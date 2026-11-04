 China dă în judecată un stat american pentru declarațiile despre pandemia de COVID-19 și cere despăgubiri de peste 53 de miliarde de dolari | adevarul.ro
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China dă în judecată un stat american pentru declarațiile despre pandemia de COVID-19 și cere despăgubiri de peste 53 de miliarde de dolari

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Un tribunal din China a început audierea unui proces de defăimare intentat de autoritățile locale și instituții științifice împotriva statului american Missouri și a mai multor foști și actuali procurori generali ai acestuia. Reclamanții îi acuză că au fabricat și răspândit informații false despre pandemia de COVID-19 și solicită despăgubiri de peste 53 de miliarde de dolari.

Acțiunile pârâților ar fi afectat grav reputația instituțiilor chineze.
Acțiunile pârâților ar fi afectat grav reputația instituțiilor chineze. Foto: Shutterstock

Dosarul a fost acceptat oficial de Tribunalul Intermediar al Poporului din Wuhan, orașul din centrul Chinei considerat locul în care a izbucnit pandemia de coronavirus. Acțiunea a fost inițiată de administrația municipală din Wuhan, Institutul de Virusologie din Wuhan și Academia Chineză de Științe din Beijing.

În proces sunt vizați statul Missouri, foștii procurori generali Eric Schmitt și Andrew Bailey, precum și actualul procuror general Catherine Hanaway. Reclamanții susțin că aceștia ar fi orchestrat și desfășurat în Statele Unite „acțiuni judiciare abuzive și de rea-credință”, prin care ar fi promovat informații false și afirmații discriminatorii la adresa Chinei, relatează Reuters.

Potrivit cererii de chemare în judecată, acțiunile pârâților ar fi afectat grav reputația instituțiilor chineze și ar fi provocat pierderi financiare importante.

China cere despăgubiri de peste 53 de miliarde de dolari și scuze publice

Pe lângă despăgubiri, partea chineză solicită scuze publice oficiale și măsuri pentru restabilirea reputației reclamanților. Potrivit publicației South China Morning Post, suma cerută se ridică la aproximativ 53,44 miliarde de dolari.

Biroul procurorului general din Missouri nu a răspuns imediat solicitării Reuters de a comenta acuzațiile.

Procesul reprezintă cel mai recent episod al conflictului juridic dintre China și statul american Missouri, după ce autoritățile americane au intentat, în aprilie 2020, un proces fără precedent împotriva provinciei Hubei și a altor pârâți chinezi.

La acel moment, oficialii din Missouri au prezentat acțiunea drept o încercare de a-i trage la răspundere pe cei considerați responsabili pentru pandemie și pentru prejudiciile economice provocate de aceasta.

O nouă variantă de COVID se răspândește în Europa 

COVID-19 nu a dispărut nici în această toamnă, iar numărul cazurilor crește în unele țări europene. Un rol important îl are noua variantă XFG. Pe lângă durerea în gât, tuse și febră, aceasta poate provoca și o răgușeală neobișnuit de accentuată. Această variantă a fost identificată de specialiști în 2025 și a apărut prin recombinarea a două linii anterioare ale coronavirusului. Unele publicații o numesc „COVID-ul american”, deși nu există certitudinea că a apărut în Statele Unite, notează tn.nova.cz.

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