cheie de aprovizionare.

Probleme structurale persistente

Cu toate acestea, industria auto electrică din China se confruntă cu dificultăți interne. Suprasaturarea pieței și competiția intensă pun presiune pe profitabilitatea producătorilor.

Potrivit estimărilor companiei AlixPartners, doar o mică parte dintre cele peste 100 de mărci de vehicule electrice din China ar putea rămâne viabile financiar până la sfârșitul deceniului.

Chiar dacă prețurile ridicate ale petrolului ar putea stimula cererea internă, producătorii vor continua să depindă de piețele externe pentru a absorbi excedentul de producție.

Piețe externe, cheia creșterii

Accesul pe piața din Statele Unite rămâne limitat din cauza tarifelor ridicate menite să protejeze producătorii locali, inclusiv Tesla.

În schimb, Asia oferă oportunități semnificative. Țări precum Thailanda, Filipine și Vietnam caută soluții pentru reducerea consumului de energie, inclusiv prin promovarea vehiculelor electrice.

Producătorul vietnamez VinFast a început deja să ofere reduceri pentru a stimula cererea.

Perspective

Specialiștii consideră că volatilitatea prețurilor la combustibili și politicile guvernamentale favorabile vor accelera dezvoltarea pieței de vehicule electrice în Asia.

În acest context, producătorii capabili să ofere modele accesibile și să își extindă rapid capacitățile de producție ar putea avea cel mai mult de câștigat din actuala criză energetică.