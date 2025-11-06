Un bărbat a descoperit sub o casă abandonată un buncăr din Războiul Rece cu echipamente sovietice intacte: măști de gaze, truse medicale și filtre de apă

Într-un mic oraș din Polonia, un localnic a făcut o descoperire neașteptată într-o casă abandonată. Coborând în subsol, bărbatul a dat peste o ușă masivă de securitate care ascundea un buncăr subteran, construit în timpul Războiului Rece.

Deasupra buncărului se află o casă veche de familie, care a rămas aproape în stare perfectă. Camerele încă conțin mobilier, obiecte personale, cărți și alte obiecte de uz casnic din anii '70 și '80.

„Acesta este unul dintre acele locuri în care poți simți cum istoria este literalmente înghețată în aer”, a scris cercetătorul care a explorat locația, potrivit focus.

Potrivit autorului postării, buncărul a fost amenajat în anii 1970 și conține echipamente intacte din acea perioadă, inclusiv măști de gaze sovietice, baloane metalice pentru soldați, truse de prim ajutor, pungi pentru echipament și filtre de apă.

Cercetătorii consideră că acesta a fost folosit fie ca depozit în caz de război, fie ca loc de antrenament militar. Nimic nu a fost atins din anii 1980.

Fotografiile virale au stârnit uimire pe rețelele sociale, mulți utilizatori mărturisind că nu se așteptau să vadă un astfel de depozit și că locul arată ca un adăpost perfect pentru a te izola de lume.

Unii au remarcat că este păcat că imobilul a fost abandonat, considerând că buncărul ar putea fi folosit pentru a crea un adăpost funcțional.