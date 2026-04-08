„China râde, Europa pierde”. Ce ascunde armistițiul din Iran. „O încetare a focului nu înseamnă pace”

Activistul civic și corespondentul de război Radu Hossu a publicat o amplă analiză la împlinirea a 40 de zile de la izbucnirea războiului, susținând că, în pofida unei încetări a focului, conflictul este departe de a se fi încheiat. În opinia sa, efectele geopolitice și economice ale confruntării sunt majore, iar marile beneficiare sunt Iranul, Rusia și China. „Dacă asta e o victorie a lui Trump, nu vreau să știu cum arată o înfrângere”, a transmis acesta.

„Luând de bună încetarea focului, fac o scurtă trecere-n revistă a ce s-a întâmplat în aceste 40 de zile de război și cum Trump a câștigat și a câștigat de ne-a luat dracu' pe toți: războiul nu s-a încheiat. O încetare a focului nu înseamnă pace”, a scris Hossu, pe Facebook.

Acesta a subliniat că eliminarea ayatollahului Khamenei și a mai multor lideri ai Gărzilor Revoluționare nu a produs schimbarea de regim anticipată de unii observatori.

„Ayatollahul Khameni a fost eliminat și cu el încă vreo câteva zeci de lideri ai Gărzilor Revoluționare-grupare teroristă a Revoluției Islamice. Toți niște criminali odioși. Nu le plânge nimeni de dor sau milă”, a precizat el.

Adevărații câștigători sunt China, Rusia și Iranul

Potrivit lui Hossu, unul dintre marile câștiguri strategice ale Teheranului este controlul asupra Strâmtorii Ormuz, poziție pe care Iranul ar fi folosit-o în negocierile cu fostul președinte american Donald Trump.

„Iran este în controlul Strâmtorii Ormuz. Nu era înainte de 28 februarie (când a început războiul). A și folosit asta în negocierile cu Trump și a câștigat acceptarea în negocieri a planului lor în 10 puncte, foarte favorabil Iranului”, a explicat acesta.

În analiza sa, Hossu susține că Statele Unite au consumat o parte semnificativă din stocurile de muniție strategică, afectând inclusiv capacitatea de descurajare în raport cu China și sprijinul pentru Ucraina.

„SUA și-a folosit între 10 și 55% (depinzând de armament) din stocurile munițiilor stand off, esențiale în descurajarea Chinei, și chiar mai mult din rachetele interceptoare excepțional de importante în protejarea civililor în Ucraina. China râde”, a arătat Hossu.

Totodată, el afirmă că ridicarea sancțiunilor asupra exporturilor petroliere maritime avantajează atât Rusia, cât și Iranul.

„Rusia beneficiază de ridicarea sancțiunilor impuse asupra petrolului transportat naval. Putin este mai mult decât fericit; Iran beneficiază de ridicarea sancțiunilor asupra petrolului lor transportat maritim. Noii lideri ai regimului sunt bucuroși”, a adăugat acesta.

În ceea ce privește situația internă din Iran, Hossu consideră că populația civilă este marele perdant al conflictului. „Poporul iranian nu este liber. Vreau să ne concentrăm asupra acestui fapt. Poporul iranian, cel care ar fi trebuit pus în centrul acestui conflict, ca prioritate zero, a fost abandonat. Ba mai mult, se simte și trădat de Trump”, a transmis el.

Radu Hossu avertizează că efectele economice ale conflictului se vor resimți pe termen lung, inclusiv în Europa.

„Criza provocată de acest război, care după cum vedeți în punctele de mai sus nu a adus niciun beneficiu considerabil, se va face resimțită pentru foarte multe luni ce vor urma, cel mai probabil pe tot parcursul anului - și aici mă refer la industria IT, agricultură și sectorul energetic”, a scris el.

În opinia sa, China va ieși întărită din acest război. „China este câștigătoarea pe termen lung în sectorul energetic, pentru că va rezista la acest șoc, pentru că investește colosal în energie verde și pentru că industria IT din Corea de Sud și Taiwan va fi lovită de criza heliului, ceea ce le conferă timp pentru a mai micșora distanța tehnologică față de Vest. Europa este marea pierzătoare din cauza dependențelor energetice și blocarea programelor de investiții în energie verde din ultimii ani”, a afirmat Hossu.

Activistul a atras atenția și asupra faptului că programul nuclear iranian nu ar fi fost afectat în mod real. „Cele 400 și ceva de kg de uraniu îmbogățit sunt fix tot acolo unde erau și înainte de începerea războiului”, a mai subliniat acesta.

NATO- „cea mai mare criză internă din istorie”

Hossu a susținut că NATO traversează o perioadă fără precedent de tensiuni și neîncredere.

„NATO trece prin cea mai mare criză internă a sa din istorie din cauza începerii acestui război și a insultelor și amenințărilor lui Trump. Trece și printr-o criză de încredere în esența sa, Articolul 5, peste care nu văd cum se va trece în viitorul apropiat, dacă se va trece vreodată”, a avertizat el.

Pe plan intern, Hossu estimează efecte directe asupra populației prin creșterea prețurilor la combustibili și inflație. „Nu-i așa că simțiți cum suntem niște câștigători? Mai ales când pompăm cu 10 lei motorina-n rezervor și vom vedea anunțurile din toamnă cu inflație de 12-14% sau cine știe cât. Dacă asta e o victorie a lui Trump, nu vreau să știu cum arată o înfrângere”, a conchis acesta.

În încheiere, activistul a revenit asupra negocierilor de pace care ar urma să aibă loc în următoarele două săptămâni.

„Trump zice că negocierile în astea două săptămâni se vor baza pe planul de pace în 10 puncte al Iranului. Știți ce conține? Printre altele: dreptul de îmbogățire a uraniului și ridicarea tuturor sancțiunilor impuse”, a mai scris Radu Hossu pe Facebook.