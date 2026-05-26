A început Evaluarea Națională la clasa a VI-a. Prima probă - Limba română

Elevii de clasa a VI-a susțin marți proba la Limba română din cadrul Evaluării Naționale, prima etapă a testărilor organizate de Ministerul Educației pentru verificarea competențelor dobândite în școală.

Elevii de clasa a VI-a susțin marți, 26 mai, proba de Limbă și comunicare – Limba română, în cadrul Evaluării Naționale, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării.

Testarea continuă miercuri, 27 mai, cu proba la Matematică și Științe ale naturii, iar joi, 28 mai, elevii aparținând minorităților naționale vor susține proba de Limbă și comunicare - Limbă maternă.

Evaluările au rolul de a măsura nivelul de pregătire al elevilor și competențele dobândite pe parcursul anilor de studiu. Potrivit Ministerului Educației, testele sunt concepute pentru a verifica atât cunoștințele acumulate la clasă, cât și deprinderile de înțelegere și aplicare a informațiilor, incluzând itemi care urmăresc nivelul de alfabetizare funcțională al elevilor.

Spre deosebire de examenele naționale susținute în anii terminali, rezultatele acestor evaluări nu sunt făcute publice și nu sunt afișate. De asemenea, notele nu sunt trecute în catalog decât în situația în care părinții solicită acest lucru în scris.

După finalizarea probelor, elevii și părinții sau reprezentanții legali vor primi informații privind nivelul competențelor evaluate și stadiul dezvoltării acestora. Rezultatele vor fi utilizate inclusiv pentru elaborarea unor planuri individualizate de învățare, adaptate nevoilor fiecărui elev.

Pentru fiecare test administrat în cadrul Evaluării Naționale la clasele a IV-a și a VI-a, timpul de lucru alocat elevilor este de 60 de minute.