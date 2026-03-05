Premieră în China. Gestul făcut de Beijing înainte de vizita președintelui SUA Donald Trump

Timp de șase zile consecutive, începând de vineri, 27 februarie, Beijingul nu a mai trimis avioane militare în apropierea Taiwanului, pentru prima dată în cel puțin trei ani. Analiștii spun că această pauză reflectă o prudență deliberată înaintea summitului Xi–Trump.

Absența avioanelor Forțelor Aeriene ale Armatei Populare de Eliberare (PLA) în apropierea insulei autonome, de vineri până miercuri, reprezintă cea mai lungă astfel de întrerupere din ultimii trei ani, conform datelor Ministerului Apărării din Taiwan, arată South China Morning Post.

Numărul navelor militare ale armatei chineze detectate în aceeași perioadă de Taipei a rămas însă aproape neschimbat, adică între cinci și șapte bucăți. Deși a devenit deja obișnuit ca avioanele PLA să facă manevre aproape zilnic în jurul Taiwanului, autoritățile nu au mai înregistrat niciun zbor într-un total 11 zile din februarie, inclusiv o perioadă de trei zile între 16 și 18 februarie, în jurul Anului Nou Chinezesc.

Este pentru prima dată din 2024 când avioanele PLA nu au zburat în cele trei zile de la ajunul Anului Nou Chinezesc până în prezent. Analiștii consideră că această reținere contrastează cu modelul strategic al Beijingului din ultimii ani și ar putea fi legată de viitoarea întâlnire între președintele Xi Jinping și omologul său american, Donald Trump.

Președintele Donald Trump a anunțat pe 24 noiembrie, că a acceptat invitația omologului său chinez, Xi Jinping, de a merge în vizită în Beijing. Vizita președintelui SUA ar urma să aibă loc în aprilie 2026, a relatat Axios la vremea respectivă.

Ulterior, la începutul lunii februarie, cei doi lideri au avut o convorbire telefonică în care au abordat dosare sensibile precum Taiwanul, relațiile economice bilaterale și principalele tensiuni geopolitice. Dialogul a avut loc într-un moment delicat pentru relațiile dintre Beijing și Washington și a fost urmat de mesaje ferme din ambele tabere.