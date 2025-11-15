search
Sâmbătă, 15 Noiembrie 2025
Adevărul
Complexul militar uriaș de lângă Beijing: ar putea deveni buncărul liderilor chinezi în cazul unui atac nuclear al SUA

Publicat:

Niște imagini din satelit dezvăluie etapele construcției unui complex militar imens situat la sud-vest de Beijing. Analiștii internaționali susțin că ar putea servi drept adăpost pentru liderii Chinei în scenariul unui atac nuclear american. Proiectul, supranumit de specialiști „Orașul Militar din Beijing”, ar ocupa o suprafață de zece ori mai mare decât cea a Pentagonului, cea mai mare clădire administrativă din lume.

Construcția poate fi bază de antrenament sau un centru administrativ militar. FOTO: X/@MenchOsint
Construcția poate fi bază de antrenament sau un centru administrativ militar. FOTO: X/@MenchOsint

Construcția apare în contextul ambițiilor președintelui Xi Jinping de a transforma armata chineză într-o forță „de clasă mondială” până la jumătatea secolului, capabilă să egaleze sau chiar să depășească puterea militară a Statelor Unite. Pe lângă dezvoltarea accelerată a flotei navale, a arsenalului nuclear și a rachetelor cu rază lungă de acțiune, Beijingul pare să investească și în infrastructuri strategice capabile să protejeze conducerea de vârf în situații de criză extremă, scrie Newsweek.

Imaginile obținute de Agenția Spațială Europeană arată un progres vizibil al lucrărilor începând de la mijlocul anului trecut. Analiștii consideră că un astfel de complex subteran ar putea permite Chinei să continue operațiunile militare chiar și după declanșarea unui conflict nuclear de mare amploare.

Totuși, nu toți experții cred că este vorba despre un buncăr pentru elita politică. Cercetătorul Hsu Yen-chi, de la Consiliul pentru Studii privind Strategia și Jocurile de Război din Taiwan, susține că dimensiunile uriașe ar putea indica și cu totul altceva: o vastă bază de antrenament sau un centru administrativ militar.

Posibil nou model de comandă militară

Dacă acest complex este unul de comandă fortificat, analiștii consideră că Beijingul ar putea adopta o doctrină militară inspirată de cea americană, care permite ofițerilor de rang inferior să ia rapid decizii pe câmpul de luptă fără aprobări prealabile. Această „comandă a misiunii” ar putea accelera reacția unităților chineze în timpul unui conflict, potrivit unui raport al Rand Corporation.

Totuși, modelul ar veni cu riscuri: o coordonare deficitară și un control mai slab exercitat de liderii centrali ai Armatei de Eliberare a Poporului în situații critice.

Teama Beijingului de un atac

Pentru unii specialiști, construcția reflectă temerile persistente ale Partidului Comunist Chinez că SUA ar putea lansa un atac preventiv menit să înlăture conducerea țării. „Acesta ar fi complexul în care toți liderii PCC și din armată s-ar putea reloca pentru comandă și control în timpul unui război sau al unei crize nucleare”, afirmă Lyle Morris, cercetător al Asia Society Policy Institute.

El amintește că Beijingul „nu vrea să repete ceea ce s-a întâmplat în 1969”, când conflictul de frontieră cu Uniunea Sovietică a adus China în pragul unui război nuclear, surprinzând conducerea nepregătită.

Analiștii avertizează că un război între SUA și China ar putea izbucni în cazul unei invazii chineze în Taiwan sau în urma unui incident, chiar și neintenționat, în zona disputelor din Marea Chinei de Sud. Regiunea este revendicată de Beijing, dar și de Filipine, un aliat al Statelor Unite.

China

